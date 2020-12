Restaurace zavřou v pátek. Vláda schválila nové kompenzace

Vláda rozhodla, že Česko od pátku přejde do čtvrtého stupně systému PES. Opět tak dojde ke zpřísnění opatření. Restaurace znovu zavřou a budou moci fungovat jen na rozvoz a přes výdejová okénka. Zavřít musí od pátku i hotely s povolenými výjimkami.

Přechod do čtvrtého stupně systému PES sebou nese i řadu dalších omezení. Opět například bude zakázáno noční vycházení v době mezi 23. hodinou noční a 5. hodinou ráno. Venku i vevnitř se bude moci shromažďovat nejvíce 6 lidí a stejné omezení začne opět platit i pro venkovní sportování. Vevnitř budou moci od pátku sportovat jen profesionálové.

Naopak se nic nemění pro maloobchod. Otevřeny zůstanou všechny obchody, avšak za dodržení přísných hygienických podmínek. Především jde o hlídání podmínky 15 metrů čtverečních plochy na jednoho zákazníka, jako tomu bylo už v minulých dnech. Otevřeno budou moci mít obchody i v neděli.

Zavřít od pátku nemusí ani služby, tedy třeba kadeřnictví nebo masážní či kosmetické salony. Vláda tak rozhodla i přesto, že PES ve čtvrtém stupni kadeřníkům či masérům služby dovoluje provozovat pouze individuálně za dodržení předepsaných hygienických opatření. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se vláda tak rozhodla kromě jiného proto, že podnikatelé v těchto službách dodržují předepsaná hygienická opatření.

Od pátku 18. prosince se naopak rozvolnění dočkají provozovatelé ski areálů. Budou se moci otevřít včetně lanovek. Zároveň ale platí, že hotely a restaurace v zimních střediscích budou zavřeny stejně jako kdekoli jinde.

Ministerstvo školství také ve shodě s vládou dnes rozhodlo o tom, že vánoční prázdniny začnou o dva dny dříve a děti půjdou do školy naposledy teď v pátek. Netýká se to pouze mateřských a vysokých škol. Kdo s dětmi do 10 let zůstane doma, bude mít za příští pondělí a úterý nárok na ošetřovné.

Blatný i premiér Andrej Babiš (ANO) se při uvedení nových omezení omluvili podnikatelům za to, že po nedávném uvolnění přichází opět zpřísnění podmínek. Podle nich je to ale nutné, protože kdyby se „nešláplo na brzdu“, riskovali bychom opět výrazný nárůst nakažených a následně i počet hospitalizovaných. Zatím jsou nárůsty naštěstí mírné a nikoli skokové.

Skóre v systému PES se už více jak týden drží na úrovni, které odpovídá čtvrtému stupni. Kvůli tomu vláda už před týdnem rozhodla o omezení otevírací doby restaurací, které nyní mohou mít otevřeno do 20. hodiny. Aktuálně se skóre v systému PES blíží k nejhoršímu, pátému stupni.

Ztráty z opětovného uzavření provozoven bude stát kompenzovat. Vláda se dnes dohodla na pokračování programu Antivirus za současných podmínek, prodlužuje také program Covid nájemné. Podnikatelé, kteří budou muset od pátku zavřít, dostanou stoprocentní nájemné zatím maximálně na další měsíc a půl. Platí to ale třeba i pro kina, která musí mít dál zavřeno.

Vláda také schválila dotační program pro oblast ubytování. Jde o program, přes který mohli podnikatelé čerpat dotace už v létě za jarní omezení. Kompenzace se budou vyplácet za pokoj a „zavřený“ den. Konkrétně jde o částky 100 až 330 korun za den. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dal za příklad tříhvězdičkový hotel s 20 pokoji, který bude mít nárok na 300 korun na den za pokoj, tedy na celkových 6000 korun za den.

Ministerstvo průmyslu přichystá i dotaci pro gastronomické provozy. Podnikatelé budou moci žádat o dotaci ve výši 400 korun za den na jednoho zaměstnance nebo spolupracujícího živnostníka.

Někteří zástupci gastronomických zařízeních v posledních dnech pořádají protesty proti dalšímu omezování jejich podnikání, například nedodržují nařízenou zavírací dobu. Volají také po vyšších kompenzacích, než jaké stát dosud nabízí.

„Nezavřeme, dokud vláda neudělá ekonomický balíček po vzoru jiných zemí z Evropy, kde je kompenzace ve výši 80 procent z tržeb minulých období. Přitom se zároveň nesmí zapomenout na ty, kteří své podniky otevřeli na jaře," cituje agentura ČTK například Jiřího Janečka, majitele pivovarské restaurace Malý Janek v Jincích.

Všechny zmíněné programy půjde kombinovat a vláda počítá, že na ně vydá celkem 10 miliard korun. Kdy o ně budou podnikatelé moci žádat a za jakých konkrétních podmínek vláda zatím nezveřejnila.

Dál platí, že do konce nouzového stavu mohou OSVČ, kterým vláda nařídila uzavřít provozovny žádat o kompenzační bonus ve výši 500 korun na den. Například podle Hospodářské komory je to ale nedostatečné a bonus by se měl zvýšit na dvojnásobek.

Ministerstvo průmyslu také dnes oznámilo, že od listopadové splátky budou moci OSVČ žádat o kompenzační bonus a ošetřovné pro OSVČ (400 korun na den) zároveň. Vláda také chystá prodloužení programu Antivir, který je schválený jen do konce roku 2020 a po kterém zástupci podnikatelé dlouho volají. Jasno s Antivirem má být za týden.

