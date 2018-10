Pár dobrých rad. Jak vybrat realitní kancelář

1. Na rovinu

Kvalitní realitní kancelář hraje s klienty na rovinu. A začíná to už u ceny za její služby: kancelář by měla jasně říkat, kolik a za co zaplatíte, pokud se rozhodnete využít jejích služeb. Její makléř by vám měl detailně popsat, jak bude hledání zájemců vypadat, jaké smlouvy se budou podepisovat a kdy můžete čekat první výsledky. Když vám bude cokoli nejasné, třeba kolem smluv nebo úschovy peněz, realitní kancelář by vám všechno měla vysvětlit. Bez prodlev a srozumitelně.

2. Cena je grunt

S čím by realitní kancelář měla v první řadě poradit, to je vhodná prodejní cena nebo výše nájmu. Že nikdo nechce prodávat nebo pronajímat pod cenou, to je asi jasné. Nebezpečné ale je stanovit si cenu příliš vysoko. Přestřelená nabídková cena může majitele nemovitosti poškodit. Může se pak stát, že nemovitost zbytečně dlouho zůstává viset na realitních webech, což snižuje její atraktivitu. Cena, za kterou se nemovitost nakonec prodá, pak bývá nižší, než mohla být, kdyby se od začátku cena stanovila realisticky a správně. Realitka, která bez řečí akceptuje cenu, se kterou přijdete vy sami, není úplně důvěryhodná. Správně by s vámi měla rozebrat, zda je vámi požadovaná cena reálná či nikoliv. Seriózní makléř vás upozorní i v případě, že vaše představa o ceně je nižší než skutečná tržní cena.

3. Hledejte reference

Při výběru realitní kanceláře by mělo platit, že rozhodujícím faktorem je kvalita a odbornost jejích pracovníků – realitních makléřů. Právě makléř totiž nejvíc ovlivní, jestli najdete vhodnou protistranu a obchod proběhne rychle, hladce a úspěšně. To, že realitní kancelář nese známou značku, ještě nutně nevypovídá o tom, jak kvalitní je konkrétní makléř v jejích barvách. Hledejte a žádejte tedy nejen reference realitní kanceláře, ale i konkrétního makléře.

Pokud od známých víte, že dotyčný makléř v nedávné době něco prodával, ptejte se na jejich názor. Hledejte reference na internetu. Jestliže má realitní kancelář na svém webu zpětnou vazbu od bývalých klientů, je to dobré znamení. Málokdo si ale vystaví negativní hodnocení. nezapomeňte se proto ptát vyhledavačů a sociálních sítí, co se o realitce a jejích makléřích píše. Přitom mějte na paměti, že není výjimka, že si realitní kanceláře píšou recenze samy. Snadným průzkumem jde však zjistit, zda jsou skutečné. Velkou nápovědou může být například to, když reference na sociálních sítích pocházejí z neaktivních profilů.

4. Vybírejte zkušené

Zkušenosti jsou to nejcennější, co vám může makléř nabídnout. První roky v oboru se makléř teprve učí. Pokud má podporu zkušeného makléře, který koriguje první profesní krůčky nováčka a konzultuje s ním nejasné situace, nemusí to být problém. Ale to nebývá bohužel vždycky pravidlem.

Pokud prodáváte nemovitost, zeptejte se, jaké nemovitosti makléř v nedávné době prodával. Nejlepší pro vás bude někdo, kdo má zkušenosti s prodejem nemovitostí podobných té vaší.

Napovědět také může, co má makléř v současnosti v nabídce. Má tam převážně nemovitosti podobající se té vaší? Skvěle, budete zřejmě v dobrých rukou. Má tam samé kancelářské prostory, když vy chcete najít nájemce do své garsonky? Pak bude asi lepší zkusit někoho jiného. Ideální také je, aby makléř v aktuální nabídce neměl nemovitostí příliš. Pak by mu na tu vaši nemuselo zbývat dostatek času.

5. Velká, nebo místní?

Možná máte dojem, že nejlepší je vždy využít služeb velké, celorepublikové kanceláře. Realitní kancelář s působností po celé republice sice může být dobrá volba, ale také můžete narazit. Velké realitky často fungují na principu franšízy. Každá pobočka má pak jiného majitele, který své aktivity zastřešuje známou obchodní značkou. Přestože v podmínkách zastoupení jsou většinou definované nároky na udržení kvality a dobrého jména, nemusí vždy platit, že se požadované standardy daří dodržovat i v praxi. Reference, které najdete pro celou kancelář, pak například nemusí patřit k franšíze ve vašem městě.

Znalost prostředí je klíčová. Jednou z největších předností realitní kanceláře by kromě spolehlivého servisu a kvalitních smluv měla být právě znalost místního realitního trhu – jaké možnosti poskytuje okolí dané nemovitosti a jaké jiné nemovitosti jsou poblíž k dispozici.

Velkou roli pro správné posouzení prodeje konkrétní nemovitosti hraje také budoucí vývoj dané lokality. Realitní makléř, který zná svůj trh, bude vždy dobře vědět, jaké výhody či nevýhody má bydlení v dané lokalitě dnes a jaké výhody či nevýhody bude mít v horizontu několika měsíců nebo let.

Text vznikl ve spolupráci s realitní kanceláří Quantum reality.