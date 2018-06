Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

„Nefungujeme jako realitky, ale jako supermarket. Nestanovujeme různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je absurdní. U nás si dáte do košíku jen to, co potřebujete, a platíte jen za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami,“ vysvětluje výhody prodeje bez realitky šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.





Byt nebo dům člověk neprodává každý den. Proto jsme si zvykli, že nám s tím někdo pomáhá. Jenže v případě realitních kanceláří je dnes, kdy se, pokud to opravdu nepřeženete s finančními očekáváními, prodá prakticky cokoliv, než napočítáte do sta, každá rada drahá. Vy jako prodávající můžete ve finále přijít klidně o statisíce. Přitom, jak říká ředitel serveru Bezrealitky.cz Hendrik Meyer, existuje výrazně levnější alternativa. Ta jeho. Jediné, co si musíte obstarat sami, jsou prohlídky s potenciálními zájemci. Se vším ostatním od fotek až po právní služby vám pomůžou stejně dobře jako realitní makléři. A kolik to stojí? Maximálně deset tisíc…

Hendrik Meyer Vystudoval telekomunikace a ekonomii na Lipské univerzitě. V telekomunikacích pracoval na významných postech mimo jiné pro firmy Microsoft, LG Electronics nebo Vodafone, čtyři roky byl obchodním ředitelem cestovky Fischer Group. Od roku generální ředitel Bezrealitky.cz.

Váš web je dneska, jedenáct let od svého vzniku, etablovanou alternativou pro všechny, kteří hledají nebo nabízejí podnájem. V poslední době se ale čím dál víc zaměřujete na prodej nemovitostí. Proč?

Je to logický krok a důsledek postupného získávání důvěry. Kromě pronájmů se u nás před lety začaly nejdřív objevovat garáže a další nebytové prostory k prodeji. Pak přišly první byty a domy. A dnes už u nás najdete třeba zámek nebo celý lyžařský areál… Lidé pochopili, že bez realitního makléře jde v době online služeb prodat cokoliv. A nejen proto, že poptávka v současnosti násobně převyšuje nabídku. Už dávno to nekončí zadáním inzerátu, nabízíme obrovské množství doprovodných služeb. Klientovi tedy pomůžeme projít procesem prodeje od začátku do konce. Jediné, co si zatím musí obstarat sám, jsou prohlídky s potenciálními zájemci. Ale i na tom pracujeme.

Co to znamená konkrétně?

Prodávajícím pomůžeme s odhadem ceny nemovitosti, zajistíme profesionálního fotografa nebo, pokud je potřeba, štítek energetické náročnosti budovy či kontrolu technického stavu nemovitosti. Samozřejmostí je právní pomoc, tedy příprava kupní smlouvy nebo třeba úschova peněz při prodeji.

Takže fungujete jako internetová realitní kancelář?

Spíš bych řekl, že nabízíme srovnatelné služby jako realitky, jen jsme mnohem levnější. Máme fixní ceny, které nejsou vázané na procenta z prodejní ceny nemovitosti, to je proti realitkám největší výhoda. Fungujeme jako klasický supermarket, nestanovujeme si různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je přece absurdní. U nás si navíc dáte do košíku opravdu jen to, co potřebujete – máte známého advokáta, který se vám postará o smlouvy? Žádný problém. Platíte pouze za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami.

Realitním kancelářím se standardně platí provize mezi dvěma až čtyřmi procenty z ceny nemovitosti. Někdy i víc. Kolik se platí u vás

Zájemce o prodej zaplatí 199 korun měsíčně za inzerát. Pokud chce zajistit i doprovodné služby, může si zvolit některý z balíčků. Za ten nejdražší, kde je kromě prohlídek úplně vše, zaplatí deset tisíc korun. To je většinou o řád méně, než kolik si naúčtuje realitní makléř, který za nehoráznou sumu vyvěsí inzerát na pár serverů a zúčastní se pěti prohlídek. Slušný byznys... Víc opravdu dělat nemusí, poptávka je obrovská. Před deseti lety byla situace jiná. Byty se musely aktivně prodávat. V době internetu a velkého převisu poptávky ale přidaná hodnota realitních kanceláří klesla na minimum.

Pořád tu jsou ty prohlídky. Někdo třeba bydlí v Praze a prodává byt v Ostravě...

Ano, samozřejmě. V takovém případě realitka smysl dává. Jiný důvod může neochota prodávajícího vyjednávat s kupujícími. Najdou se určitě i lidé, kteří za takový servis nemají problém stotisícovou odměnu makléři zaplatit. A pak tu je ještě skupina lidí, která vydělává tolik peněz a vlastní tolik nemovitostí, že by to pro ně nebylo efektivní.

Realitní makléři svoje místo na slunci určitě mají, jen by se měl každý zamyslet, jestli je při současných cenách bydlení jejich provize a způsob jejího výpočtu adekvátní. Za výrazně méně práce, než měli před lety, k nim díky dražším nemovitostem putuje výrazně víc peněz.

Na druhou stranu je dnes mnohem obtížnější byt nebo dům k prodeji sehnat…

Ano, to je pravda. Ale proč by měl tyhle náklady platit prodávající, respektive proč by se o ně měla navyšovat prodejní cena nemovitosti? Stačí zmínit veřejné tajemství, jak některé realitky nakládají s odměnou. Pokud dnes prodáváte byt za čtyři miliony, navýší se kvůli realitce cena o minimálně osmdesátitisícový, spíš ale o dvojnásobný rezervační poplatek. O něm vám bude makléř tvrdit, že ho platí kupující, to ale pouze v případě, že jste na straně, která prodává. To samé, jen v opačném gardu, totiž bude tvrdit i kupujícímu.

A jak to funguje v přímém prodeji? I když na Bezrealitky.cz nadsadíte cenu o desítky a někdy i stovky tisíc, budete přes nás pořád nemovitost prodávat levněji než přes realitku, a ve finále vyděláte víc. Kupující zase dostane lepší cenu. Je to výhodné pro obě strany.

Jak hledáte zájemce o prodej nemovitosti vy?

Dlouho jsme spoléhali pouze na šeptandu. Teprve od roku 2016 jsme začali prodávající aktivně oslovovat. Dnes se vyjma Prahu, kde máme relativně silnou pozici, zaměřujeme především na regiony, tam stále vidíme velký potenciál.

Jak?

Právě dobíhá masivní billboardová kampaň, ale využíváme i radia a web.

Funguje to?

Zatím jsme spokojení. Důležité ale bude udržet přísun nových inzerátů i po skončení kampaně.

Inzeráty na vašem webu musejí být vyhledávanou kořistí pro realitní makléře. Jak si je bráníte? A jak před jejich útoky chráníte prodávající?

Tohle byl obrovský problém ještě před rokem. Pro makléře jsme byli zlatý důl: stačilo se ráno podívat, co je nového na Bezrealitky.cz, opsat si telefonní čísla na prodávající a začít je obvolávat. Za jediný den se vám ozvalo klidně dvacet makléřů. Někteří šli na věc rovnou, jiní se vydávali za seriózní zájemce a teprve na schůzce z nich vypadlo, že nemovitost chtějí pouze nabídnou ostatním. Záleželo, jak tvrdou měl kdo kůži. Hned první věc, kterou jsem po svém nástupu do firmy udělal, bylo právě skrytí kontaktů.

Jak se tedy může kupující ozvat prodávajícímu?

Přes kontaktní formulář – interní komunikační platformu. Žádné volání. Prodávající se přihlásí a hned vidí všechny zprávy a může si vybrat, komu odepíše a komu ne.

To se ale pořád, pokud jste šikovný realiťák, dá obejít.

Ano. Proto máme dnes algoritmus, který se nabídky makléřů pokouší odhalit, a pokud nějakou takto vyhodnotí, smaže ji. Sledujeme IP adresy, ověřujeme účet autorizační esemeskou, víc toho ale nepovím... Jen dodám, že už jsme takhle zablokovali desetitisíce e-mailových adres. Při registraci nám navíc musí každý aktivně potvrdit, že není realitní makléř. Pokud nerespektuje naše pravidla, hrozí mu podle našich obchodních podmínek pětatřicetitisícová pokuta za každý případ porušení. Když nezaplatí, pokračujeme předžalobní výzvou. Končíme až v soudní síni.

Už jste někoho opravdu zažalovali?

Ano. Všechno jsme ale vyřešili mimosoudním vyrovnáním. Pokud chceme, aby měl náš klient opravdu jistotu, že prodává běžným lidem nebo od běžných lidí nakupuje, nesmíme před pokusy makléřů přivírat oči.

Kolik nemovitostí na prodej máte v nabídce?

Aktuálně máme na prodeji kolem šesti tisíc inzerátů.

Na Srealitách je inzerátů na prodej bytů a domů celkem čtyřicet tisíc. Není to v tomhle kontextu málo?

V první řadě – ta čísla není možné porovnávat. Na realitních webech jsou často duplicitní inzeráty na jeden objekt od různých realitních kanceláří, to celkový počet navyšuje. Vyšší číslo navíc může znamenat i to, že se inzeráty nehýbou. Přestože se snažíme získat větší podíl na trhu, rozhodně budu mít raději nižší počet inzerátů, které se každý měsíc obmění, než desítky tisíc ležáků.

Když pominu realitní makléře, kdo jsou vaši konkurenti? Vybavuje se mi Flatio a Ulovdomov.cz?

Flatio je zaměřené na krátkodobé pronájmy a navíc se orientuje především na byznysovou klientelu. Ulovdomov zase nemůžu považovat za konkurenta, protože jsou v podstatě klasický web pro realitky – většinu inzerátů tam dávají právě makléři. Jinou zásadní konkurenci pro přímý prodej u nás nenajdete. Velké realitní servery žijí z realitek a developerských projektů.

Vy se zatím orientujete čistě na sekundární trh. Nechcete nabízet také developerské projekty?

Nějaké už na webu najdete. V nabídce máme už 500 bytů přímo od developerů a další budeme přidávat. Věříme si, naše služba je nastavená tak, že i u novostaveb máme co nabídnout. Do konce roku u nás chceme mít všechny velké hráče v tomhle segmentu.

Na čem vlastně vyděláváte? Na 199 korunách za inzerát asi nezbohatnete...

Máme celkem tři zdroje příjmu. První je zmiňovaný dvousetkorunový poplatek za vložení inzerátu. To je minimum na jeden měsíc. Další příjmy máme ze služeb, které nabízíme, jako jsou například kupní smlouvy, focení nemovitostí nebo energetický štítek. Poslední položkou jsou pak příjmy z prémiového účtu pro zájemce o pronájem. Poptávka po nájmech je totiž tak obrovská, že na jednu nabídku dorazí často víc než sto poptávek. Prémiový účet umožní zájemci jednak přímo sdělit pronajímateli víc informací o sobě, svém povolání nebo třeba o tom, že člověk není ani v exekuci nebo v insolvenci, a navíc mu zajistí přednostní pozici v komunikační platformě, aby byl vidět.