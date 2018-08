Minimální mzda 2019. Poroste o 1500, nebo o 800 korun?

Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 150 tisíc lidí, tedy něco kolem čtyř procent všech zaměstnanců. O výši minimální mzdy rozhoduje vláda. Například v letech 2007 až 2012 se nezvyšovala vůbec (tehdy dělala 8000 korun), od roku 2013 ale politici každoročně několik stovek přihodí. Zatím nejštědřejší byla vláda v roce 2017 a 2018: minimální mzda stoupla nejdřív o 1100 korun, další rok o 1200 korun. Pro letošek tedy dělá 12 200 korun.

Skokové navyšování na základě rozhodnutí politiků dlouhodobě kritizují zástupci zaměstnavatelů. Růst minimální mzdy chtějí odvozovat od kondice ekonomiky a hospodářských ukazatelů. Díky jasnému a odpolitizovanému mechanismu zvyšování minimální mzdy by pak podnikatelé mohli předvídat, jak vysoké mzdové náklady na jednoho zaměstnance budou v daném roce mít.

Ministerstvo práce a sociálních věcí teď přišlo s návrhem vnést do zvyšování mezd jasná pravidla. Minimální mzda by se tak, stejně jako důchody, na začátku každého roku valorizovala.

Patnáct set, tisíc, osm set?

Do novely zákoníku práce proto ministerstvo zapracovalo valorizační mechanismus, podle kterého se má minimální mzda odvozovat od mzdy průměrné: konkrétně má dosahovat její polovičky. Při výpočtu by se vycházelo z průměrné mzdy za předcházející rok. „Tímto způsobem se zajistí nejen plnění základních funkcí minimální mzdy, ale zejména žádoucí předvídatelnost jejího vývoje a stabilita sociálního prostředí,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu.

Navržená valorizační pravidla můžou v praxi přinést růst minimální mzdy na 17 400 korun měsíčně v roce 2020 (při výpočtu vychází MPSV z předpovědi budoucí výše průměrné mzdy). Pro rok 2022 ministerstvo práce počítá s minimální mzdou 19 500 korun. Přehled konkrétních částek pro jednotlivé roky si můžete prohlédnout v tabulce níž.

2019 2020 2021 2022 Průměrná hrubá mzda (předpoklad MPSV) 33 520 Kč 35 450 Kč 37 210 Kč 39 060 Kč Valorizace minimální mzdy 16 200 Kč 17 400 Kč 18 400 Kč 19 500 Kč Meziroční zvýšení 900 Kč 1200 Kč 1000 Kč 1100 Kč Relace minimální mzdy k průměrné mzdě 48,3 % 49,1 % 49,4 % 49,9 %

Jako z vody Jak v Česku roste minimální mzda od za měsíc za hodinu 2/1991 2000 Kč 10,80 Kč 1/1992 2200 Kč 12 Kč 1/1996 2500 Kč 13,60 Kč 1/1998 2650 Kč 14,80 Kč 1/1999 3250 Kč 18 Kč 7/1999 3600 Kč 20 Kč 1/2000 4000 Kč 22,30 Kč 7/2000 4500 Kč 25 Kč 1/2001 5000 Kč 30 Kč 1/2002 5700 Kč 33,90 Kč 1/2003 6200 Kč 36,90 Kč 1/2004 6700 Kč 39,60 Kč 1/2005 7185 Kč 42,50 Kč 1/2006 7570 Kč 44,70 Kč 7/2006 7955 Kč 48,10 Kč 1/2007 8000 Kč 48,10 Kč 8/2013 8500 Kč 50,60 Kč 1/2015 9200 Kč 55 Kč 1/2016 9900 Kč 58,70 Kč 1/2017 11 000 Kč 66 Kč 1/2018 12 200 Kč 73,20 Kč

Vedle představení valorizačního vzorce ministryně Maláčová tento týden jednala o zvýšení minimální mzdy – pro rok 2019 – také se zástupci zaměstnavatelů a odborů. Polovičky průměrné mzdy prozatím minimální mzda nedosáhne, ministryně ale v souladu s požadavkem odborů navrhuje zvýšení o patnáct set korun. Tedy na 13 700 korun měsíčně.

Proti jejímu návrhu se postavili zástupci podnikatelů, kteří prosazují růst o osm set korun, maximálně o tisícovku. „Návrh paní ministryně je nezodpovědný. Na předchozích tripartitách jsme pracovali s koeficientem 44 procent průměrné mzdy. Navýšení minimální mzdy o 800 korun v příštím roce by bylo pro podniky ideální. Zvýšení o tisíc korun je pro velkou část firem přijatelné. Kdyby ale prošel návrh paní ministryně, drtivá část firem by tento nárůst nedokázala pokrýt zvýšením produktivity práce. Zkomplikovalo by to hospodářský růst,“ řekl po jednání Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vyšší minimální mzda znamená pro zaměstnavatele růst celkových mzdových nákladů – započítat musí také daň a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Z materiálu MPSV vyplývá, že růst minimální mzdy o pět set korun měsíčně zvýší náklady zaměstnavatele na jednoho zaměstnance o 670 korun za měsíc (8040 korun za rok). Když se minimální mzda zvedne o tisícovku, budou náklady podniku na jednoho člověka vyšší o 1340 korun měsíčně (16 080 korun ročně) a při zvýšení o 1500 korun vzrostou mzdové náklady na 2010 korun měsíčně (24 120 korun za rok). Pokud minimální mzda příští rok vzroste na 13 700 korun a do roku 2020 stoupne na 17 400 korun, navýší se mzdové náklady zaměstnavatelů o 16 miliard korun.

Od minimální mzdy se navíc odvíjí také zaručené mzdy: pro každou skupinu zaměstnanců platí určitý strop, pod který jejich výplata nemůže jít. Nejspodnější hranici představuje právě minimální mzda. V osmé, nejvyšší skupině, dělá zaručená mzda dvojnásobek mzdy minimální.

Zaručené mzdy Minimální mzda je fakticky minimální mzdou jen pro nekvalifikované síly, pro většinu zaměstnanců platí minima jiná. V soukromé firmě, kde jsou odbory, představuje mzdové dno minimální mzda, případně ujednání o jejím zvýšení, jak je zapsané v kolektivní smlouvě. Pokud odbory nemáte, zaměstnavatel vám musí dávat nejméně takzvanou zaručenou mzdu. Všechny profese jsou podle své náročnosti rozdělené do osmi skupin, pro nekvalifikované zaměstnance v první skupině se zaručená mzda rovná mzdě minimální, ostatní zaměstnanci mají spodní hranici mzdy výš. Skupina prací Za hodinu Za měsíc 1. 73,20 Kč 12 200 Kč 2. 80,80 Kč 13 500 Kč 3. 89,20 Kč 14 900 Kč 4. 98,50 Kč 16 400 Kč 5. 108,80 Kč 18 100 Kč 6. 120,10 Kč 20 000 Kč 7. 132,60 Kč 22 100 Kč 8. 146,40 Kč 24 400 Kč Své zařazení do skupiny prací najdete v příloze k nařízení vlády o zvýšení minimální mzdy, pro hrubou orientaci postačí příklady na Peníze.cz.

Utržení ze řetězu

Kritice se ale nevyhnul ani návrh valorizačního vzorce. Hospodářské komoře vadí především výpočet na základě starých dat – průměrné mzdy za předcházející roky. „Nový návrh valorizačního mechanismu nebere v potaz budoucí vývoj českého hospodářství a pracuje výhradně s pomocí zpětných ukazatelů. Je tak možné, že by minimální mzda automaticky rostla i v recesi a působila procyklicky – prohlubovala by se případná nezaměstnanost,“ hodnotí návrh MPSV tiskový mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Valorizace se má podle něj odvíjet od prognózy Ministerstva financí, na základě které se sestavuje státní rozpočet. Namísto průměrné mzdy by navíc do výpočtu zanesl mediánový příjem. „Mediánový příjem v sobě neodráží extrémy tak jako průměrná mzda. Na tu totiž většina obyvatel Česka stále nedosáhne,“ vysvětluje Diro.

Průměr vs. medián Průměrnou mzdu vypočítají statistici následovně: mzdové náklady zaměstnavatelů vydělí počtem zaměstnanců. Vyjde jim suma, na kterou ale ve skutečnosti dosáhne málokdo – statistiku zkreslují vysoké mzdy vrcholových manažerů. Mediánová mzda představuje takzvanou střední hodnotu mezd. Při výpočtu se zaměstnanci seřadí podle výše mezd od nejnižší po nejvyšší a přesně v půlce rozdělí na dvě stejně početné skupiny: s nižší a vyšší mzdou. Střední hodnota pak mnohem lépe odpovídá tomu, kolik bere průměrný zaměstnanec.

Jako návrh, který neodpovídá tuzemské ekonomice, vidí snažení MPSV také ekonom Lukáš Kovanda. „Odbory a MPSV jako by žily ve virtuální realitě nekončícího národohospodářského večírku a další dlouhá léta trvající prosperity české ekonomiky. Přitom produktivita práce letos poroste tempem 2,6 procenta, příští rok přidá 2,9 procenta. MPSV a odbory svorně žádají nejen plošné navýšení platů ve veřejném sektoru o deset procent, ale právě také znatelný růst minimální mzdy, který zvyšuje celkovou mzdovou hladinu v ekonomice. Odbory i MPSV se tak utrhly ze řetězu rozumného sociálního dialogu a sledováním politických a partikulárních zájmů se stávají ohrožením konkurenceschopnosti českých firem, udržitelnosti tuzemských veřejných financí a celkově tedy dalšího zdárného rozvoje české ekonomiky,“ hodnotí.

O kolik minimální mzda v roce 2019 opravdu vzroste, rozhodne během září vláda. Projednat musí také návrh MPSV na zavedení valorizačního vzorce.