ČNB zahájila intervence. Chrání korunu před dalším oslabením

Česká národní banka začala na volném trhu chránit korunu před oslabováním.

„Bankovní rada na dnešním mimořádném měnovém zasedání rozhodla v reakci na výrazné oslabení kurzu koruny z posledních dní zahájit intervence na devizovém trhu. Cílem je nepřipustit dlouhodobější oslabení kurzu koruny v situaci vysoké inflace. ČNB má k dispozici velké devizové rezervy, a to i v mezinárodním srovnání,“ uvedla Markéta Fišerová, mluvčí ČNB.

Bližší informace k prováděným operacím na trhu nebude ČNB sdělovat, dodala Fišerová.

Česká měna za poslední dva týdny oslabila k euru zhruba o celou korunu. Trhy reagují na zprávy o možném otočení kurzu ve vedení ČNB. Nový guvernér Aleš Michl, kterého včera (od začátku července) jmenoval prezident Miloš Zeman, je proti zvyšování úroků v boji s vysokou inflací. Trhy tedy už započítávají možné nižší budoucí úroky, což atraktivitu uložení peněz do Česka snižuje.

Česká měna oslabovala i včera po jmenování Michla guvernérem, když ztratila další zhruba 2 % a dnes ráno se obchodovala v kurzu 25,45 EUR/CZK. Intervence ze strany ČNB jsou dobře vidět na grafech, kde kurz náhle poskočil pod hranici 25,2 koruny za euro.

Cíl ČNB je tentokrát opačný než u intervencí, které prováděla od listopadu 2013 do dubna 2017: tehdy dlouhodobě bránila koruně v posílení nad 27 korun za euro, a to kvůli obavám z deflace. Teď je to kvůli zpomalení zdražování. Slabší koruna by dál zvyšovala inflační tlaky. Byly by s ní dražší dovozy, což by dál zvedalo už tak rychlé tempo zdražování. ČNB má za úkol proti vysoké inflaci bojovat, proto k intervencím přistoupila.

ČNB začala intervenovat, aby srazila korunu zpět na silnější úrovně.

