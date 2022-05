Svět bude jezdit v elektru. Co to znamená pro české dodavatele automobilek

Než se dostaneme ke změnám, pojďme se nejdřív podívat, kterých výrobců se nedotknou. Co zůstane stejné? Díly pro karoserie? Interiéry? Podvozky?

Výraznými změnami projdou prakticky všichni dodavatelé i subdodavatelé. Bude to ale postupný přechod, ne ze dne na den. Nejméně dotčení budou v nejbližší době opravdu třeba výrobci interiérových dílů, částí karoserie nebo ovládacích prvků.

Je tu ale také řada příležitostí k růstu. Takovou vidím třeba v dodávkách pro bateriové moduly – například v chladicích systémech, konektorech nebo kabelových svazcích. Proto bude zásadní získat pro Česko alespoň jeden projekt továrny na baterie.

Čekají zásadní změny i dodavatele těch komponentů, které zůstávají zdánlivě stejné? Jak velkou výzvou bude například přechod na veganské či bio materiály? Co dalšího se ve výrobě dílů změní?

Dodavatelé změnu vnímají a připravují se na ni postupně. Výrobkové portfolio ale nelze obměnit okamžitě, vyžaduje to určitý čas, investice a strategii. Změna kožených komponentů za alternativy je jen špička ledovce. Mnohem těžší bude zajistit nízkou uhlíkovou stopu všech vstupů, které tvoří výsledný automobil. Mezi další výzvy patří zvýšení produktivity továren a do budoucna bude hrát stále rostoucí roli také 3D tisk v sériové výrobě.

Motory jako takové si automobilky vyrábějí obvykle samy, může ale změna znamenat problém pro dodavatele jejich součástí? A co navazující díly jako převodovky?

Časem můžeme výrazné změny čekat v řadě kategorií. Dodavatelé vyrábějící komponenty související s motory, převodovkami nebo výfukovými systémy už teď zaznamenávají určité poklesy v odbytu. V budoucnu bude jejich situace velmi komplikovaná, obzvlášť pokud jsou na výrobě těchto produktů závislí. Z našeho loňského průzkumu vyplývá, že přibližně pětina dodavatelů v Česku by mohla být přechodem na elektromobilitu do určité míry zasažena. Tyto firmy budou muset část své výroby, nebo dokonce celou výrobu v budoucnu transformovat.

Vážně je reálné, aby se výrobce dílů pro spalovací auta přeorientoval na elektromobily?

Reálné to určitě může být. Závisí to na konkrétním výrobci a zejména na tom, jakou technologií, know-how a vybavením disponuje. Většina dodavatelů obvykle produkuje víc komponentů, takže se nedá říct, že by pro ně přechod k elektromobilitě měl fatální následky, jejich podnikání to ale do určité míry poznamená a ohrozí. Pro dodavatele, kteří se zaměřují výhradně na spalovací motory, to může být likvidační. Klíčová je tedy jejich ochota investovat do alternativní výroby a nedržet se jen starého řemesla.

Co výrobci palubní elektroniky? Jak moc se liší u elektrických aut oproti spalovacím? Je složitější, nebo naopak jednodušší?

Pro výrobce palubní elektroniky se otevírají široké možnosti. Po elektromobilech totiž sahají především zákazníci, kteří mají vyšší požadavky na zabudovaný software a infotainment. Podíl softwaru a elektroniky v hodnotě vozu tak výrazně narůstá. Obecně řečeno, přechod na elektromobilitu lze brát jako příležitost vyrábět komponenty s vyšší přidanou hodnotou. EY definovalo čtyři klíčové růstové trendy v rámci automobilového průmyslu pod zkratkou ACES, tedy autonomous, connected, electrified a shared. Dodavatelé v poslední době zvyšují

investice do výzkumu a vývoje a roste počet zaměstnanců, kteří se této oblasti v dodavatelských firmách věnují.

Jak jsou na tom dodavatelé v Česku? Škoda má v rámci koncernu na starosti spalovací platformu MQB A0, která má zůstat v nabídce i po konci spalovacích aut na unijním trhu. Hrozí, že zastydneme u spalovacích aut? Jsou čeští subdodavatelé na změnu připraveni? Jak se připravují?

Na to nejde odpovědět obecně. Nejlepší pozici mají větší nadnárodní koncerny s diverzifikovanou výrobou, slušnými maržemi a prostředky k investicím. Středně velcí výrobci závislí na komponentech do vozů se spalovacími motory jsou na tom hůř. V nejhorší situaci se ale nacházejí lokální výrobci, tedy ti menší, kteří pracují s relativně nízkou přidanou hodnotou, a prostředky na investice tím pádem příliš nemají.

Přerod bude pozvolný a troufám si říct, že je potřebný. Český průmysl díky němu dostane jakousi „ozdravnou kúru“ a do budoucna si může velmi polepšit.

„Spalovací platformu“ bych ale ještě nezatracoval, spíš naopak. Mít ji může být velmi užitečné, na některých trzích se spalovací motory budou prodávat ještě velmi dlouho. A to i po roce 2035, kdy se očekává úplné ukončení prodeje vozů se spalovacími motory v Evropské unii. Pořád tu bude určitá poptávka po některých komponentech, a to především na aftermarketu nebo na trzích mimo Unii, například v rozvojových zemích. Proto bude pro Škodu výhodné rozkročení mezi elektromobilitu a technologie spalovacích motorů.

To ovšem neznamená, že by se změna směrem k elektromobilitě českým dodavatelům vyhnula. Všichni evropští koneční výrobci do elektromobility ve velkém investují. I všechny tři velké automobilky v Česku už elektrifikované vozy vyrábějí. To je jasný signál.

Elektromobilita nepochybně zamíchá karty v celém automobilovém průmyslu. Jak je na tom ten český ve srovnání s jinými zeměmi? Můžeme se dostat na ještě lepší pozici díky inovacím, nebo nám hrozí zaostávání?

Zaostávání bych se nebál. Příkladů inovativních firem se špičkovými technologiemi v elektronice, se systémy pro autonomní řízení nebo třeba pro bateriovou výrobu u nás najdeme celou řadu. Přerod bude pozvolný a troufám si říct, že je potřebný. Český průmysl díky tomu dostane jakousi „ozdravnou kúru“ a do budoucna si může velmi polepšit.

Co by zcela jistě pomohlo, to by bylo získání investice pro výstavbu továrny na baterie, kolem které by vznikl celý ekosystém dodavatelů – tedy nejen nová, často vysoce kvalifikovaná, pracovní místa, ale i další nové příležitosti v množství navazujících odvětví. Nejdřív se ovšem průmysl musí vypořádat s mimořádně komplikovanou situací po ruské invazi na Ukrajinu, která dramaticky narušila dodávky některých komponentů a surovin.

