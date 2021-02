Zlaté oči expertů: ceny zlata a jak do něj investovat

Loni zlato trhlo rekord. Jak to s ním bude letos? Chtěli byste se jím jistit, ale nevíte jak na to? Nechejte si poradit od expertů.

Zlato je studené. Toho, kdo do něj zainvestoval v první polovině loňského covidového roku, ale může hřát pěkné zhodnocení. Potvrdilo se, že přitažlivost žlutého kovu sílí, když se na obzoru objeví – domnělé, či skutečné – hospodářské trable. V srpnu zlato překonalo „magickou hranici“ dvou tisíc dolarů za trojskou unci a vystřelilo ke svému absolutnímu cenovému rekordu.

V předchozích letech cena zlata spíš stagnovala. Řada lidí ho ale kupuje ne kvůli růstu ceny a zhodnocení investice, ale proto, že věří, že zlato je uchovatel hodnoty a obrana majetku proti znehodnocení inflací. A právě obavy z rostoucí inflace, ale také nízké úroky spořicích účtů a bankovních vkladů vedou k úvaze, že poptávka po zlatě pravděpodobně poroste dál.

Covidová brzda

Celosvětová poptávka po zlatě ale v loňském koronavirovém roce ve srovnání s předchozími lety poklesla. Podle statistik Světové rady pro zlato se loni prodalo meziročně o 14 procent zlata méně, tedy zhruba 3760 tun. Je to poprvé od roku 2009, kdy nebyla překonána hranice čtyř tisíc tun. Za poklesem může do značné míry být narušení těžby v souvislosti s koronavirem. „Dvě třetiny poklesu poptávky způsobily menší nákupy centrálních bank, které klesly o 59 procent na 273 tun. Centrální banky se místo zlata v rámci programů kvantitativních uvolňování vrhly na dluhopisy. I přesto, že méně nakupovaly, cena zlata dokázala loni vyrůst o 25 procent, díky nákupům menších a institucionálních investorů,” říká analytik Golden Gate CZ Pavel Ryba.

Jak vidí investiční budoucnost zlata respondenti naší ankety? Dočkáme se zlaté horečky? Zopakuje zlato podobný růst jako v loňském roce? A pokud se člověk rozhodne prostřednictvím zlata diverzifikovat své portfolio, jak by na to měl jít?

Dominik Stroukal

hlavní ekonom Banky Creditas

Na pozici zlata v krizi se nic nezměnilo. Zlato je stále bezpečným přístavem, a i když mu část připlouvajících peněz bere bitcoin a další alternativní investice, má oproti nim jednu velkou výhodu – zlato je bezpečným přístavem i před volatilitou bitcoinu. Je to přirozené. Zlato je větší, starší, konzervativnější a můžeme si na něj sáhnout. Jistě, tomu se fanoušci moderních technologií můžou smát, ale i to jsou charakteristiky, po kterých je poptávka. Dokud bude situace ve světě špatná a investoři budou čekat přísun nových peněz, nízké úroky a klesající výnosy, budou sázet i na zlato. Naopak největší hrozbou pro zlato je normalizace měnové a fiskální politiky. Nečekané zvyšování sazeb či rušení stimulačních balíčků by mohly cenu zlata poslat zpět na předpandemickou úroveň.

Štěpán Křeček

hlavní ekonom BH Securities

Zlato fascinovalo naše předky a okouzlí i naše potomky. Zlato je fenomén, který výrazně ovlivňuje lidstvo už zhruba čtyři tisíce let. Za tu dobu se nikdy nestalo bezcenným, proto ho za dobrého udržitele hodnoty považují nejen konzervativní investoři.

Lidé na zlatě oceňují, že si na něj můžou sáhnout a odnést si ho domů. Nejde vytisknout jako peníze a není imaginární tak jako v jistém slova smyslu některá jiná aktiva. Zlato přijímají ve všech zemích na světě a při předání nezanechává digitální stopy. Vzhledem k uvolněné měnové politice navíc v poslední době výrazně roste na ceně. V BH Securities odhadujeme, že se v následujícím období může dostat až k úrovni 2300 dolarů za trojskou unci. Naše společnost se jako licencovaný obchodník s cennými papíry a člen Burzy cenných papírů Praha na investice – včetně těch do zlata – dlouhodobě specializuje. Klientům nabízíme dva způsoby, jak můžou do zlata investovat – jednorázově, nebo postupným ukládáním.

Martin Mašát

portfoliomanažer Partners investiční společnosti

Zlato bude podle mě jedním z největších otloukánků roku 2021. Nejenže proti němu mluví vyšumění pandemie, ale také neracionálně vysoká cena, která je způsobená loňským útěkem investorů od akcií a nízkoúročených dluhopisů. Letos je ale situace přesně opačná. Odborníci si všímají i toho, že největší centrální banky se zlata kvůli jeho kolísavé hodnotě a nízké likviditě postupně zbavují.

Proti zlatu hovoří i obrat v trendu úroků. Zlato samo žádné nenese a svým způsobem působí naopak majiteli jen náklady, respektive záporné úroky. Nepříjemné je, ač to mnoho lidí nevnímá, i posilování koruny, které z dolarové ceny zlata výrazně ukrajuje. Jen za rok tak zlatí investoři přišli o pět procent hodnoty a od března je to solidní zářez – minus 13 procent. Investoři do fyzického zlata navíc musí dávat pozor na poplatky jak za nákup, tak za prodej. Jsou vysoké a ztráta třeba i deseti procent zatraceně bolí.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Trinity Bank

Zlatu se bude dařit i v roce 2021, i když ne tolik jako loni. Důvod silné poptávky je extrémně expanzivní měnová politika centrálních bank a extrémně expanzivní rozpočtová politika jednotlivých vlád.

Politici preferují růst dluhu před růstem nezaměstnanosti. Zůstanou tak spíš u moci, než kdyby dali přednost střídmějšímu nakládaní s rozpočtem, jehož výsledkem by byl rychlejší růst počtu lidí bez práce. Můžou to ovšem dělat jen díky centrálním bankám, které „tištěním miliard a bilionů“ stlačují na rostoucím dluhu úrok. A centrální banky můžou úroky stlačovat jen proto, že spotřebitelská inflace zůstává nízko. To je dáno tím, že nově tištěné miliardy a biliony neproudí tolik ke spotřebitelům, ale spíš do aktiv, jako jsou například akcie, nemovitosti, bitcoin nebo i zlato.

Do zlata se vyplatí investovat pravidelně, třeba měsíčně nebo čtvrtletně, a to bez ohledu na vývoj cen. Z celkových investic, do kterých se počítá třeba i splátka hypotéky na investiční nemovitost, by do zlata měly jít jednotky procent.

Olívia Lacenová

analytička TopForex

Dosáhnout maxima loni zlatu pomohly zejména obavy investorů spojené s rychlým nárůstem počtu nakažených koronavirem a oslabování amerického dolaru. Po vyvinutí vakcín se situace mírně uklidnila a kapitál se z „bezpečného přístavu“ v podobě zlata přelil zpátky k dalším obchodním aktivům. Kdyby se ale dolar vrátil na lednová minima, cena zlata by se zase tlačila nahoru.

Uvolněná měnová politika bank směřuje k růstu inflace. To by mohlo podnítit zvýšený zájem o drahé kovy. Stále tedy existuje možnost, že zlato letos nejen že dosáhne loňského maxima, ale potenciálně ho může i překonat.

Při investování do zlata záleží na tom, jestli má jít o krátkodobé překlenutí turbulentního období – pak je vhodným řešením nákup zlata prostřednictvím futures nebo ETF fondů, které nabízejí rychlou likviditu a opětovný přístup ke kapitálu pro další použití. Při dlouhodobé investici je ale určitě vhodnější nákup fyzického kovu. Obvykle se doporučuje mít ve zlatu jedno až maximálně deset procent portfolia, ale já osobně myslím, že je to jen a jen na investorovi a jeho rozhodnutí, jaký objem svého kapitálu vloží právě do zlata.

Jaroslav Šura

investor

Zlato je pro mě jakýsi anachronismus, kupující jsou obvykle old school investoři, centrální banky, fondy nebo šperkařský a klenotnický byznys. Kupovat fyzické zlato, prodělávat na rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou, řešit úschovu a nelikviditu se mi fakt nechce. Nezřízeně uvolněné monetární a fiskální politiky měly, mají a budou mít silný vliv na zhodnocování všech reálných aktiv, netřeba si vybírat zrovna zlato. Kdo by ale neodolal, tak mně osobně se velmi líbí mince čínského lunárního kalendáře (zlato i stříbro), kde se k hodnotě zlata brzy přidává numismatická hodnota, případně mince emitované Českou národní bankou, které v cenovém vývoji neřekly poslední slovo. Jiným domácím emitentům bych se vyhnul. Nejlepší poměr cena/výkon vidím u stříbrných čtvrtdolarů, kterých bylo už před lety vydáno velké množství, ale sběratelé si jich zatím, až na výjimky, moc necení.

Lukáš Baloga

hlavní analytik brokera ProfitLevel

Podstatné je, jak daleko do budoucnosti se chcete dívat. Krátkodobé a dlouhodobé vyhlídky můžou být protichůdné. Cenu zlata teď tlačí růst výnosů amerických dluhopisů a následně i dolaru. Růst výnosu dluhopisů ale přetrvá jen krátkodobě. Na druhé straně americká centrální banka a vláda posílají do ekonomiky nové a nové peníze. Výsledné inflační tlaky pravděpodobně z dlouhodobějšího hlediska vrátí zlato ke dvěma tisícům dolarů za unci. A když americká vláda v průběhu roku schválí další stimuly, i tato hranice může být poměrně snadno prolomena a zlato může růst dál.

Nejrozumnější investice do zlata jsou buď investiční mince, nebo ETF fondy, které jsou kryté fyzickým zlatem. Nákup fyzického zlata s sebou nese náklady na držení a poplatek prodejci zlata. Zlatý ETF fond má sice nižší poplatky za nákup (řádově pod 1 procentem), ale na druhé straně pro investory může znamenat rizikovější alternativu, protože fyzicky nevlastní zlato, ale „příslib“.

Josef Kvarda

hlavní analytik společnosti SFG Holding

Očekávám, že se letos podaří očkovat proti koronaviru většinu světové populace. Pokud se tento scénář naplní, lze počítat s oživením ekonomické aktivity a postupným omezováním monetární i fiskální podpory. To je parametr, na kterém je cena zlata primárně závislá.

Případní tahouni cen zlata, inflační očekávání a předstihové ukazatele sice rostou, ale lze předpokládat, že centrální banky inflační tlaky tak jako v posledních dvaceti letech zvládnou a inflace se zvýší jen v rámci jejich tolerance. A vzestup inflace, stimuly i očekávané hospodářské oživení, už jsou v cenách dávno započítané. Příznivý výhled snižuje atraktivitu „aktiv jistoty“, jako je zlato.

Zlato navíc v době pandemie a prudké volatility akciových trhů už tolik aktivem jistoty nebylo. Jeho silná loňská korelace s akciemi, tedy „aktivy rizika“, se zapíše do učebnic finančních a komoditních trhů. Trvala prakticky do léta 2020, kdy ji utnuly naděje na rychlé dovyvinutí vakcín a robustní ekonomické oživení. Zlato tedy dnes spíš rotuje po vlastním specifickém investičním orbitu.

