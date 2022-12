Zonky Rentiéra už vyzkoušelo skoro 18 tisíc lidí, investování řídí algoritmus

Uplynuly tři roky od spuštění služby Zonky Rentiér. Ta funguje na P2P principu – propojuje lidi, kteří chtějí zhodnotit peníze, a lidi, kteří si naopak potřebují půjčit. Během zmíněných tří let vložili investoři do Rentiéra 1,4 miliardy korun.

Služba Rentiér, která je dostupná online a na pobočkách Air Bank, zprostředkovává automatické investování do půjček. „Vložené peníze automat rozinvestuje do minimálně 490 různých půjček. Jde o mix od nízkorizikových půjček s nižším výnosem až po rizikovější s výnosem vyšším. Touto diverzifikací portfolia lze dosáhnout stabilního výnosu. To je výhoda například proti spořicím účtům, u kterých se úroková sazba může relativně rychle měnit, tedy i snižovat,“ říká Petr Žabža, vedoucí investičního oddělení Air Bank, pod kterou Zonky od loňského prosince patří.

Služba cílí i na začínající investory. Uživatelé si volí jen výši vkladu a zbytek je plně automatický. Rentiér v době od 10 do 60 dnů – podle velikosti vkladu – rozloží investované peníze mezi zájemce o půjčku. Investoři, kteří chtějí mít podrobný přehled o tom, kam jejich peníze doputovaly, získají informace o každé pohledávce a stavu jejího splácení.

„Někdy si lidé myslí, že Zonky investuje do rizikových úvěrů. Ve skutečnosti to ale tak není. Úvěry, do kterých Rentiér rozděluje vklady investorů, jsou podobně rizikové, jako úvěry u bank. Každý žadatel o půjčku od Zonky prochází dvojím ověřením totožnosti i posouzením úvěruschopnosti. Podle profilu žadatele o půjčku potom určujeme jeho výslednou úrokovou sazbu,“ vysvětluje Petr Žabža z Air Bank.

Firma portfolia investorů sama spravuje, tedy připisuje jednotlivé platby k pohledávkám, řeší případné opožděné platby nebo upozorňuje na prodlení se splácením. Platforma Zonky zároveň do každé půjčky sama investuje.

S rizikem se počítá

Zonky nvestované peníze půjčuje v průměru za 8,7 procenta ročně. Takový je tedy i hrubý výnos. Náklady za správu investorského portfolia, které si z něj platforma strhne, jsou 1,5 procenta ročně z investované částky. Zonky Rentiér navíc počítá s tím, že investoři mohou ročně přijít o 1,41 procenta výnosu kvůli nespláceným úvěrům.

„Jde o takzvané rizikové náklady, které vyjadřují očekávané roční ztráty kvůli nesplácení úvěrů. Očekávaný čistý výnos 5,79 procenta ročně je už po odečtení poplatků za správu a předpokládaných rizikových nákladů,“ upozorňuje Žabža.

Než Zonky Rentiéra spustilo, klienti mohli u Zonky investovat do půjček manuálně a sami se rozhodovat, které si s ohledem na předpokládaný výnos a možná rizika vyberou. Rozhodovali se, jestli půjdou spíš konzervativní cestou nízko úročených půjček nebo zvolí půjčky s vysokým úrokem, kde ale hrozí vyšší riziko nesplácení.

„Tento model vyžadoval po investorovi mnoho času a řadu lidí od investic odradil. Stále víc potenciálních klientů poptávalo jednodušší způsob. Když Zonky Rentiéra spustilo, zájem o automatické investování předčil očekávání,“ konstatuje Žabža.

Zpočátku Rentiéra využívali hlavně muži ve věku mezi 30 a 40 lety s technickým vzděláním, postupně se řady investorů rozrostly o ženy i další věkové skupiny. Nejstaršímu investorovi je 93 let, nejmladšímu 18. Nejvíc jich je z Prahy, druhé a třetí místo patří Jihomoravskému a Moravskoslezskému kraji.

Peníze na účtu za pár dní

Výnosy z investic si ldé můžou nechat posílat průběžně na jako pravidelnou rentu, nebo je můžou nechat znovu investovat.

V okamžiku, kdy investor zatouží peníze vybrat, má dvě možnosti. Zastavit investování a nechat si posílat každý měsíc všechny splátky včetně výnosů dokud nevybere všechny peníze. Nebo nabídnout své portfolio k odkupu ostatním investorům.

„Rychlost prodeje portfolia závisí na zájmu ostatních investorů, 99 procent nabídnutých půjček se ale prodá během jednoho dne,“ dodává Žabža.

