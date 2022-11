Ze slunce může mít Česko deset giga. Máme dva, říká solárník

Českou společnost SOLEK Holding založil Zdeněk Sobotka před dvanácti lety. V Evropě se ale podmínky pro fotovoltaické podnikání ukázaly jako nestálé, a tak se přesunul do Jižní Ameriky, do Chile. Tam SOLEK postavil a provozuje desítky solárních elektráren a ke spolupráci získal významné investory, mezi které patří i americký BlackRock, největší světový správce aktiv.

SOLEK se etabloval na jihoamerickém trhu a o vaše projekty má zájem i světová jednička ve správě aktiv. Jaké byly začátky vaší firmy?

Začali jsme v roce 2010 v Čechách a z dnešního pohledu jsme rádi, že jsme chytli konec solárního boomu, a ne začátek. Postavili jsme jednu elektrárnu o výkonu 1,6 megawattu, vyzkoušeli jsme technologii, zjistili, že nás to baví a naše know-how funguje. Pak přišel obrovský útlum ze strany státu. Odešli jsme s projekty na Slovensko, kde se scénář opakoval. Přesunuli jsme se tedy do Rumunska a postavili tam 25 MW na zelené louce. Celá Evropa začala zavádět retroaktivní zásahy, původně predikovaný výnos se snižoval a místní prostředí bylo z tohoto pohledu nestabilní a obtížně předvídatelné. Proto jsme v roce 2014 odešli do Chile. Dnes jsem za ten nápad a rozhodnutí nesmírně vděčný. Udělali jsme díru do světa. Díky profesionalitě a píli českých i chilských zaměstnanců jsme se dostali tam, kde jsme teď.

Co se v Česku změnilo, že jste se rozhodli vrátit zpět?

Změnil se přístup k solární energii. V programovém prohlášení vlády je rehabilitace fotovoltaiky jasně deklarovaná. Ačkoli na to jdou pomalu, přes podporu malých jednotek na střechách, je to pozitivní krok dopředu. Do toho přišel covid, zvýšení cen energií a teď válka, která změnila energetický trh k nepoznání. Celá Evropa intenzivně hledá nové zdroje. My máme kanceláře v Praze, máme české zaměstnance, tak jsme si řekli, proč se sem nevrátit a nebudovat další renomé právě doma.

Vrátili jste se i do jiných zemí v Evropě?

Před dvěma lety jsme vstoupili na Kypr. Využití solárů se nabízí, protože jsou tam vynikající světelné podmínky, elektřinu přitom vyrábějí spalováním mazutu. Ke vstupu do dalších evropských zemí potom přispěl obrovský nárůst cen energií za poslední rok. Bylo jasné, že vlády, firmy i domácnosti budou hledat nové zdroje energie. Tady je pro energii ze slunce opravdu velký prostor.

Takže kromě elektráren umíte postavit i menší projekty pro průmyslové podniky nebo malá zařízení pro rodinné domy?

Umíme to i to. Malé jednotky pro rodinné domy jsou ale okrajová aktivita, nejvíc se soustředíme na průmyslové subjekty, kterým nabízíme kompletní energetické řešení. Postavit panely na střechu továrny je jen malý dílek skládačky. Musíme vědět, kolik energie potřebují, kdy jí spotřebovávají nejvíc, a to jak v denním či týdenním režimu, tak v průběhu celé sezony. Po celkové analýze navrhneme řešení. Instalujeme panely, baterie, v některých provozech jsme schopni implementovat i vodík. Doporučíme ideální rozložení spotřeby. Jde o kompletní energetický audit včetně dotačního poradenství.

Dá se v tuzemských podmínkách spoléhat jen na fotovoltaiku?

U nás jen slunce nestačí, ale může významně pomoct. S vývojem nových typů uskladnění energie je to cesta, po které bychom měli jít. Máte-li dostatečnou kapacitu fotovoltaiky a větrných elektráren, potřebujete už jen nějaký vyrovnávací zdroj. Využití obnovitelných zdrojů je v Česku zoufale nízké. Když se porovnáme s Německem, kde je v současné době nainstalováno přes 60 gigawattů výkonu ze solárních zdrojů, měli bychom tu mít přes deset gigawattů, ale máme jen dva. Je tu obrovský nevyužitý potenciál.

Co tomu nejvíce brání?

Nesprávně nastavená legislativa a byrokracie. Vyřídit stavební povolení a sehnat vyjádření ze všech možných úřadů trvá několik let. V současné krizi by měla vláda hledat způsob, jak všechno zjednodušit a urychlit. Chápu, že řeší problémy, které hoří nejvíc, ale vlastně je jen posouvá v čase. Zastropování cen může vést ve finále k tomu, že výrobci energie omezí produkci nebo ji budou prodávat jinam. Zjednodušení podmínek pro instalaci fotovoltaiky by významně pomohlo na cestě od závislosti na ruském plynu.

Zdeněk Sobotka Zdroj: Solek Zakladatel a CEO společnosti SOLEK Holding SE do solární energetiky poprvé investoval v roce 2009. Jeho firma si dnes připisuje více než 40 zapojených elektráren o výkonu přes 200 MWp. Patří mezi nejvýznamnější solární developery v Chile a expanduje do Česka i dalších zemí Evropy. Ve volném čase se Sobotka věnuje astronomii a poznávání chilských vín.

V obnovitelných zdrojích je budoucnost a vidí to i investoři. Vy spolupracujete s největším institucionálním investorem na světě, společností BlackRock. Jak se vám to povedlo?

Bylo to časově hodně náročné. Zkoumají projekt ze všech úhlů, mají na to týmy profesionálů. Ve smlouvě, která má 460 stran, tvoří dvě třetiny technická dokumentace. Naštěstí máme silný technický tým, to je naše know-how. Byli jsme schopni celou věc sofistikovaně vyjednat, to bylo klíčové. Nemáme „čínský“ přístup typu: rychle podepsat smlouvu a pak se uvidí, jak to zvládneme. Víc než rok jsme vyjednávali, někdy jsme si říkali, že budeme hledat jinou cestu, ale nakonec se to povedlo. V BlackRocku pochopili, že jsme seriózní a děláme svou práci dobře. My jsme viděli, že oni mají skutečný zájem, že to jen tak nesondují. Teď jsme byznyspartneři a funguje to skvěle. V Chile jsme jim dodali přes 80 MW elektráren a nyní společně otvíráme nový zajímavý trh v Kolumbii, kde je v plánu 200 až 300 MW.

Můžou se k podobným investicím dostat i u nás menší investoři?

Se vstupem na trhy v Evropě přinášíme dva zajímavé investiční nástroje. První je Green Warranty Bond, což je produkt, který dosud na trhu nebyl. Peníze investorů se vkládají na vázaný účet Citibank a jsou použity jako garance pro dvouletou záruku, kterou my poskytujeme BlackRocku. Jedná se o extrémně bezpečnou investici, proto tomu říkám kvazivklad. Momentálně má výnos asi 7,3 procenta. Druhým nástrojem je dluhopis Float Bond SOLEK09 se splatností čtyři roky a pohyblivou úrokovou sazbou. Vyšli jsme vstříc investorům a poradcům, kteří v turbulentní době neustále čekají na vyjádření České národní banky a Evropské centrální banky a snaží se predikovat vývoj sazeb, které se rychle mění. Náš bond je vyplácen čtvrtletně a jeho výše je vždy 3,2 procenta nad tříměsíční sazbou PRIBOR. Aktuálně je to 10,5 procenta. Čím dřív klienti investují, tím déle mohou využívat vysokých sazeb, které tu s námi ještě nějakou chvíli budou.

Vedle těchto nástrojů jste založili ještě MW Investiční fond určený pro kvalifikované investory…

Ano, MW Investiční fond umožňuje investorům zhodnocovat peníze podobně, jako to dělá BlackRock. Minimální vklad je jeden milion korun a výnos momentálně 8,3 procenta ročně. Dá se předpokládat, že výnos poroste, protože ceny elektráren rostou a vzhledem k vysokým cenám energie rostou také jejich zisky. Riziko minimalizujeme tak, že portfolio diverzifikujeme mezi elektrárny v různých zemích Evropy a v Chile. Správu, údržbu a dohled na elektrárnách zajišťuje SOLEK, který to samé dělá pro BlackRock. To znamená pro investora vysokou míru důvěry. Navíc v případě vlastních elektráren se jedná o projekty, které už fyzicky existují a fungují, není tu tedy riziko spojené s developmentem.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Jitka Šorfová Vystudovala hospodářskou politiku a ekonomickou žurnalistiku na VŠE v Praze. Profesionální tanečnice a choreografka (například StarDance 2010 a 2013). Vedle psaní především vyučuje tanec děti i dospělé. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem