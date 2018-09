Podle čeho vybírat vhodnou investici?

Známí se na mě často obracejí s dotazem, kam je dobré dneska investovat. Vždycky chvíli přemýšlím, jestli to byla jen řečnická otázka, nebo jestli opravdu mají zájem o radu, a pak spustím nacvičenou větu jako ze záznamníku: „No, jestli máš volný kapitál a chceš ho někam investovat, můžeme zajít na pivo a probrat to. Nabízí se spousta možností. Ale záleží hlavně na tom, co od toho čekáš.“

Pak se hovor většinou stočí jinam, takže vytuším, že to asi opravdu byla jen řečnická otázka – anebo jsem prostě neukojil touhu po zaručeném žhavém tipu à la bitcoin nebo podobně. Jenže v investování vážně nejde o žhavé tipy a návody na okamžité zbohatnutí, ale o volbu efektivní strategie. Na jednoduchou otázku tady neexistuje jednoduchá odpověď. Pro každého totiž může být vhodná jiná investice.

Jak moc umíte a můžete riskovat?

Předně samozřejmě záleží na tom, jakého výnosu chcete dosáhnout a jestli jste schopní akceptovat adekvátní rizika. Někdo preferuje vyloženě konzervativní investice, jiný hledá nadprůměrné výnosy. Mám dojem, že většina lidí už dneska chápe, že výnosy jdou s rizikem ruku v ruce. Jen ještě pokulháváme v porozumění, co kde vlastně to riziko vězí. Aktuální příklad: hodně lidí u nás silně podceňuje kreditní riziko protistrany obchodu, speciálně u dluhopisů. Převažuje stereotyp, že dluhopisy přece jsou bezpečné. To je ovšem poučka, která zdaleka neplatí pro všecky dluhopisy, viz třeba tenhle zrovna rok starý článek:

Často podceňujeme také vliv měnového rizika. O různém vnímání rizika si podrobněji povíme ještě jindy.

Kolik máte času?

Obecně pak platí, že optimální výnosově-rizikový profil investice je výrazně ovlivněn časovým horizontem investice. Stručně řečeno: jestliže vím, že budu peníze za pár let potřebovat, měl bych vždycky investovat konzervativně. Naopak pokud se jedná o úspory a zhodnocování peněz na důchod, na které pravděpodobně nebudu dalších 20 let sahat, můžu si dovolit investovat do akcií a jiných rizikovějších aktiv – rizikovějších z pohledu krátkodobých cenových propadů, které mě ovšem nemusí trápit, pokud mám dost dlouhý časový horizont. I konzervativní investor může na delším časovém horizontu investovat do akcií.

Budete muset na peníze sáhnout?

Podstatnou roli hraje také likvidita investice. Mnohé zajímavé investice obnášejí uložení kapitálu na několik let bez možnosti dřívějšího výběru. Když se například budete podílet na realizaci nějakého developerského projektu, pár let se k penězům nedostanete. Když vložíte kapitál do nějakého start-upu, také musíte počítat s tím, že si na plody své investice pár let počkáte.

Podobně také většina fondů rizikového kapitálu a fondů pro kvalifikované investory umožňuje zpětné odkupy až po uplynutí několika let – nebo s vysokými sankčními poplatky za předčasný výběr. Nebo když si koupíte nějaký veřejně neobchodovaný dluhopis, zase ho těžko někomu prodáte dřív, než bude splatný. Většinu lidí likvidita v řádu několika let netrápí, ale pro někoho je podstatné, aby se k prostředkům mohl kdykoliv dostat, a pak jsou pro něj podobné typy investic zcela nevhodné.

Daně

Speciální pozornost při volbě investice je dobré věnovat také zdanění. Různé investice jsou různě daněny a pochopitelně každý stát má své vlastní podmínky, takže zásadní je, jestli jste daňovým rezidentem v Česku, nebo třeba na Slovensku nebo ještě jinde. Jiné podmínky pak v Česku platí pro fyzické osoby a jiné pro firmy, nejvíc se liší u nemovitostí a u příjmu z prodeje cenných papírů.

U inkasovaných úroků či dividend je zase důležité si pohlídat, jestli má emitent sídlo v Česku, nebo v zahraničí, tedy kde se sráží daň. Tématu zdanění výnosů z investic jsem dřív věnoval celý seriál článků, na tomto místě chci tedy jenom podotknout, že daně mnohdy výrazně ovlivní výnosnost investice.

Potřebujete čerpat výnosy?

S tím souvisí další drobnost, která by měla volbu investice ovlivnit. A sice, jestli se nacházíte ve fázi akumulace kapitálu, nebo ve fázi rentiéra, který chce z investic čerpat rentu. Pakliže nepotřebujete odčerpávat výnosy a pokud vyplácené úroky, dividendy, nájem a podobně budete stejně reinvestovat, pak je daňově výhodnější je vůbec neinkasovat. Pokud naopak chcete čerpat pravidelnou rentu, pak se okruh investic zužuje na aktiva generující pravidelné cashflow (například pronajímaný byt) nebo třeba fondy, u kterých lze technicky nastavit pravidelné odkupy.

Jan Traxler Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management Přední český expert v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Zastánce dlouhodobých strategií s value přístupem. Preferuje investice, které generují pravidelný výnos a jejich hodnota dlouhodobě roste, tedy zejména kvalitní nemovitosti a dividendové akcie. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz. Kontakt: jan.traxler@finez.cz Investiční seriál na Finez.cz Nový seriál Fond-show představuje vybrané investiční fondy – od nejznámějších jmen přes speciální méně známé fondy až po některé fondy kvalifikovaných investorů: Fond-show

Kolik máte?

Zásadní roli hraje samozřejmě také objem investovaného kapitálu. Obecně platí, že s větším kapitálem se vždycky otvírají nové možnosti. Statisíce korun budete asi investovat do klasických fondů. S miliony už se dá uvažovat i nad nějakou nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory, které skýtají spoustu zajímavých příležitostí. S větším kapitálem dále můžete realizovat i soukromé investiční projekty. Pakliže máte stamiliony a víc, už stojí za zvážení zastřešit investice vlastním fondem.

Můžeme zajít na pivo a probrat to

Takže se omlouvám. Vidíte, že na otázku, kam investovat, nejde stručně odpovědět. Možností jsou stovky. Nejdřív je potřeba si ujasnit zadání, co přesně od investice čekáte. Pak teprve můžeme zvolit optimální investiční strategii a podle ní sestavit mix jednotlivých investic, které spolu pokud možno co nejméně korelují. Řešení nemusí být ve finále složité, ale proces výběru úplně triviální není. Pokud chcete fundovaně poradit, nechtějte zkratkové odpovědi.