Air Bank zjednoduší přihlášení k účtu, stačí QR kód

Klenti Air Bank dostanou jednodušší možnost, jak se přihlásit k internetovému bankovnictví. Pokud tedy používají mobilní aplikaci My Air.

K přihlášení do internetbankingu nově stačí načíst QR kód umístěný na přihlašovací stránce, a to buď přímo aplikací My Air, nebo třeba i přes čtečku QR kódů. Další údaje typu přihlašovací jméno nebo heslo už zadávat nemusí, protože jejich identitu ověří spárovaná aplikace.

„Toto přihlášení je v souladu s bezpečnostními požadavky směrnice PSD2 o platebních službách, zachovává vysokou úroveň zabezpečení,“ říká Filip Zavřel, vedoucí oddělení Každodenní finanční služby Air Bank.

Nový způsob zůstane dobrovolný. Klienti tedy mohou nadále využívat i dosavadní způsoby přihlašování.

Právě kvůli komplikovanému přihlášení někteří klienti Air Bank v posledních měsících kritizovali. S požadavky unijní směrnice PSD2 se totiž vypořádala komplikovaněji než řada konkurentů. Klient doteď musel při přihlašování do internetového bankovnictví zadat uživatelské heslo, pak se ověřit v aplikací (třeba otiskem prstu) a pak ještě zadat heslo do internetového bankovnictví, v některých případech musel přidat i datum narození.

