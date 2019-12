Zlevňování hypoték končí. Do banky ale spěchat nemusíte

Letos v lednu sjednávaly banky nové hypotéky s průměrným úrokem tři procenta, v dalších měsících ale sazby zamířily výrazně dolů. Jenom mezi zářím a říjnem klesly z 2,47 na 2,36 procenta, ukázala statistika Fincentrum Hypoindex.

A nejspíš každý, kdo teď zvažuje hypotéku nebo novou fixaci té dosavadní, řeší podobnou otázku: Vyplatí se ještě pár měsíců počkat, nebo úroky zase brzo zamíří nahoru?

Obrat může signalizovat včerejší krok Hypoteční banky, která zvýšila úrokové sazby hypotečních úvěrů plošně o 0,2 % kvůli růstu cen na mezibankovním trhu.

Experti oslovení webem Peníze.cz si myslí, že letošní postupné zlevňování je u konce. Úroky si sáhly na dno a v nejbližších měsících by měly spíš stagnovat než dramaticky růst. S pořízením hypotéky tedy spěchat nemusíte.

„Očekávám, že do konce letošního roku již banky své sazby nesníží a úroky budou stagnovat. To samé čekám i v příštím roce,“ říká Lucie Drásalová, analytička společnosti Partners.

„Sazby hypoték do konce letošního roku mírně povyrostou,“ očekává i Libor Ostatek, ředitel Golem Finance. Vývoj v roce 2020 je pak podle něj velkým otazníkem. „Nicméně podle vývoje ceny zdrojů by hypotéky neměly nějak dramaticky růst. Spíše očekáváme setrvalý stav, to znamená u nejčastěji prodávaných „osmdesátiprocentních“ hypoték sazby do tří procent,“ říká.

Také Jan Traxler, privátní investiční poradce ze společnosti FINEZ Investment Management, si myslí, že úroky už dosáhly současného možného minima. Nasvědčuje tomu třeba i vývoj na dluhopisových trzích, kde úroky pomalu rostou.

„Spíše bych očekával, že úroky v následujících měsících začnou zase mírně stoupat a v průběhu příštího roku se mohou vyšplhat zpět někam ke třem procentům. To by více korespondovalo s úrokovými sazbami České národní banky. Ale třeba se pletu. Jak to ve skutečnosti bude, nikdo předem neví,“ říká Traxler.

Ostatek upozorňuje, že statistika Fincentrum Hypoindex možná ještě za listopad ukáže další pokles průměrné úrokové sazby. Ale jenom díky tomu, že se ještě budou „dopodepisovat“ dříve rozjednané hypotéky. „Nabídkové sazby začnou podle našeho názoru od prosince růst,“ vysvětluje.

Za poklesem úrokových sazeb v letošním roce stál z velké části pokračující konkurenční boj bank. Ty jsou u hypoték ochotné snížit si marži, protože jde o produkt, který bance získá klienta na dlouhou dobu. Je tu také velká pravděpodobnost, že si z banky, kde má hypotéku, udělá svou hlavní. Přestože tedy nabízejí levnější hypotéky, banky sázejí na to, že díky klientovi postupně vydělají na dalších produktech.

Druhým hlavním důvodem, proč letos hypotéky zlevňovaly, bylo snižování ceny peněz na mezibankovním trhu. Takzvané úrokové swapy, jejichž prostřednictvím se banky na trhu zajišťují proti možnému výkyvu sazeb, a od nichž odvíjejí ceny hypoték, se v první části roku vyvíjely nejčastěji příznivě a v srpnu dokonce výrazně klesly. Teď už ale stouply zpátky na úroveň z úvodu roku.

Pro ilustraci se podívejme na pětiletý swap: Koncem roku 2018 byl na úrovni kolem 2,3 procenta, na začátku letošního roku spadl na 1,8 až 2 procenta, v srpnu až na 1,2 procenta a nyní je zpět kolem 1,8 procenta.

„Cena peněz se po několikaměsíčním významnějším poklesu vrátila na hodnoty, na kterých se nacházela v polovině roku. Z tohoto pohledu tedy impuls pro další snižování úroků u hypoték nevidím,“ shrnuje to David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

„Co nám přijde zajímavé, je rozdíl v cenách a to, že dlouhé peníze jsou levnější než krátké. To v minulosti nebylo a dává to tušit, že trh předpokládá, že úrokové sazby v ekonomice zůstanou nízko po velmi dlouhou dobu,“ říká Ostatek. To by mohlo znamenat dlouhodobou stagnaci úroků i u hypoték. „Vzhledem k tomu, že aktuální sazby jsou velmi slušné, vnímám to jako pozitivní trend,“ dodává Eim.

Hypoteční trh v letošním roce i přes pokles úrokových sazeb meziročně propadl zhruba o pětinu, pokud jde o objem sjednaných hypoték týče. Letos banky dosáhnou úrovně zhruba 180 miliard korun. To je návrat na stavy z let 2014 a 2015, než přišlo období rekordního růstu.

Většímu zájmu o hypotéky brání vysoké ceny nemovitostí, přísnější regulace ze strany České národní banky i malá nabídka nových bytů. Centrální banka se k uvolnění omezení nechystá, ceny bytů jsou podle ní nadhodnocené až o pětinu. Trh s hypotékami neklesl ještě níž díky tomu, že úroky zůstávají nízké. A vydržet by to tedy mohlo i v příštím roce.