Síť kaváren vzdoruje pandemii. Promění krizi v příležitost?

Marta a Daniel Kolští se seznámili u šálku kávy, která je jejich společnou vášní. Spojuje je také velká vnitřní potřeba pomáhat druhým. Před lety například společně pracovali jako dobrovolníci v sociálně vyloučených lokalitách. Jejich láska ke kávě je v roce 2007 zavedla na plantáže v Etiopii, kde viděli, v jak neutěšených podmínkách žijí místní farmáři. Tehdy je napadlo spojit své dva sny dohromady. Otevřít vlastní podnik, kde by se prodávala ta nejkvalitnější káva, a pomáhat lidem, kterým se v životě nevede příliš dobře.

A povedlo se. V roce 2008 otevřeli v Praze první z kaváren Mamacoffee, do kterých odebírají kávová zrna přímo od farmářů. Jejich byznysu se až do roku 2019 dařilo. Postupně otevřeli šest podniků, provozují vlastní pražírnu, balírnu a pekárnu.

A zase ta korona

S příchodem koronakrize hektické životní tempo rodiny Kolských poněkud zpomalilo. Osobně v tom sice vidí i pozitiva, ale zároveň cítí odpovědnost za své zaměstnance. Ve chvíli, kdy se zisky v důsledku uzavření kaváren propadly, by bylo nejjednodušší zbavit se mzdových nákladů. Cestu propouštění ale volit nechtějí.

Naopak se zamýšlejí, jestli je možné posunout se navzdory krizovému období dál a jakými konkrétními kroky toho docílit. V hlavách se jim rýsuje několik možností dalšího vývoje firmy, které by ale vyžadovaly finanční prostředky navíc. Daniel Kolský proto oslovuje finančního poradce Tomáše Kresla.

Toho zajímá, jak se kavárnám dařilo před covidem. „V roce 2019 byla obrovská konjunktura, dařilo se všemu, otevírala se spousta podniků. Všechno vypadalo skvěle,“ popisuje Daniel Kolský. Obrat kaváren Mamacoffee tehdy činil 42 milionů korun. V covidovém roce 2020 se propadl zhruba na polovinu. Finančního poradce při analýze překvapí, že mzdové náklady tvoří Kolským až 50 procent nákladů celkových. To je na české poměry v gastro odvětví nezvyklé. Zaměstnancům se často vyplácí jen minimální mzda a zbytek tvoří spropitné. U Kolských dostávají mzdu lepší a všichni mají férovou pracovní smlouvu.

Další náklady tvoří z 25 procent suroviny a zhruba z 15 procent nájmy za provozovny. S příchodem vládních omezení Kolští prozíravě uzavřeli největší kavárnu, jejíž provoz nebylo dost dobře možné přizpůsobit nové situaci. Malé kavárny začaly fungovat přes výdejová okénka, firma spustila e-shop a rozvoz. Ziskovost proto neklesla tak výrazně, jak se na počátku obávali. Na druhou stranu Kolští splácejí nepříliš výhodné úvěry, které je teď zatěžují více než kdykoliv předtím.

Zdroj: ČT

Čas zdražit a vsadit na menší podniky

Tomáš Kresl řeší dvě základní otázky. Zda a jak expandovat v době krize, aby byla zajištěna práce pro co nejvíc zaměstnanců. A jak zajistit výhodnější financování stávajících dluhů firmy a také případných budoucích investic.

Finanční poradce se rád vydává na průzkum konkurence. Je totiž sám milovník kávy a ochutnávkovým kolečkem po kavárnách spojuje příjemné s užitečným. Dospěje k názoru, že vzhledem ke kvalitě nabízené kávy si Kolští mohou dovolit zvýšit cenu o 5 až 10 korun za šálek. To by jim přineslo růst tržeb o 8 až 10 procent. Vzhledem k rostoucí inflaci radí nečekat.

Dalším výsledkem, ke kterému Tomáš Kresl došel, je potřeba spojit provoz balírny a pražírny kávy. Ty dosud sídlí na dvou místech, což s sebou nese vyšší náklady na dopravu a logistiku.

Co se týče stabilizace finanční situace firmy, doporučuje Kresl přehodnotit provozování největší kavárny, která se ukázala jako nejméně zisková a také nejméně adaptabilní. Bez státních kompenzací a snížení nájmu ze strany pronajímatele by každý měsíc stála Kolské skoro padesát tisíc korun. A to by do budoucna mohlo zadělat na velké problémy.

Bitva, kterou chceme vyhrát

Další bod k řešení jsou nepříliš výhodné úvěry, které Kolští splácejí. Podle Kresla je možné refinancovat stávající půjčku s úrokem 7,5 procent. Výhodnější úvěr od banky s úrokem 5 procent by pro firmu znamenal roční úsporu na splátkách ve výši 125 tisíc korun. „Vzhledem k tomu, že úrokové sazby letí nahoru, bych s tímto rozhodnutím neotálel,“ upozorňuje Kresl a Daniel Kolský mu dává za pravdu.

Tomáš Kresl Zdroj: ČT Vystudoval Technické lyceum v Chrudimi. Po studiích strávil několik let ve Velké Británii, kde sbíral zkušenosti na různých pozicích v managementu hotelu. V roce 2009 začal pracovat jako finanční poradce v Partners. Během prvních dvou let se vypracoval na manažerskou pozici. Práce je pro něj nejen zdrojem příjmu, ale nedílnou součástí jeho života. Se svým týmem momentálně spravuje finance více než 2000 klientů.

Posledním úkolem je vyřešit spojení provozu balírny a pražírny. V současnosti platí firma za pronájem dvou budov 65 tisíc měsíčně. Pokud na hypotéku koupí budovu za deset milionů s dobou splácení 15 let, zaplatí na splátkách o 6500 korun měsíčně víc. Zato ale budou Kolští podnikat ve vlastním a významně ušetří na dopravě.

„Cením si toho, že Daniel s Martou mají své podnikání založené na skutečných lidských hodnotách. Naši spolupráci během natáčení považuji za úspěšnou, protože jsme nemuseli sahat k personálním změnám a zároveň jsme našli možnosti na finančním trhu, které by Kolským mohly zefektivnit a zlevnit provoz podnikání,“ říká Tomáš Kresl v závěru pořadu.

A Daniel Kolský k tomu dodává: „Pro nás jsou všechna doporučení zajímavá, protože vlastně potvrzují směr, kterým se chceme vydat. Podnikání v gastro segmentu je náročné, i když zvenku to tak nemusí vypadat. Každý den je to nová bitva a my se jí pokusíme vyhrát.“

