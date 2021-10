Deset let Audioteky: vlastní produkce a sázka na streamování

Mají na vašem nočním stolku místo tištěné knihy, nebo jste na ně po letech v Audiotece zanevřela?

Rozhodně ne, četba a poslech se podle mého nevylučují. Tištěné knihy čtu pořád, nejčastěji před spaním – naposledy třeba fantasy Zvon, třetí díl ze série Smrtka od Neala Shustermana. Po audioknize zas sáhnu ve vlaku, často si je taky pouštím na túrách. Právě v možnosti vychutnat si příběhy i během nejrůznějších činností vidím jejich velké plus.

Co posloucháte nejraději?

Nejčastěji sáhnu po něčem lehčím. Běžně jsem zahlcená množstvím informací, proto mě baví, když u poslechu nemusím moc přemýšlet a jen si užívám příběh. Jsem fanda fantasy, teď mám zrovna rozposlouchanou Evoluci Thomase Thiemeyera. Skvěle si odpočinu i u našich audioseriálů, naposledy se mi hodně líbila třeba krimi série Strážmistr Cuff.

Veronika Baurová Zdroj: Audioteka Vystudovala Ekonomickou faktultu VŠB-TU Ostrava. V roce 2014 nastoupila do společnosti Audiotéka.cz, která zrovna vstupovala na slovenský trh. Nejprve pracovala jako správce slovenského e-shopu Audioteky, potom jako specialista marketingu a dnes je šéfkou marketingu pro český a slovenský trh. Podílí se na strategickém rozvoji firmy, stála u implementace nových techonogických vymožeností, jako je např. přechod na web 2.0, aplikace Audioteka včetně podpory pro Apple Watch, Apple Car a Alexu, a spuštění streamingové platformy Audioteka Klub.

Právě fantasy a sci-fi, ale i detektivky a thrillery, u posluchačů podle nejrůznějších žebříčků dlouhodobě vedou. Platí to i v případě uživatelů Audioteky?

Platí. U našich uživatelů jsou vedle toho oblíbené také tituly věnované osobnímu rozvoji. Třeba životopis Steva Jobse od Waltera Isaacsona před lety de facto nastartoval audioknižní boom a pořád jde o nejstahovanější knihu v této kategorii. Obliba detektivek nebo sci-fi je do jisté míry daná historicky – v předchozích letech se tituly z těchto kategorií jednoduše nahrávaly nejvíc. Myslím, že i to je důvod, proč jsme dlouho měli víc uživatelů mezi muži. Přece jen jde o žánry, se kterými mužské publikum rezonuje o něco víc. Teď je vidět, že s tím, jak se naše obsahová nabídka rozšiřuje, přibývají mezi uživateli i ženy.

Čím konkrétně se vám podařilo posluchačky přitáhnout?

Například díky audioseriálům jako Recepce nebo zmíněný Strážmistr Cuff. Tyhle série nevychází z knižní předlohy, ale jsou psané přímo pro Audioteku. Teď nám třeba Petr Kolečko píše seriál s pracovním názvem Tirák o řidiči kamionu brázdícím Evropu. Hodně úspěšná byla také adaptace divadelní hry Společenstvo vlastníků Jiřího Havelky nebo Mistr a Markétka od Michaila Bulgakova. Mistr a Markétka je sice literární klasika, my ji ale nabídli v superprodukčním zpracování. To znamená, že příběh má na míru šitý zvukový plán s originální hudbou, zvukovými efekty, a dokonce autentickými zvuky třicátých let minulého století. Jednotlivé postavy načetla šedesátka herců.

Zmínila jste, že výhodou audioknih je možnost poslechu během nejrůznějších aktivit. Víte, v jakých situacích po nich sahají vaši uživatelé?

Podle našich průzkumů si audioknihy pouštějí nejčastěji v autě, během domácích prací a při venčení psa. Obecně naše zákazníky charakterizujeme jako aktivní, technicky zdatné posluchače se zájmem o kulturu. Aktivním si přitom myslí právě to, že nejraději poslouchají při nějaké činnosti. Samozřejmě máme i uživatele, kteří poslouchají pasivně – při odpočinku nebo před spaním. Aktivních je ale víc. Myslím, že to jde ruku v ruce s tím, jak se v posledních letech mění náš životní styl. Pospícháme, nestíháme a zkrátka už není tolik času sednout si doma s knihou. Audiokniha je řešení, a proto se jim taky v posledních letech daří.

To je pravda, podle Asociace vydavatelů audioknih rostl trh mezi roky 2018 a 2019 o necelých čtyřicet procent. Loni, patrně i vlivem covidu, o zhruba 12,5 procenta. Audioknižní boom se přitom často přičítá rychlému rozvoji technologií. Je obtížné držet s ním krok?

Jde samozřejmě o dost náročnou disciplínu. Technologie jdou rychle kupředu, přibývají nejrůznější zařízení a jejich modely, například před časem jsme se rozhodli pro podporu Apple Watch. Prakticky šel ale vývoj po fázích. Nejprve jsme zákazníkům umožnili poslech audioknih pouze s připojením k wi-fi, ale dnes už můžou přehrávat na hodinkách s využitím mobilních dat, bez nutnosti mít u sebe mobil. Celkově si uvědomujeme, že je technologický rozvoj komplexní a jde o běh na delší trať. Například právě u chytrých hodinek musíme zohledňovat i vývoj jejich modelů. Není to o tom, že jednou něco vyvineme a půjde to napasovat všude. Musíme jít zákazníkům naproti a nabídnout jim poslech de facto kdykoli a kdekoli chtějí. Aktuálně naše aplikace podporuje také Android Auto, Apple CarPlay nebo hlasového asistenta Alexa. O nejrůznější chytré funkce ale rozšiřujeme i svou aplikaci.

Co letí Nejoblíbenější kategorie a knihy za deset let Audioteky Detektivky a thrillery: Policie (Jo Nesbø), Počátek (Dan Brown), Netopýr (Jo Nesbø), Muži, kteří nenávidí ženy (Stieg Larsson), Inferno (Dan Brown) Sci-fi a fantasy: Zaklínač: Poslední přání (Andrzej Sapkowski), Zaklínač kompletní sága (Andrzej Sapkowski), Hra o trůny (George R. R. Martin), Letopisy Narnie (Clive Staples Lewis), Pán prstenů (J. R. R. Tolkien) Osobní rozvoj: Steve Jobs (Walter Isaacson), Čtyři dohody (Miguel Ángel Ruiz), Sapiens (Juval Noach Harari), Důmyslné umění, jak mít všechno u p**ele (Mark Manson), Mnich, který prodal své ferrari (Robin Sharma)

Přiznám se, že audioknihy poslouchám spíš okrajově. Proto mě nenapadá, jaké funkce krom koupit a poslechnout by taková aplikace měla mít.

S přehráváním a možností přeskakovat na jednotlivé kapitoly jsme před deseti lety začínali. Dnes už to zdaleka nestačí, obzvlášť pokud chceme svým uživatelům dopřát co možná nejlepší posluchačský zážitek. Proto přidáváme funkce jako třeba nastavení spánku, kdy si můžete navolit, jestli se má přehrávání vypnout po kapitole nebo třeba dvaceti minutách. A když náhodou v daném intervalu neusnete, stačí zatřást telefonem a přehrávání jede dál. Nadto tam máme přeskakování tichých pasáží, volbu tempa přehrávání nebo zvýšení hlasitosti třeba pro toho, kdo poslouchá audioknihy při jízdě emhádéčkem.

Jak velký problém představují pro audioknižní trh pirátské kopie?

Značný. Mnoho lidí si bohužel vůbec neuvědomuje, co je na šíření obsahu tímto způsobem špatně. Na zákaznickou podporu nám třeba psali lidé, kteří si na pirátském webu pořídili naši audioknihu a vzhledem k její špatné kvalitě po nás chtěli vrátit peníze za kredity, které za její stáhnutí utratili. Myslím, že je potřeba začít lidi v tomhle směru vzdělávat.

Jde se vůbec proti nelegálnímu šíření obsahu účinně bránit?

Je to boj s větrnými mlýny. Sice existují nějaké programy, které se s tím snaží vypořádat, ale jde o šílený proces. Pokud nahlašujete audioknihu manuálně třeba na YouTube, vyplnění formuláře vám zabere klidně i patnáct minut, a to se bavíme o jednom případu. Představte si, kolik lidí bychom asi tak potřebovali, abychom nahlásili úplně všechno. Aktuálně na audioknižním trhu alespoň vzniká kooperace, díky které toho půjde nahlašovat co nejvíc. Osobně doufám, že v našem případě tenhle nešvar trochu zmírní Audioteka Klub. Jeho členové mají za jeden měsíční poplatek přístup ke zhruba tisícovce titulů. Za mě je to rozhodně krok k tomu, aby lidé dali přednost legálnímu způsobu poslechu před stahováním za kredity na pirátských webech.

Audioteka slaví, posluchačům sleví Na český trh vstoupila Audioteka přesně před deseti lety – v říjnu 2011. Za deset let přitom prodala téměř miliardu minut nejrůznějších příběhů a dostala se na 25násobně větší roční objem prodaných audioknih, než dosáhla za prvních dvanáct měsíců své existence. V rámci oslav pak mezi 19. a 21. říjnem nabídne uživatelům tisíce titulů za jednotnou cenu 199 korun. „V případě některých audioknih to znamená slevu až 89 procent. Posluchači tak budou mít jedinečnou možnost rozšířit výhodně svou audioknihovničku,“ říká Veronika Baurová. Pro zajímavost: nejplnější virtuální knihovničky hned několika uživatelů Audioteky čítají víc než tisícovku titulů.

Způsob, jak snížit počty pirátských kopií ale asi nebyl hlavní důvod, proč jste před rokem s Audioteka Klubem přišli.

Streamování je jedním z trendů, který teď hýbe audioknižním trhem. Lidi jsou na to zvyklí u filmů a hudby a v poslední době bylo cítit, že podobnou službu chtějí i v případě audioknih. I my tomu trendu věříme. Nabídku Klubu neustále rozšiřujeme, členům se snažíme přinášet i exkluzivní obsah, třeba nejrůznější novinky v předpremiéře.

Streaming představuje jeden z trendů týkající se nákupu a poslechu jako takového. Troufáte si odhadnout, jaké novinky fandy audioknih v budoucnu čekají, pokud jde o obsah?

Pokud jde o Audioteku, budeme se určitě zaměřovat na rozvoj nových formátů. Chceme dělat vlastní nonbookový obsah, točit superprodukce a hledat autory, kteří budou psát přímo pro nás. Jedna z cest, po které už jsme se vydali, je úkrok mimo klasickou zábavnou tvorbu. To je třeba případ Audioskopu. Jde o pořad o vědě, kdy je každý díl věnovaný jedné vědecké osobnosti a popularizaci jejího oboru, bádání a výzkumu.

