Vlastnit, nebo pronajmout? Firmy hledají snadnější cestu k mobilitě

Zatímco v Německu je běžné, že si firmy auta pro svou každodenní potřebu pronajímají přes operativní leasing či podobné produkty, v Česku stále převládá zvyk vozy vlastnit. „Pomalu se to ale láme. Mentálně se v tomto posouváme na Západ,“ říká jednatel Volkswagen Financial Services Vratislav Strašil.

Proč by firmy měly dát přednost financování firemního automobilu před jeho nákupem?



Důvodů je několik. V první řadě, a neřeknu nic překvapivého, je to řízení cash flow. Pokud si firma auto koupí, vyžaduje to relativně vysokou investici. Za druhé je to životnost vozu – s vlastnictvím se totiž pojí starost o to, co s autem bude firma za tři čtyři roky dělat. To u auta na operativní leasing nebo u vozu, který financujete jiným způsobem, neřešíte. A za třetí je to starost spojená s provozem auta, tedy jeho servis, pojištění, drobné opravy, různé administrativní úkony a tak dále. Starost o tyto záležitosti vám spolu s jeho financováním v podstatě odpadne, případně se tyto úkony významně zjednoduší.

Jaký je zhruba poměr mezi firmami, které chtějí auto vlastnit, a těmi, které ho financují?

Na Západě, třeba v Německu, je naprostá většina firemních vozů na operativní leasing. V Česku se podle našich odhadů jedná o 20 procent firemních vozů, a tak zde vidíme velký potenciál. Pozorujeme, že se mentalita lidí mění, začínají přejímat zkušenosti ze Západu a firmy začínají častěji oceňovat výhody financování na operativní leasing nebo podobné produkty.

Nabízíte tři druhy financování – operativní leasing, úvěr Chytře a klasický úvěr. V čem se liší a kdo jich v jaké míře využívá?

U klasického úvěru si klient půjčuje část nebo celou cenu vybraného vozu. Nastaví si počáteční akontaci, výši úvěru a délku splácení, ze kterých je následně vypočítaná měsíční splátka. Úvěr s poslední navýšenou splátkou neboli úvěr Chytře je typ úvěru vhodný pro klienty, kteří chtějí jezdit co nejnovějším autem nebo se přizpůsobovat svým aktuálním potřebám, a přitom zachovat maximálně nízké měsíční splátky. Klient si vybere akontaci a výši poslední navýšené splátky a tím ovlivní cenu měsíční splátky. Vůz si pak může odkoupit nebo jej odprodat či dál financovat. Třetí možností, jak financovat vůz, je klasický operativní leasing neboli pronájem vozu.



Oblíbenost produktů je různá u různých typů zákazníků. U malých a středních firem v poslední době výrazně roste zájem o operativní leasing, ale stabilní zájem je i o úvěr Chytře. Aktuálně je sice stále ještě nejvyužívanějším produktem klasický úvěr, avšak jeho podíl postupně klesá – právě na úkor operativního leasingu. U větších firem, které mají vozů víc, pak jasně vede operativní leasing s plným servisem.

O jaký servis v tomto případě jde? Které služby spolu s financováním vozů nabízíte?

Například u operativního leasingu je ve splátce zahrnuté kompletní pojištění, servis vozidla, asistence a volitelně i pneuservis, dálniční známka a další služby. Kromě tankování tedy klienti nemusí už nic dalšího řešit. Těchto služeb využívá přes 90 procent fleetových zákazníků. Obecně u vozových parků větších firem, které financujeme, je čím dál víc kladen důraz především na služby spojené s jednoduchou správou fleetu, konektivitou. Klient chce mít neustálý přehled o najetých kilometrech, tankování či správě dopravních přestupků. Klíčem je přehlednost, jednoduchost a dostupnost 24/7. Šli jsme tomu naproti a všechny tyto informace shrnuli do klientského portálu. I tohle firmám výrazně šetří čas, práci a v konečném důsledku i peníze.

Vratislav Strašil Zdroj: VWFS V koncernu Volkswagen pracuje od roku 1994. Působil na řadě manažerských pozic ve Škoda Auto, poté vedl importéra značky Seat ve Švédsku. Odtud přesídlil do Prahy, kde do svého přesunu na ruský trh v roce 2011 řídil značku Volkswagen osobní vozy. Stejnou značku pak vedl i v Rusku. Od roku 2014 byl jednatelem Porsche Česká republika, největšího dovozce osobních a užitkových vozů do Česka. Od roku 2019 zastává pozici jednatele a generálního ředitele Volkswagen Financial Services.

Velkým tématem dneška je elektromobilita. Jak ji firmy vnímají?

Z hlasů v médiích byste to možná neřekli, ale jdou jí naproti. Naši zákazníci si uvědomují, že konec spalovacích motorů se blíží, a proto se taky musí na tuto transformaci připravit. Jasně to vidíme na nárůstu poptávky po financování elektromobilů. Jde především o zákazníky z oblasti energetiky a technologií elektrifikující vozový park.

Stojí za zvýšeným zájmem o elektromobilitu u firem ESG?

Částečně ano, zejména u velkých nadnárodních korporací, kde ESG kritéria hrají stále důležitější roli. V případě mobility jde hlavně o přechod k bezemisním elektromobilům. Trend je rostoucí a je zřejmé, že požadavek na udržitelnost bude stále silnější i u menších společností. V každém případě chápeme, že postupná přeměna fleetu na elektrický je pro spoustu malých i větších firem krokem do neznáma. Proto jsme začali nově nabízet firmám možnost v podstatě za symbolické peníze vyzkoušet si v naší půjčovně elektrická vozidla na dobu týden až dva měsíce v reálných podmínkách jejich podnikání. Vozy jsou pojištěné a k nájmu klient dostane i dobíjecí kartu.

Liší se nějak služby, které nabízíte v případě financování elektromobilů?

Samotný finanční produkt se neliší. Abychom však přechod na elektrický nebo částečně elektrický vozový park usnadnili, financujeme firemním zákazníkům kromě vozidla i infrastrukturu, tedy dobíjecí stanice na elektromobil. Ty se pak splácejí v rámci pravidelných měsíčních plateb. Velmi oblíbené jsou taky naše dobíjecí karty, kdy pouze jednou kartou mohou zákazníci nabíjet svůj elektromobil u všech největších distributorů dobíjecích stanic.

Volkswagen Financial Services Firma se specializuje na podporu prodeje dealerské sítě značek Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Cupra, Porsche, Ducati, ojetých automobilů všech značek a prémiových značek Bentley a Lamborghini. Nabízí produkty v oblasti úvěru, operativního leasingu, pojištění a dalších služeb mobility soukromým osobám, podnikatelům i firmám, a to jak pro koncernové vozy, tak i pro ostatní auta na trhu. Společnost je zastoupena ve 48 zemích, které disponují portfoliem více než 20,3 milionu smluv a zaměstnávají 16 267 lidí. Celková aktiva firmy jsou celosvětově ve výši přibližně 207,6 miliardy eur.

Řešíme ale i pojištění elektromobilů. Ještě donedávna bylo relativně obtížné sjednat rozumné pojištění obsahující takovou péči, kterou elektromobily potřebují. Takže naše nové pojištění nabízí rozšířené krytí, zahrnující nově například i odtah k nabíjecímu místu v případě vybití baterie. Krytí se vztahuje i na nabíjecí příslušenství, jež je pro elektromobily nezbytnou součástí. Takže elektrické kabely, adaptéry a dobíjecí stanice určené k dobíjení vysokonapěťové trakční baterie elektromobilu nacházející se jak uvnitř vozidla, tak i mimo něj.

Pojištění pamatuje i na velmi málo pravděpodobný případ požáru vozu. V této situaci se pojištění vztahuje taky na příslušenství, které bylo zdrojem požáru. A nabízí rovněž likvidace parciálních škod na baterii bez odečtu spoluúčasti.

Jak dlouho podle vás bude ještě trvat, než se firemní vozové parky změní na elektrické?

Nejpozději v příštím desetiletí bude většina vozových parků poháněná elektřinou – doufejme, že zelenou. Budoucnost je elektrická a já se na ni už moc těším.

Radim Zelený Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.

