Letní neomezená jízdenka pro vlaky Českých drah už je v prodeji

I letos České dráhy nabízejí Jízdenku na léto. Za cenu od 1190 do 1990 korun můžete v létě cestovat ve vlacích Českých drah týden nebo čtrnáct dní bez omezení. Předprodej jízdenek začal dnes, cestovat se na ně dá mezi 1. červencem a 31. srpnem.

Sedmidenní varianta jízdenky stojí 1390 korun, pokud máte InKartu, kartu Českých drah, se slevovou aplikací, Časový doplatek do 1. třídy nebo průkaz ITIC, platí pro vás snížená cena 1190 korun. Čtrnáctidenní jízdenka vyjde na 1990 korun, pro majitele InKaret 1690 korun. Slevu mají taky děti od 6 do 18 let, studenti od 18 do 26 let, senioři od 65 let a invalidé III. stupně. Ti dají za týdenní jízdenku 695 a za dvoutýdenní 995 korun. Jízdenky se vystavují na jméno a nejsou přenosné.

Děti do 15 let nemusí nárok na slevu prokazovat, mládež do 18 let a senioři musí průvodčímu ukázat průkazku s fotkou a datem narození, studenti prokazují slevu kartou ISIC, žákovským nebo studentským průkazem, invalidi potřebují občanku a Potvrzením pro slevu na jízdném od České správy sociálního zabezpečení.

Jízdenka na léto platí pro druhou třídu, první třída se dá dokoupit za jednorázový příplatek, ten je ve výši rozdílu mezi jízdným pro první a druhou třídu na úseku trati, který cestující hodlá použít.

Do vlaků, kde je povinná rezervace místa, si musíte koupit místenku. Jízdenka na léto obecně není spojená s rezervací místa, takže pokud chcete mít jistotu, že si budete mít kam sednout, místenku si musíte dokoupit. Stojí 35 korun jedna, pokud za den budete chtít prostřídat čtyři vlaky a do každého si pořídit místenku, přijde vás to na 140 korun na osobu.

Při plánování cesty myslete na to, že ne na všech tratích jezdí České dráhy a i tam, kde jezdí, nemusí být všecky vlaky jejich. Ve vlacích ostatních dopravců Jízdenka na léto neplatí.

Jízdenka na léto se dá pořídit v pokladnách Českých drah, od průvodčího při náustupu do vlaku ve stanici, kde dráhy pokladnu nemají, a na e-shopu Českých drah, kde by se měla objevit v nabídce už během dneška.

