Měsíc cestování po Evropě zdarma. EU nadělí jízdenku pro mladé

Šedesát tisíc lidí ve věku od 18 do 20 let získá bezplatnou jízdenku až na měsíc cestování vlakem po Evropské unii. Zájemci o účast v dalším kole unijního projektu DiscoverEU se mohou hlásit od zítřejšího poledne (úterý 12. října) do poledne 26. října.

Základní podmínkou je datum narození v období od 1. července 2001 do 31. prosince 2003. Oproti dřívějšku je akce otevřená nejenom pro osmnáctileté, ale i devatenáctileté a dvacetileté, kteří se kvůli pandemii covidu nemohli včas přihlásit. Hlásit se mohou jak jednotlivci, tak až pětičlenné skupiny (každý ze skupiny musí splňovat věkové kritérium).

Úspěšní žadatelé dostanou časovou jízdenku Interrail, která by jinak stála 258 eur (přibližně 6700 korun). Cestovat na ni mohou až 30 dní v období od března 2022 do února 2023. Kvůli nejasnostem ohledně dalších koronavirových omezení bude možné využít flexibilní rezervace, datum odjezdu lze měnit až do okamžiku odjezdu.

Nezapomeňte cestovní pojištění! Zdroj: Shutterstock Srovnáme i sjednáme Řekla vám kartářka, šéf nebo rodina, že vás čeká cesta? Bude se hodit cestovní pojištění. Stojí pár korun, ale když se něco stane, může mít hodnotu milionovou. Rádi pomůžeme s porovnáním cestovka, aby vyhovovalo vašim potřebám, a přitom bylo levné. A budete-li chtít, rovnou ho tu můžete za pár minut online sjednat. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ HNED

K dispozici jsou dvě varianty. Neflexibilní je omezena na dvě země. U flexibilní sice není počet zemí omezen, je však omezen počet dnů k cestování (pobyt v zahraničí sice může trvat měsíc, ale bezplatnou jízdenku lze využít jen několik dní). Jízdenka platí primárně pro vlaky, nicméně u jinak nedostupných míst ji lze využít i pro autobusy nebo trajekty. EU platí jenom samotnou jízdenku, ne ubytování, jídlo, pojištění nebo další související výdaje.

Součástí přihlášky je kvíz obecných znalostí o Evropské unii a iniciativ zaměřených na mladé lidi. Žadatelé také mají odhadnout, kolik osob se v tomto kole přihlásí. Čím víc se bude odhad blížit správné odpovědi, tím víc bodů uchazeč získá. Na základě tohoto odhadu pak organizátoři uchazeče seřadí. Každý členský stát má přidělen počet jízdenek podle svého podílu na počtu obyvatel EU.

Iniciativu DiscoverEU spustila Evropská komise v červnu 2018. V letech 2018 až 2019 se přihlásilo 350 tisíc zájemců, k dispozici bylo 70 tisíc jízdenek.

Organizátoři předpokládají, že účastníci se podělí o zážitky z cestování na sociálních sítích, případně po návratu uspořádají prezentaci pro své okolí. Nejde ale o povinnost.

Kurzy měn na Peníze.cz Směna je život! Chcete vyměnit peníze nebo nakoupit v zahraničním obchodě? Jedete do ciziny a nevíte, kolik místních peněz dostanete za svoje koruny? Máte zainvestováno v cizí měně a zajímá vás kurz eura, kurz dolaru nebo třeba kurz švýcarského franku? Máme čerstvý kurzovní lístek, který každý den zveřejňuje Česká národní banka, i kurzovní lístky českých bank. Nejhledanější kurzy měn Euro 25,435 +0,03 Kč Americký dolar 21,989 +0,01 Kč Britská libra 29,960 +0,08 Kč Chorvatská kuna 3,383 +0,00 Kč Turecká lira 2,467 -0,01 Kč Kurzy měn na Peníze.cz Přepočet měn

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.