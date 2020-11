Americký obr od BMW. Je jak stodola, ale hrozně rychlá

BMW X7 je prvním krokem bavorské značky do světa opravdu velkých SUV. X7 je založena na prodloužené platformě známější X5 a velikostně přibližně odpovídá Mercedesu GLS, prodloužené verzi Range Roveru nebo americkým fullsize SUV jako jsou Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade či Lincoln Navigator.

Podobnost s americkými auty nebude náhodná. Nejenže se X7 v USA vyrábí (ve Spartanburgu v Jižní Karolíně) a je poháněna pro Ameriku typickým osmiválcem, ale především na USA cílí jako na hlavní trh. V Evropě tohle auto pořád působí až nemístně velké.

Hned na úvod také můžeme říci, že nabízí komfortní cestování pro šest dospělých a je také mnohem rychlejší, než by takhle velké auto mělo podle všech zvyklostí být.

Pro koho to je?

Cílová skupina zákazníků BMW X7 se dá rozdělit na dva základní okruhy. První z nich velké auto potřebuje, druhý ho jednoduše chce. Mám ale podezření, že verze M50i se bude týkat spíše druhé skupiny.

Pokud totiž opravdu potřebujete auto výrazně větší, než je BMW X5, nejspíše hledáte opravdu velké rodinné auto, takovou stylovější a luxusnější obdobu MPV nebo minivanu. Můžete potřebovat obří kufr, který X7 nabízí se sklopenou třetí řadou sedadel, nebo naopak právě tu třetí řadu sedadel, která je v tomto případě zcela dostačující i pro dva dospělé.

V každém případě se těžko hledá racionální důvod, proč takové auto kombinovat s benzinovým osmiválcem. Už základní X7 40d nabídne víc dynamiky, než jste kdy mohli reálně potřebovat.

Takže X7 M50i je spíše pro lidi, kteří velké auto zkrátka chtějí. Ať už kvůli tomu, jak vypadá a jak impozantně působí, nebo kvůli pocitu z jízdy, který může nabídnout právě jen obří auto.

Jak to jezdí?

Jako něco mezi stodolou a emkovým bavorákem. Nebo jako kdyby se inženýři z motorsportovní divize BMW M rozhodli postavit americké SUV. Což je vlastně přesně to, co se tady stalo. Dominující vlastností X7 je to, jak je obrovská. Ani nejlepší technika z arzenálu BMW nedokáže zakrýt fakt, že sedíte v něčem, co rozměry patří spíše do stavebnictví. Tedy s výjimkou motoru. Způsob, jakým dokáže X7 M50i zrychlovat v jakékoliv rychlosti, je až nepřirozený. Máte zkrátka pocit, že takhle se nemůže chovat něco tak velkého.

Stále ale musíte mít na mysli, hlavně v zatáčkách, že nejde o sportovního bavoráka. Ano, X7 M50i je mnohem rychlejší, než by zdravý rozum říkal, že má být, ale při pokusu o ostré tempo na okreskách se rychle projeví kila navíc. Nebo spíš tuny navíc – X7 M50i váží přes dvě a půl tuny. Pokud se příliš spolehnete na to, že technika umí překonat fyzikální zákony, můžete mít v zatáčce trochu problém.

Ale jako dálniční stíhačka případně nástroj pro bezstarostné předjíždění či akceleraci z křižovatek je X7 M50i perfektní. Navíc s podvozkem v komfortním režimu dokáže být nádherně plavná a pohodlná i na obřích 22palcových kolech, což je ve výsledku asi důležitější než jízdní dynamika.

Jak je to vyrobené?

Od BMW čekáte určitou úroveň kvality zpracování, a od velkého a drahého BMW zvláště. A na palubě X7 se jí povětšinou dočkáte. To, co je plastové, je vyrobené z kvalitních plastů, tlačítka mají atraktivní pokovený povrch, kůže je jemná, zpracování výborné. A navíc příplatkové křišťálové detaily, jsou zkrátka cool.

Ale pořád tu tak trochu cítíte, že X7 vlastně není vlajkovou lodí ve stejném smyslu jako sedan řady 7. V některých detailech je patrné, že se tu či onde trochu šetřilo. Sem tam se ozve zavrzání, některé detaily se nezdají být promyšlené s tou hloubkou, jak bývá u bavorských inženýrů zvykem.

Ne že by snad X7 působila levně, to ani náhodou. Ale tak trochu cítíte, že zatímco u sedmičky se na zadních sedadlech počítalo se státníky a kapitány průmyslu, tady se počítá se školáky a domácími mazlíčky. Tomu ale odpovídá i to, že pokud se „rozjedete“ s konfigurací sedmičky, dostanete se snadno na mnohem vyšší ceny než u X7.

Jaké to má technologie?

V X7 najdete kompletní sadu toho, na co jsme už v BMW zvyklí. Na poli informací a zábavy to je skvělý infotainment BMW s napojením na BMW Connect a jedním z nejpřehlednějších rozhraní na trhu. Navíc si BMW stále zaslouží chválu za to, že nepodlehlo modernímu trendu „vše na dotykový displej“ a důležité funkce, od samotné navigace v menu po vyhřívané sedačky nebo nastavení teploty v kabině či hlasitosti audia, stále mají svá tlačítka či kroutítka.

Samozřejmostí je propojení s telefonem přes aplikaci, která vám dokáže například říct, kde jste zaparkovali, kolik máte paliva nebo jestli máte zavřená okna a dveře. Můžete si také nastavit klimatizaci či topení. Podobnou sadu funkcí nabízí „chytrý“ klíček, který navíc umožňuje podle potřeby auto snížit nebo zvýšit na vzduchovém podvozku. Nejenže to je cool, ale zvláště pro lidi menšího vzrůstu je to i vážně užitečné.

Pokud jde o jízdní asistenty, dokáže X7 zkombinovat funkce adaptivního tempomatu, udržování v jízdním pruhu a další funkce do jakéhosi semi-autonomního řízení. To se (na rozdíl od jistých výrobců elektromobilů) nesnaží předstírat, že auto jede „samo“, ale sebere z vás velkou část psychické zátěže, takže můžete víceméně relaxovat a jen na auto dohlížet. Speciální zmínku si pak zaslouží systém kamer a naprosto skvělá funkce 3D pohledu kolem vozu.

Je to praktické?

Ano i ne. X7 je obrovské auto, takže pochopitelně dokáže převézt spoustu věcí, navíc má šikovné dvoudílné dveře kufru po vzoru Range Roveru (na spodní část si můžete třeba sednout) a zadní sedadla můžete ovládat z kufru podle toho, jestli potřebujete více nebo méně prostoru. Na poměry luxusních vozů je to tedy neobyčejně praktické auto.

Jestli ale považujete praktičnost za opravdu důležitou, vyhněte se šestimístnému provedení (příplatek 23 036 Kč), protože to nenabízí možnost sklopení druhé řady sedadel. Můžete je stiskem tlačítka odsunout vpřed a naklonit vpřed jejich opěradla, ale pokud potřebujete převést něco opravdu rozměrného, můžete mít problém.

Foto: Vojtěch Dobeš

Kolik to stojí?

Může to znít zvláštně, ale při pohledu do specifikace mě překvapilo, jak je tohle auto vlastně levné. A to i přesto, že se na ní jako finální součet skví částka 3 582 878 Kč. V jakém vesmíru může být auto za tři a půl milionu považováno za „levné“? Třeba v tom, kde prodloužená sedmička, která je skutečnou vlajkovou lodí BMW, snadno dosáhne k pěti milionům a kde kupé M850i se stejným motorem, které jsme testovali před nedávnem, stojí vysoko přes čtyři.

U něčeho tak obrovského, jako je X7, a navíc poháněného tak monstrózním pohonným ústrojím, jako je M50i, by člověk čekal cenu podobně mimo realitu všedních dní. Není tomu tak a X7 M50i vlastně není znatelně dražší než sedan řady 7 v podobné specifikaci.

A to nebyl testovaný vůz žádné „holátko“. Příplatková výbava, včetně prvků jako aktivní stabilizátory za 104 338 Kč, paket First Class za 193 804 Kč nebo držák nápojů včetně chlazení a vyhřívání za 7306 Kč (!), stála dohromady 665 678 Kč.

Základní cena modelu X7 M50i je 2 917 200 Kč a již ve standardní podobě je to bohatě vybavený vůz. Základní X7 xDrive40d s víc než dostačujícím výkonem 340 koní přitom vyjde na 2 269 800 Kč. Pro srovnání, o mnoho menší X5 xDrive40d vyjde na téměř rovné dva miliony.

Co stojí provoz?

Pokud uvažujete o X7 ve verzi M50i, asi to není otázka, kterou byste považovali za důležitou. Tohle auto sice možná není tak nemravně drahé, jak byste při pohledu na něj čekali, ale před provozními náklady bude možná lepší zavřít oči.

Začíná to samozřejmě spotřebou. Dle normy WLTP naměřených 11 litrů na 100 kilometrů je zcela jistě teoreticky možné dosáhnout, ale bude to vyžadovat styl jízdy, který poněkud neguje veškeré přínosy obřího a výkonného osmiválce. Takže počítejte při normálním zacházení s nějakými 15 až 16 litry při jízdě mimo město a s 18 až 20 litry ve městě. Na dálnici se pak dostanete někam mezi, podle toho, jak pojedete rychle.

Náklady na servis vás příliš trápit nemusí, pokud si za 67 080 Kč předplatíte servis Inclusive. Dotknou se vás ale samozřejmě „drobnosti“ jako drahé pojištění nebo pneumatiky, které v rozměru 275/40 ZR20 vyjdou na střední desítky tisíc za přezutí, pokud tedy nehodláte svůj německo-americký vůz osazovat čínskou pryží.

Nejvyšším nákladem ale nakonec bude to, co u každého superSUV nebo supersedanu. Ztráta hodnoty. Těžko můžeme odhadovat cenu ojetého BMW X7 za typických pět let vlastnictví, ale pro představu stačí, že nejlevnější BMW M5 M50i z roku 2016 a s 82 tisíci kilometry jsme v inzerci našli za 1 099 999 Kč. Příliš bych tedy nesázel na to, že bude tržní hodnota testovaného vozu po pěti letech vyšší než milion a půl.

Vyplatí se to?

Z čistě racionálního hlediska samozřejmě ne. V podstatě stejnou užitnou hodnotu by vám nabídlo libovolné MPV s pohonem všech kol za zlomek ceny, kterou dáte za X7. Ale to bychom mohli říct téměř o všem luxusním.

Pokud se na to podíváte tak, že za tři miliony (plus příplatková výbava) dostanete auto, které je mnohem větší, než můžete potřebovat, rychlejší, než můžete potřebovat, napěchované špičkovými technologiemi, pohodlné a svým charakteristickým způsobem konejšivé, a zároveň vizuálně neobyčejně působivé – pak ano. BMW X7 M50i může být vlastně docela výhodná koupě.