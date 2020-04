Radost z řízení nemusí být drahá, ukazuje hlučný sporťák od Mazdy

Musí být sportovní auto především rychlé a drahé? Hlavně by mělo nabízet radost z řízení a potěšení ze zdokonalování vlastních schopností, jak se na sportovní náčiní sluší. A na to nemusí být ani extrémně drahé a dokonce ani rychlé. Mazda MX-5 je toho už po tři dekády důkazem.

Málokteré auto rozděluje svět automobilových nadšenců tak jako Mazda MX-5. Pro část „petrolheadů“ je to jen slabé auto, které si hraje na sportovní, a hodí se tak maximálně pro pozéry a výletníky. Pro spoustu jiných je ale posledním zástupcem dříve vzkvétající kategorie malých řidičských roadsterů (nepočítáme-li Fiat 124 Spider, což je ale jen překarosovaná MX-5).

Obě skupiny mají svým způsobem pravdu. MX-5 je – nebo donedávna bývala – relativně pomalá. A mnoho lidí si ji patrně opravdu koupí proto, že je to rozkošný, maličký a dostupný sporťáček se sundavací střechou. Zároveň jí však nízká hmotnost, obratnost a jízdní vlastnosti naladěné pro maximální požitek z řízení dělají opravdovým potěšením pro řidiče, který ví, co hledá. Poslední facelift, který přinesl zvýšení výkonu dvoulitrového čtyřválce na 184 koní, navíc slibuje, že už nebude ani pomalá.

Hned na začátku se sluší přiznat, že patřím k té druhé skupině. MX-5 beru jako duchovního nástupce klasických britských roadsterů, jako bylo MG B, Triumph Spitfire nebo Austin-Healey Sprite. I slabším variantám jsem tak vždycky dokázal odpustit, že jim na rovinkách ujížděly naftové Octavie a na dálnici se v nich pro hluk nedalo vydržet. Tentokrát jsem ale vyzkoušel MX-5 v její vrcholné verzi s dvoulitrovým motorem a pevnou skládací střechou. Dokáže přesvědčit i ty, kteří se na auta nedívají pohledem řidičského puristy?

Co to je?

Klasický sporťák ve své nejryzejší podobě. Motor vpředu, pohon zadních kol, manuální převodovka a maximální důraz na radost z jízdy. Proto je tak malá a lehká, jak jen bylo možné, aby se do ní vešel podélně umístěný motor, dva lidé a něco málo zavazadel. Proto padla na oltář minimální hmotnosti většina odhlučnění. Proto v ní najdete minimum odkládacích prostor, zato ale dostanete zavěšení dvojitými lichoběžníky vpředu i vzadu (z hlediska jízdních vlastností téměř ideál, z hlediska ceny a využití vnitřního prostoru už ne).

V tomto konkrétním případě ale jde o nejvyšší nabízenou verzi. Základní patnáctistovku o 132 koních, sice plnou charakteru a hladovou po otáčkách, ale poněkud slabou, nahradil dvoulitr o 184 koních.

Místo ručně skládané plátěné střechy dostanete pevnou střechu typu „targa“ a na rozdíl od starších aut podobné koncepce (kdysi s ní přišlo Porsche 911) nemusíte prostřední díl střechy sundávat ručně. Stiskem tlačítka spustíte mechanický balet, při kterém se zvedne zadní část střechy a prostředek se elegantně schová do kufru. A dostanete i moderní vymoženosti jako je infotainment s navigací, ovládaný otočným ovladačem jako u BMW, sadu řidičských asistentů, audio Bose a podobně.

K čemu je to dobré?

Začněme tím, k čemu to dobré není. Pokud si představujete sportovní auto jako nástroj k rychlému přesunu z bodu A do bodu B, a jedinou spojnicí mezi oněmi body náhodou není úzká a klikatá okreska, není MX-5 volba pro vás. Kdejaký ostrý hatchback (třeba Hyundai i30N, Golf GTI nebo i všudypřítomná Octavia RS) bude za podobné peníze mnohem rychlejší a zároveň nabídne více prostoru a pohodlí. A mimo technické pasáže může být v mnoha případech rychlejší i vaše služební Octavia TDI.

MX-5 si můžete koupit ze dvou důvodů.

První z nich je, že prostě chcete hezké, placaté auto, ve kterém ucítíte vítr ve vlasech a budete si připadat výjimečně. Pokud vaše nedělní vyjížďka nezahrnuje úprk po dálnici, budete s MX-5 spokojeni, i pokud nejste zrovna nadšeným řidičem, slovo apex vám nic neříká a nemáte ambice zkoumat hranice svých schopností i schopností vozu.

Druhý je, že řidičským nadšencem jste. Řízení berete jako sportovní disciplínu, ve které se chcete zlepšovat, chcete hledat limity sebe i auta, chcete auto, které se vás od silnice nebude snažit izolovat, ale naopak vám zprostředkuje co nejintenzivnější vjemy. A zároveň to všechno chcete zažít v rychlostech ještě alespoň rámcově společensky přijatelných. Možná hledáte něco jako klasický sporťák. Řekněme Porsche 911 ze 70. let. Ale chcete nové, spolehlivé auto v záruce a s moderními vymoženostmi.

Nebo můžete být někde mezi.

Jak to jezdí?

Jako starý sporťák, ale bez nevýhod starého sporťáku.

Celá MX-5 je navržená jako náčiní pro řidiče. Mazda té filosofii říká „jinba ittai“ a v poetické japonštině to znamená něco jako „kůň a jezdec jedno jsou“. Celé auto je tedy navržené kolem dvou věcí – ideálního vyvážení a optimální pozice za volantem. Té navíc pomáhá to, že při faceliftu MX-5 konečně dostala podélné nastavení volantu.

Výsledkem je jednak pocit, že si auto tak trochu „oblékáte“, spíše než abyste do něj nastupovali (a pokud jste většího vzrůstu, možná byste potřebovali MX-5 XL), ale především pocit hbitosti a obratnosti, které vám větší a těžší auto nedá.

Díky téměř ideálnímu vyvážení se MX-5 vrhá do zatáček s ochotou u těžších aut nevídanou a díky pohonu zadních kol si můžete vybrat, jestli se bude chovat nedotáčivě, neutrálně nebo přetáčivě. Řízení sice kvůli elektrickému posilovači postrádá cit, jako téměř všechna moderní auta, ale je přesné a tenký věnec volantu vám padne přesně do ruky. Řadící páka je díky nízkému posezu přesně po ruce a řazení samotné je krátké, rychlé a precizní.

MX-5 je také jedním z mála moderních aut, která mají elektronickou stabilizaci vypínatelnou prostým stiskem tlačítka – žádné dlouhé podržení, žádné hledání v menu. Má to svůj důvod. Maličký roadster vám totiž dá svým chováním přesně najevo, co se pod jeho koly děje, i to, co se bude dít za chvíli. Můžete tak propustit elektronické trpaslíky ze svých služeb a spolehnout se na váš cit pro auto, aniž byste se museli bát nějaké zrady. Všechno se děje dostatečně pomalu a dostatečně předvídatelně, abyste mohli jezdit i velmi ostře bez nutnosti spoléhat na záchrannou síť.

Když ale říkám „pomalu“, myslím to relativně, v poměru k opravdu rychlým moderním autům. S novým motorem G184, který oproti svému předchůdci přidal 24 koní a navíc konečně získal ten správný charakter (přidaný výkon je v horním pásmu otáček) už ani na rovinkách nemáte pocit, že by vám chyběl výkon. A čím je silnice klikatější, tím jste ve srovnání s ostatními auty rychlejší. Na mé oblíbené testovací trase okolo Sečské přehrady by MX-5 dokázala udržet tempo se spoustou výrazně výkonnějších a působivějších sportovních vozů.

Pořád je to ale o tom, že si rychlost musíte zasloužit. Pro výkon si musíte do vysokých otáček a se zatáčkami vám nepomůže sofistikovaná technika. Abyste byli opravdu rychlí, musíte auto cítit, vnímat jeho pohyby, přenosy hmotnosti, přemýšlet nad tím, co děláte. Odměnou vám je mnohem intenzivnější prožitek z jízdy. I když pojedete výletním nebo mírně svižným tempem, budete mít pocit, že opravdu řídíte. To s mnoha moderními auty nezažijete ani v opravdu ostrém tempu.

A pokud jste schopnější a odvážnější, můžete MX-5 hnát na hranu jejích schopností, připadat si jako opravdový řidič, a pořád zůstat v (alespoň trochu) společensky přijatelných rychlostech. Nebo na dohled od nich.

Horší to je při dálkových přesunech. Motor má sice dost výkonu, ale nenabídne vám ho v nízkých otáčkách, takže každé předjíždění znamená také podřazování. A hon za nízkou hmotností si vzal za oběť odhlučnění, takže i se zavřenou střechou bude jízda v dálničních rychlostech ne zcela příjemná, a to i v předpisovém tempu. Pokud opravdu spěcháte, nepočítejte s tím, že si se spolujezdcem moc popovídáte.

Co to má pod kapotou?

Pro motoristické požitkáře je atmosféricky plněný dvoulitr G184 lahůdkou. Ve srovnání s dnešními turbomotory je sice líný v nízkých otáčkách, ale o to větší radost budete mít, když ho vytočíte k červenému poli, ucítíte nárůst výkonu a uslyšíte jeho jadrný zvuk.

Jakkoliv může působit jako relikt minulosti, je to naprosto moderní agregát, který díky technologii SkyActiv dokáže být i nečekaně úsporný. Pokud patříte spíše k výletníkům, dokážete se na projížďce předpisovým tempem mimo dálnici dostat i pod šest litrů na sto kilometrů. V předpisovém tempu po dálnici si řekne o nějakých sedm litrů a celkový průměr za můj test, který zahrnoval řadu spěšných úseků po dálnici, radostné proplétání se městem i velmi ostré okreskové tempo, byl 8,2 litru.

Pokud se vám to zdá hodně, tak vás můžu ujistit, že vy budete jezdit za méně. A pokud máte podobný styl jízdy jako motoristický novinář testující sportovní roadster, pak chápete, jak málo to ve skutečnosti je.

Dá se s tím žít?

Je ale MX-5 jen ryzí víkendová hračka, nebo se dá používat jako primární dopravní prostředek? To je asi otázka, kterou si bude pokládat mnoho potenciálních majitelů. Přeci jen, málokdo si může dovolit utratit vysoké stovky tisíc za druhé nebo dokonce třetí auto do rodiny. Ceníková cena za testované auto s vyšším výkonem motoru začíná na 935 tisících korunách, základní cena Mazdy MX-5 startuje na úrovni 746 tisíc.

Čtyři hvězdy Aktuální generace Mazdy MX-5 získala v testu Euro NCAP v roce 2015 čtyři z pěti hvězdiček. Slušné skóre (84 %) získala v ochraně cestujících, přičemž paradoxně hůře ochránila řidiče než spolujezdce. Nejslabší výsledek (64 %) naopak dostala za bezpečnostní asistenty, jejichž absenci však lze u takto řidičsky zaměřeného auta pochopit, a 80 % získala za ochranu dětí. Jejich převážení však asi nebude typickým úkolem roadsteru.

Odpovědí je, že záleží na tom, jak malou Mazdu hodláte používat. Víceméně nejzásadnější otázkou bude, jestli hodláte často jezdit po dálnici nebo vyrážet na dlouhé cesty. Právě tam se totiž projeví kombinace výrazného aerodynamického a valivého hluku při vyšších rychlostech a samozřejmě nedostatek odkládacích prostor, které udělají z balení na dovolenou ještě větší „tetris“ než obvykle.

Naopak po městě je MX-5 mnohem lepší, než byste čekali. Díky svým miniaturním rozměrům se vejde kamkoliv, kam zaparkujete třeba s Fabií, a navíc si díky jejímu hravému charakteru můžete uličnicky užívat i běžné cesty do práce či na nákupy. A o jízdě po okreskách a státovkách snad ani není potřeba mluvit.

Takže ano, jako druhé auto v rodině nebo jediné auto pro single člověka či pár, který je ochoten obětovat trochu komfortu za radost ze života, je MX-5 RF naprosto použitelným řešením. A na rozdíl od roadsteru s plátěnou střechou není žádný problém s parkováním na ulici nebo celoročním používáním.

Verdikt

Radost z jízdy ještě nevymřela a Mazda MX-5 je jedním z posledních aut, které ji nabízejí v tradiční, puristické podobě. Je jako klasické sportovní auto, jen s moderní spolehlivostí, bezpečností a výbavou.

A díky novému motoru G184 už rozhodně není pomalá – pro představu, její dynamika v přímce zhruba odpovídá Porsche 911 z 80. let a v zatáčkách bude nejspíš ještě rychlejší. Nebo přinejmenším přístupnější a méně záludná. Upřímně řečeno, rychleji opravdu v zakroucených okreskách jezdit nepotřebujete.

A s málokterým autem z toho budete mít takovou radost – navíc za příznivou cenu a provozní náklady.