Vše, co jste chtěli vědět o dluhopisech, ale báli jste se zeptat

Jen málo lidí rozumí akciím a s dluhopisy je to ještě těžší. Chce to trochu matematiky, umět odhadnout budoucí úrokové sazby, znát rizika. V čem investoři nejvíc tápou?

Otázka, kterou dostávám nejčastěji je: kdy investovat do dluhopisů. Obecně platí, že je výhodné do nich investovat v době, kdy jsou úrokové sazby vysoko a čeká se jejich pokles. Čím vyšší jsou úrokové sazby, tím dražší jsou dluhopisy pro emitenta a výhodnější pro investora.

Podívejme se na to přes výnosy. Dejme tomu, že máte firemní dluhopis s pevným výnosem 11 procent na dva nebo tři roky. To je v době, kdy je základní úroková sazba sedm procent, jistě zajímavé. Jenže si zároveň představte, že se třeba čeká pokles úrokových sazeb na 4,5 procenta. Pak je těch 11 procent pevného výnosu na další roky ještě zajímavějších.

Když uložíte v tuto chvíli peníze do termínovaného vkladu, dostanete méně, než je úroková sazba. A vy přitom vyděláváte 11 procent. To je naprosto zlaté. Takže když si dnes, v době pořád relativně vysokých úrokových sazeb, uzamknete výnos na několik let dopředu, čím více bude úroková sazba klesat, tím lépe pro vás.

Vladimír Pikora Zdroj: Dluhopisomat Makroekonom, analytik finančních trhů a publicista, hlavní ekonom investiční skupiny CFG. Doktorát získal na Vysoké škole ekonomické v Praze. Nejprve působil jako hlavní ekonom Volksbank CZ, pak spoluzaložil analytický dům Next Finance a později vlastní Pikora Invest.

Lidé se také ptají, kde se dá do dluhopisů investovat. Ty nejlikvidnější jsou na burze, takže je možné využít obchodníky s cennými papíry. Ovšem je třeba vědět, že na burze najdete jen málo dluhopisů. Právě proto vznikly na internetu dluhopisové portály. Dluhopisy neemitují, ale propojí emitenta s investorem.

Každý vybírá dle svého

Kvalitní portály podrobují dluhopisy a jejich emitenty pečlivé kontrole a inzerují jen ty z nich, o kterých se domnívají, že jsou lepší než ty ostatní. Některé mají dokonce i skoring, kde se dočtete, jak je daný dluhopis vnímaný. Aby se výsledek nepovažoval za zaujatý, měl by se provádět objektivně, například na základě metodiky Ministerstva financí ČR. Podle skóringu či popisu dluhopisu si pak investor vybere ten, který mu vyhovuje. Někdo chce investovat na pět let, někdo na dva roky. Někdo je ochoten podstoupit vyšší riziko, jiný nikoliv.

Dobrá otázka je i to, kolik investovat do zlata. Běžně se říká, že nesmíte mít všechna vajíčka v jednom košíku, ale naopak je rozložit. Když pak s jedním upadnete a vajíčko se rozbije, tak přijdete jen o málo. Proto se doporučuje do portfolia zařadit mnoho aktiv: nemovitosti, akcie, dluhopisy, zlato a třeba i trochu kryptoměn. Dluhopisy by měly v optimálním portfoliu představovat zhruba 15 procent.

Na co dát pozor

Než dluhopis koupíte, měli byste si pročíst všechny dokumenty, které jsou s ním spojené. Myslím tím hlavně emisní podmínky, kde zjistíte, jaké je u dluhopisu ručení, zda se vyplácí výnos na konci roku nebo kvartálně, jestli nevězí ve výnosu nějaký háček – například není pevný, ale váže se na nějaký vzoreček založený na úrokových sazbách.

Dost lidí se také domnívá, že když má dluhopis schválený prospekt od ČNB, jedná se o bezpečnou emisi. To ale nemusí být pravda. Prospekt o bezpečnosti či kvalitě dluhopisu vůbec nevypovídá. Je to pouze dokument, který stvrzuje, že byly splněny všechny zákonné podmínky k jeho vydání. Prospekt rozhodně nehodnotí obchodní plán emitenta či jeho zajištění.

Největším rizikem dluhopisu je, že nebude splacen. Zkrátka se ukáže, že obchodní plán emitenta nebyl dobrý a on nebyl schopný splácet. V tu chvíli se hodí mít dluhopis dobře zajištěný, a to jakoukoli formou. Mohou to být hmotná i nehmotná aktiva jako třeba auto, pohledávky, software nebo třeba nemovitost, kterou vnímám jako dobrou volbu.

Pokud totiž máte dluhopis vhodně zajištěný, třeba ze 120 procent nemovitostí, nic se neděje. I když cena nemovitosti trochu poklesne, dá se vaše pohledávka plně pokrýt prodejem nemovitosti.

