Kvalitní umění nemusí stát miliony, říká galerista Kodl

Úrokové sazby spořicích účtů se sice postupně zvedají, ani zdaleka ale nepokryjí inflaci. Je tedy racionální dívat po jiných variantách zhodnocení nebo aspoň uchování hodnoty svých peněz.

Umělecké i jiné sběratelské předměty tuto úlohu plní už stovky let. Nezanedbatelným bonusem je to, že obraz nebo obecně umělecký předmět vás může potěšit i esteticky – což třeba akcie moc nesvedou. Investici do umění ovšem finanční experti doporučují jako doplňkovou, tvořit by podle nich měla jen část portfolia.

Sběratelé si jsou investiční hodnoty umění vědomi. Čísla z českého aukčního trhu ukazují, že kvalitní umění může sloužit jako atraktivní investiční aktivum. Dlouhodobě dokáže porážet inflaci. Průměrná cena pěti procent nejdražších položek na tuzemských aukcích po očištění o inflaci za posledních deset let vzrostla o 18 procent.

Matyáš Kodl Foto Dan Hamerník Galerie Kodl, kterou v roce 1989 rozjížděl jeho otec Martin a kde Matyáš pracuje, je lídrem českého aukčního trhu. Matyáš, který se podíval i do aukčních síní ve světě, se věnuje hlavně současnému umění. A také elektronickým aukcím na specializovaném aukčním portálu Artslimit.

V prvním pololetí letošního roku utratili v Česku sběratelé na sálových aukcích 766 milionů korun. Je to o 16 procent míň než loni, ale rozhodně to neznamená, že by se u nás trh s uměním po letech růstu začal propadat.

Výši obratu totiž nejvíc ovlivnily ceny za nejdražší obrazy. Zatímco loni na jaře padl historický rekord českých aukcí ve výši 123,6 milionu korun za Staropražský motiv od Bohumila Kubišty, nejdražším obrazem letošního prvního pololetí byl obraz Puis, plus tard od Toyen, za který kupující zaplatil 37,44 milionu korun. Obě díla se prodala v Galerii Kodl. Obrazů prodaných za víc než milion korun přitom přibylo.

U kupujících začíná růst zájem o poválečné výtvarné umění, které bylo trochu neoprávněně opomíjené. Dospívá generace, kterou tohle období prostě baví. Stoupá také zájem o současné umění, které teď tvoří v naší Galerii Kodl dvacet procent aukční nabídky – a všechna díla nabídnutá v aukci se vždycky prodají.

Trend potvrdil i letošní velký průzkum mezi aktéry trhu s uměním, který shrnuje J&T Banka Art Report 2023. Nejvyšší zhodnocení v příštích pěti letech podle průzkumu sběratelé očekávají od českého poválečného umění. Druhé nejvýnosnější by mělo být české současné umění.

Doba přeje nakupování. Ještě před několika lety u nás kupovali umění především sběratelé nebo jen ti nejbohatší. Umělecká díla se teď ale stávají atraktivními i pro širší finančně vzdělanou veřejnost. Kvalitní umění nemusí stát nutně miliony, ale třeba i nižší desetitisíce.

Online aukční portál Artslimit Artslimit ve spolupráci se špičkovými kurátory věnuje velkou pozornost ověření pravosti nabízených položek a zároveň bezpečnému průběhu aukcí. Při výběru se kurátoři soustředí na díla v cenovém rozmezí od deseti tisíc do milionu korun. Dražba probíhá online, výtvarná díla jsou ale zároveň po celou dobu trvání aukce vystavena v Galerii Kodl. Podzimní online aukce na www.artslimit.com už probíhá a skončí 24. září.

Zájemci o koupi uměleckých děl se můžou vydat do renomovaných aukčních síní či galerií. Pandemie covidu přispěla k rozmachu online aukcí. Ve světě i u nás je už propojování sálových a online aukcí samozřejmostí, přibylo i samostatných online aukcí. Proto je možné vybírat z široké nabídky aukčních domů z domova a účastnit se kterékoli aukce, ať jste kdekoli. Online aukce nabízí ideální řešení všem, kteří se živé aukce nemůžou nebo nechtějí zúčastnit, a také umožňuje lépe rozložit investici a neutratit víc, než chcete. Při nákupu uměleckých děl v online prostředí by kupující měl mít vždy možnost ověřit si pravost díla a příležitost osobně si nabízené předměty prohlédnout.

