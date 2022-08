Chytrá opatření, která nic nestojí a ušetří doma energii

Energie zdražují a domácnosti hledají možnosti, jak ušetřit. Investice do zateplení nebo solárních panelů nejsou pro každého. Snížit spotřebu pomůžou i chytrá opatření, která jsou zadarmo.

Ceny elektřiny a zemního plynu rostou. K tomu se přidává inflace. Řada domácností proto přemýšlí, jak ušetřit na platbách za energie. Každý dům nebo byt má jinou spotřebu – záleží na tom, čím je nemovitost vytápěná, zda je zateplená a jaké jsou v ní spotřebiče. V zásadě ale platí, že dominantní podíl ve spotřebě má vždy vytápění.

„V domácnosti spotřebujeme nejvíce energie na vytápění a ohřev vody. Tyto dvě činnosti dohromady spolknou asi tři čtvrtiny spotřeby,“ upřesňuje Zdeněk Remr, specialista společnosti ČEZ Prodej. K úsporám samozřejmě přispívá i rozumné zacházení s ostatními spotřebiči, jako je například lednice.

Desítky tipů, jak pomocí jednoduchých kroků omezit zbytečné plýtvání drahými energiemi, jsou k dispozici na webu Šetřím.cz, který nedávno spustila právě společnost ČEZ ve spolupráci s odborným portálem TZB-info.

O stupeň méně a vytápíte levněji

Kdo chce doma šetřit, měl by se podle odborníků zaměřit právě na vytápění. Pro začátek stačí vytápět o stupeň nebo dva méně. „Je to vždy velmi individuální, ale spočítali jsme, že snížením teploty o jeden stupeň Celsia omezíme spotřebu energie na vytápění o 5 procent. Ve špatně zateplených domech to může být i více,“ říká Michal Staša, senior konzultant ze společnosti SEVEn Energy.

„I snížením teploty o pouhé 3 stupně lze snížit spotřebu v bytě až o 0,90 MWh ročně, v domě vytápěném elektřinou pak až o 3,90 MWh za rok,“ vypočítává Zdeněk Remr z ČEZ Prodej.

Šetřím.cz poradí, jak neplýtvat energiemi Z průzkumu veřejného mínění agentury IPSOS vyplývá, že v případě dalšího růstu cen energií plánuje 8 z 10 domácností začít šetřit energiemi. Polovina lidí by přitom uvítala informace, jak na to. Společnost ČEZ proto ve spolupráci s odborným portálem TZB-info spustila poradenský web Šetřím.cz, kde lidé najdou desítky tipů, jak zbytečně doma neplýtvat energiemi, od těch nejjednodušších triků zadarmo nebo za pár korun, až po investičně náročnější akce. Pomocí jednoduché kalkulačky si také mohou zjistit optimální spotřebu své domácnosti a porovnat ji se svou stávající.

Snížení teploty doporučuje i Karel Srdečný, energetický expert ze společnosti EkoWATT. „Každý dům je jiný, je třeba vyzkoušet, co je ještě přijatelné a správně nastavit nejen teploty, ale i časy vytápění,“ říká. Přes noc může dostačovat teplota kolem šestnácti stupňů. V ložnici by se mělo topit na osmnáct stupňů, v obývacím pokoji pak stačí teplota kolem dvaceti stupňů.

V České republice jsou ale lidé stále zvyklí své byty přetápět. Výjimkou nejsou teploty kolem dvaadvaceti až čtyřiadvaceti stupňů. Světová zdravotnická organizace (WHO) přitom doporučuje, že ideální vnitřní teplota bytů je pro zdravého člověka mezi osmnácti až dvaceti stupni. Nejde jen o úspory, ale také o omezení plýtvání.

V zimě větrejte jinak než v létě

Každý z nás zažil, jaké to je být v přetopené a vydýchané místnosti. Vzduch je potřebný, i když je venku mráz. Pravidlo zimního větrání zní jednoduše: má být krátké a intenzivní. Otevřete proto okna dokořán a nechte byt nebo kancelář luftovat. Výměna vzduchu by v zimě měla proběhnout asi třikrát denně a okno by mělo být otevřené nějakých pět až deset minut.

Naopak otevřená ventilačka je podle Karla Srdečného doslova vyhazováním peněz oknem.

Stejně tak ale není zdravé zabednit se uvnitř. „Kdo se bojí, aby nevětral málo, může si pořídit čidlo CO₂, které na výměnu vzduchu upozorní. Některá čidla umějí komunikovat i s mobilem,“ dodává energetický expert.

Zkontrolujte a připravte radiátory

Spotřebu tepla můžou úplně zbytečně zvyšovat zavzdušněné radiátory. Před topnou sezónou je proto dobré zkontrolovat otopnou soustavu, hlavně tlak v expanzní nádobě. Když poklesne, je nutné vodu dopustit, což může v trubkách zvýšit plyny a radiátory se budou zavzdušňovat. Krom toho byste se měli přesvědčit, že dobře fungují pojistné ventily, filtry, oběhová čerpadla a další armatury otopné soustavy.

Před prvním zatopením zbavte radiátory prachu. Topná tělesa by neměla být překrytá věcmi, zatarasená nábytkem nebo by přes ně neměly padat těžké závěsy. Teplo se pak do pokoje dostává obtížně, uvnitř bude chladněji, což vás donutí zvýšit teplotu vytápění. V místnostech, které neobýváte, zvažte vypnutí radiátorů, anebo jen temperujte na minimální teplotu.

Dostat více tepla do místnosti vám pak pomůžou i odrazové hliníkové tepelné fólie. Je to investice za pár stovek korun. Fólii instalujete za radiátor. Zamezí tomu, aby část tepla prostupovala zdí, naopak ho nasměruje do místnosti. Na noc – nebo pokud v zimě odjedete třeba na hory – můžete zatáhnout závěsy a žaluzie nebo venkovní rolety. I tento krok, který nestojí ani korunu, pomůže snížit spotřebu tepla.

Nepřehánějte to s ohřevem vody

U ohřevu vody můžete postupovat podobně jako u vytápění, tedy snížit teplotu. Přehřívání vody v bojleru je zbytečné – horkou vodu stejně musíte smíchat se studenou. „Snížením teploty ohřevu vody v bojleru na 60 stupňů lze v bytě ušetřit až půl megawatthodiny elektřiny ročně, což je asi 15 procent průměrné spotřeby. V rodinném domě je pak prostor pro úsporu ještě vyšší,“ upozorňuje Zdeněk Remr.

Spotřebu teplé vody vám pomůže ušetřit i úspornější koupání. Horkou vanu si dopřejte jen jednou za čas, dejte přednost sprše. Zatímco do vany proteče kolem 150 litrů vody, při sprchování jste na třetině, spotřebujete kolem 30 až 50 litrů. Přepočteno na peníze, sprcha vás vyjde asi na pět korun, zatímco vana i na dvacet.

Omezit spotřebu nejen teplé vody vám pak pomůže nová sprchová hadice. Stojí kolem pětistovky a propustí mnohem méně vody než staré hlavice. Zatímco starším typem proteče až 20 litrů za minutu, úsporné modely propustí třeba jen šest litrů. Mezi baterii a sprchovou hadici můžete taky namontovat šetřič vody, který hlídá průtok. Kontrolovat byste měli i kapající kohoutky a hned je opravovat.

Zkrouhněte spotřebu elektřiny

Spotřebu elektřiny omezíte i správným zacházením s elektrospotřebiči. Začít můžete s lednicí. Nové modely chladniček jsou sice úsporné, ale záleží i na tom, jak s nimi nakládáte. Spotřeba lednice stoupne, jakmile otevřete dveře. Proto se vždycky rozmyslete, pro jaké potraviny jdete. Když uklízíte nákup, roztřiďte si všechno na lince a pak jen věci rychle naskládejte dovnitř.

Do ledničky nikdy nevkládejte teplé jídlo, protože spotřebič musí odpařující se teplo zchladit a vy přicházíte o peníze.

Nastavte také správnou teplotu na termostatu. V chladničce je optimální teplota kolem pěti stupňů, u mrazničky asi minus osmnáct. Pokud dáte o dva stupně méně, zvýšíte spotřebu až o 15 procent. Lednici také pravidelně odmrazujte. Stačí jeden centimetr námrazy a spotřeba stoupne až o 75 procent.

Nestavte lednici ke zdroji tepla, třeba k radiátorům. S každým dalším stupněm nad 20 stupňů Celsia roste spotřeba asi o pět procent. Spotřebu zvyšuje i vysoká vlhkost vzduchu v místnosti.

Pamatujte také na další spotřebiče, třeba na televize, kávovary nebo počítače. Nenechávejte je v pohotovostním (stand-by) režimu, vypínejte je úplně. Zvažte přechod z desktop počítače na notebook, což vám ušetří kolem dvou tisíc ročně. Samozřejmostí by pak mělo být úsporné osvětlení, například LED žárovky.

