Spočítejte si, kolik dostanete na energie. Kalkulačka příspěvku od státu

První část příspěvku na energie je na říjen až prosinec, jeho výše závisí na distribuční sazbě elektřiny. Druhá část pak přijde na zbytek zimy a bude už rozdělená podle zdrojů energií – zvlášť na elektřinu, na plyn a případně i na teplo, pokud ho berete ze společné kotelny v domě nebo máte centrální výtopnu.

Kromě této podpory vám stát při vyúčtování elektřiny odpustí poplatek za podporu obnovitelných zdrojů, a to od října do konce příštího roku. I to naše kalkulačka orientačně spočítá.

O takzvaný úsporný tarif ani o odpuštění poplatku na podporu obnovitelných zdrojů nebude letos potřeba nikde žádat, projeví se automaticky ve výši záloh nebo v konečném vyúčtování. Státní pomoc nedostane přímo domácnost, ale dodavatel energií, který ji zohlední ve výši záloh a konečném vyúčtování.

Jak to bude fungovat v praxi?

Letos v říjnu dosáhnou všechny domácnosti, které mají uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny, na pomoc v podobě příspěvku z úsporného tarifu ve výši 3500 Kč nebo 2000 Kč podle tarifu (sazby pro odběr elektřiny). Většina z nich by měla dosáhnout na 3500 Kč – včetně nejpoužívanější sazby D02d.

Kromě toho domácnosti ušetří díky odpuštění poplatků za podporované zdroje energie, a to od letošního října až do konce příštího roku. Poplatek dosahoval 599 korun za každou spotřebovanou MWh elektřiny (1 MWh je 1000 KWh). Většina domácnosti tak v součtu letos získá pomoc ve výši aspoň čtyři tisíce korun.

Pomoc od státu letos obdrží každá domácnost odebírající elektřinu – bez ohledu na to, jestli používá primárně plyn, elektřinu, nebo jestli má vytápění zajištěno přes centrální vytápění či domovní kotelny. Taková forma výplaty je podle ministra Josefa Síkely administrativně nejjednodušší a nejspravedlivější.

Slevu automaticky poskytne dodavatel elektřiny všem domácnostem, které s ním mají uzavřenou smlouvu. O úsporný tarif (ani o odpuštění poplatku na podporu obnovitelných zdrojů) nebude letos potřeba nikde žádat, projeví se automaticky ve výši záloh nebo v konečném vyúčtování. Rozhodujícím dnem pro určení tarifu bude 23. srpen 2022.

Příspěvek na energie domácnostem pro čtvrté čtvrtletí 2022 Distribuční sazba (elektřina) Výše příspěvku D01d 3 500 Kč D02d 3 500 Kč D25d 3 500 Kč D26d 2 000 Kč D35d 2 000 Kč D45d 2 000 Kč D56d 2 000 Kč D57d 2 000 Kč Jde o jednorázový příspěvek na jedno odběrné místo elektřiny, má pokrýt říjen až prosinec. K tomuto příspěvku domácnosti dostanou ještě 599 Kč za každou MWh elektřiny formou odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Zdroj: MPO

Druhá část pomoci z úsporného tarifu přijde na začátku února. Zatímco letos půjde pomoc kvůli zjednodušení přes elektřinu, v příštím roce ji stát vyplatí už přes jednotlivé zdroje – tedy elektřinu, plyn nebo teplo. U elektřiny a plynu půjde opět automaticky přes dodavatele, tedy bez žádosti. Naopak v případě dodávek tepla bude nutný aktivní krok odběratele, tedy typicky společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) – podrobně to popíšeme o pár odstavců níž.

Příspěvek na elektřinu pro domácnosti na začátku roku 2023 Distribuční sazba Výše příspěvku Sazba D01d 400 Kč Sazba D02d 800 Kč Sazba D25d 1 500 Kč Sazba D26d 2 000 Kč Sazba D35d 2 000 Kč Sazba D45d 2 000 Kč Sazba D56d 2 000 Kč Sazba D57d 2 000 Kč Jde o jednorázový příspěvek na jedno odběrné místo, má pokrýt zbytek topné sezony (první měsíce roku 2023). K tomuto příspěvku domácnosti dostanou ještě 599 Kč za každou MWh elektřiny formou odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Zdroj: MPO

Příspěvek na plyn pro domácnosti na začátku roku 2023 Plánovaná roční spotřeba Výše příspěvku 0 – 1,89 MWh 200 Kč 1,89 – 7,56 MWh 1 700 Kč 7,56 - 15 MWh 3 700 Kč 15 – 25 MWh 6 200 Kč 25 – 45 MWh 7 800 Kč Jde o jednorázový příspěvek na jedno odběrné místo. Zdroj: MPO

Co když využívám víc druhů energií, typicky elektřinu a plyn?

Jednotlivé příspěvky se kombinují. „Pokud má například domácnost svícení a vaření zajištěno na elektřinu a zbytek na plyn, může typicky mít například elektrický tarif D02d. Prostřednictvím něj jí stát letos poskytne příspěvek 3500 korun, v příštím roce 800 korun. Modelová spotřeba plynu takové domácnosti může být přibližně 17 MWh, což by znamenalo, že by takové domácnosti stát příští rok ještě navíc přispěl na její účet částkou 6200 korun. K tomu by stát této domácnosti za každou MWh elektřiny, kterou by spotřebovala v období od letošního října do konce příštího roku, přispěl částkou 599 korun v rámci odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje,“ vysvětluje ministerstvo.

Příspěvek na dodávky tepla

„U dodávek tepla z domovních kotelen bude u zbývající části příspěvku na příští rok nutné, aby zákazník, typicky SVJ, oznámil do 30. listopadu 2022 distributorovi plynu počet vytápěných bytových jednotek. Podobně v případě dodávek tepla z centrálního zásobování teplem. Tady bude muset zákazník, například SVJ, oznámit dodavateli tepla počet vytápěných bytových jednotek. Následně SVJ zohlední tuto slevu uživatelům bytů. Údaj o počtu bytů je nutnou podmínkou pro získání příspěvku,“ vysvětluje Síkela.

Domácnosti s domovními kotelnami obdrží z úsporného tarifu příspěvek 6000 korun a domácnosti s centrálním vytápěním příspěvek 4500 korun. Rozhodným dnem, ke kterému odběrné místo zákazníka v domě s byty a také u centrálních tepláren musí splňovat podmínky pro zohlednění příspěvku, je 30. září 2022. Obchodníci zohlední pomoc pro zákazníka v domě s byty a s centrálním vytápěním od 1. února 2023.

Kdo příspěvek na energie nedostane?

Na rozdíl od odpuštění poplatku na obnovitelné zdroje se speciální příspěvek (úsporný tarif) nebude vztahovat na firmy. Netýká se ani chat a chalup, které využívají takzvaný víkendový tarif elektřiny D61d. Nepomůže ani s dobíjením elektromobilů.

U nájemníků v bytech bude rozhodující, na koho je napsána smlouva o dodávkách energií. Dodavatelé zohlední dotace přímo v zálohách nebo ve vyúčtování. Když ji nedostane přímo nájemník, měla by přijít vlastníkovi nemovitosti.

Dosáhnete na příspěvek na bydlení?

Vláda chystá i zvýšení příspěvku na bydlení. Na něj má nárok domácnost, která za bydlení vydá víc než 30 procent příjmů, v Praze víc než 35 procent příjmů. Je přitom jedno, jestli bydlí v nájmu, v družstevním bytě nebo ve vlastní nemovitosti. Uznatelné náklady ale mají svůj strop – takzvané normativní náklady. Ty stanovují hranici, za kterou by se mělo (teoreticky) najít přijatelné bydlení. Normativy závisí na počtu členů domácnosti a na velikosti obce.

A právě normativní náklady mají k letošnímu 1. říjnu stoupnout, řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Konkrétní návrh teprve připraví, jasno by mělo být do poloviny září. Příspěvek se vyplácí zpětně za tři měsíce, podrobně jsme o jeho podmínkách psali ve velkém přehledu.

