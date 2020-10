Škube vás dodavatel energií? Nebuďte za kavku

Jak velké jsou rozdíly v cenících dodavatelů?

V cenách za silovou elektřinu nebo plyn se nabídky jednotlivých společností, ale leckdy i jednotlivé nabídky jednoho dodavatele, liší i o desítky procent. Například rozptyl mezi nejnižšími a nejvyššími cenami elektřiny je přes 25 procent, u plynu je to i přes 50 procent. Řeč je o té části celkové platby, kterou stanovuje dodavatel.

Přestup k levnějšímu dodavateli se určitě vyplatí někomu, kdo plynem nebo elektřinou vytápí dům. Proč by měl ale změnu řešit někdo, kdo bydlí v průměrném panelákovém bytě? Tam přece jde jen o stovky korun za rok.

Záleží, za jakou cenu odebíráte. Obvyklou praxí většiny dodavatelů je hřešit na letitou věrnost svých stálých zákazníků a dodávat jim za ceny vyšší, než jaké inzerují pro nové zákazníky. U malé spotřeby nabývá na významu takzvaný měsíční plat, který zaplatíte dvanáctkrát za rok, i když odeberete symbolické množství energie. Tyto platy se mezi dodavateli také významně liší. A taky se asi shodneme, že je hloupé platit za něco víc, než je nutné, a být tak trochu za kafku.

René Grebeň Zdroj: archiv RG Narodil se v roce 1972. Je ředitelem dodavatele fotovoltaických systémů Energie pro život. Přednáší na odborných konferencích jako Proenergy Conference, působí v České fotovoltaické asociaci a Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií.

Velcí dodavatelé lidem říkají, ať neodcházejí, že u nich mají nejlepší servis, třeba dostupné zákaznické linky i klasická kamenná kontaktní místa. To je něco, co ti menší nemají.

Všechno, co potřebuje zákazník řešit s dodavatelem, jde pohodlně vyřídit po telefonu nebo e-mailem. Pobočky jsou přežitek z minulého tisíciletí a jejich smysl dávno zanikl. Navíc je jejich provoz extrémně nákladný, a to se musí ve výši plateb nutně projevit. Běžný zákazník vůbec nepotřebuje pobočku navštívit, přesto její provoz platí.

Elektřina letos znovu zdražovala, naopak plyn v půlce roku dodavatelé zlevnili. Jaký bude další vývoj?

Ceny plynu klesly už loni, ale máte pravdu, že někteří dodavatelé to v koncových cenách zohlednili až se značným zpožděním. Prostor pro zlevňování je určitě i v příštím roce. U elektřiny plošné zlevňování neočekávám.

Cena dodávek je závislá na cenách na burze. Ty jsou pro všechny dodavatele stejné. Co tedy dělá rozdíl v tom, kolik jim domácnosti nakonec platí?

Mnohem větší vliv než rozdíly v nákupních cenách má marže, kterou si dodavatel účtuje. Její výše vychází z požadavků akcionářů, kolik chtějí na zákaznících vydělat. Dalším faktorem jsou pak náklady na provoz. O tom už jsem se zmiňoval, když jsem mluvil o pobočkách, které klienti vlastně nepotřebují, ale platí je.

Když už se někdo pro změnu dodavatele rozhodne, jak dlouho trvá a kolik papírování to zabere?

Pokud se zákazník rozhodne vyřídit papírování na pobočce, změna zabere víc času. Spousta dodavatelů nabízí možnost sjednat smlouvu po telefonu nebo internetu. Pak to je otázka zhruba deseti minut. Někteří dokonce nabízejí aplikaci do telefonu a s ní i velice jednoduchý a pohodlný proces uzavření smlouvy, kterou můžete podepsat prstem na displeji. Jakmile jsou „papíry“ sepsány, závisí rychlost přechodu k novému dodavateli na délce výpovědní doby a na tom, na jak dlouho jste u stávajícího dodavatele vázaní. To může být na hodně dlouho, existují i úvazky na deset let, což není zrovna hezké. Takové smlouvy nedoporučuji uzavírat, zákazníky nemožnost odejít většinou poškodí. Naopak přibývá smluv uzavíraných na dobu neurčitou, aby si zákazníci ponechali možnost kdykoliv své rozhodnutí změnit.

Jak často se stává, že dodavatel nové zákazníky naláká na výrazně nižší cenu, a už třeba po roce ji zvýší?

To je poměrně častý model a nejen v energetice. Nový zákazník je zvýhodněný na úkor těch stávajících. Pak je potřeba každý rok poptávat novou cenovou nabídku, nebo dokonce smlouvu vypovědět a počkat na retenční nabídku. Což je samozřejmě pracné a zbytečné. Lepší je vybrat si dodavatele, který nabízí všem stejně výhodné podmínky a netrestá za věrnost vysokou cenou.

Vyplatí se ceny energií fixovat – domluvit si s dodavatelem pevnou cenu třeba na dva roky?

Je to sázka naslepo. Pokud po fixaci cena vzroste, tak se to vyplatí. Pokud klesne, tak se to nevyplatí. Ale to běžný spotřebitel neví, nesleduje vývoj cen na burze ani predikce. Jediný přínos tedy spočívá v tom, že po dobu fixace může problém cen energií pustit z hlavy. Pro běžnou domácnost nebo malou firmu, která nezaměstnává profesionální energetiky, je nejlepší volba vybrat dodavatele s nízkou marží a rychlou reakcí na aktuální cenu.

Dodavatele ročně změní zhruba půl milionu lidí. Jaké chyby nejčastěji dělají?

Otočím to a zmíním čtyři jednoduchá pravidla, která pomohou dodavatele vybrat. Musím mít možnost kdykoliv snadno odejít bez sankcí. Dodavatel musí mít jednoduchý ceník, stejný pro nové i stávající zákazníky. Jde s ním všechno vyřešit online nebo v mobilní aplikaci. A neúčtuje zbytečné náklady například za provoz poboček, nevyžádané pojistky nebo servis kotlů.

