ČEZ chystá rekordní dividendu, stát získá přes 100 miliard

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ loni stoupl na 80,7 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl 131,6 miliardy. „Historicky nejlepší výsledek byl tažen vysokými cenami energií na trzích,“ připomíná Timur Barotov, analytik společnosti BHS.

„Dosažený zisk indikuje rekordní dividendu pro akcionáře. V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky by mezi akcionáře bylo rozděleno 63 miliard korun. Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 44 miliard korun,“ říká Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.

„Navíc v roce 2023 odvede Skupina ČEZ českému státu nově zavedenou daň z neočekávaných zisků a odvod z nadměrných tržeb z výroby v celkové výši 30 až 40 miliard korun a dále 26 až 30 miliard z titulu běžné daně z příjmů. Celkem tak odvede českému státu na dividendách, daních z příjmu a odvodech z tržeb výroby více než 100 miliard,“ zdůrazňuje Beneš.

„Každou korunu z této částky využijeme ve prospěch občanů a firem,“ ujišťuje předseda vlády Petr Fiala. „Velká část peněz půjde na pomoc s vysokými cenami energií, které jsou důsledkem ruské invaze na Ukrajinu, díky mimořádným příjmům můžeme také rekordně investovat do výstavby silnic a dálnic nebo zvyšovat výdaje na obranu,“ upřesňuje Fiala.

Stát je většinovým vlastníkem ČEZ, prostřednictvím ministerstva financí má přibližně 70% podíl (podle posledních dostupných informací).

„Pokud dividenda zůstane na 80 % výplatního poměru, jak naznačuje samotný ČEZ, dosáhla by dividenda 117 korun na akcii, což je 11,3% dividendový výnos. To je hladina, kterou jsme očekávali v našem optimistickém scénáři a hodnotíme ji pozitivně,“ upřesňuje analytik Fio banky Jan Raška.

„Pokud by si stát na valné hromadě prosadil ještě výraznější výplatní poměr, například kolem 90 %, pak by to znamenalo dividendu v blízkosti 130 Kč na akcii (12,6% dividendový výnos). Za předpokladu vyplacení celého zisku by pak dividenda činila 146 Kč na akcii (14,1% výnos),“ dodává Raška.

Jak se bránit inflaci? Investujte! Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor. Chci dobře investovat

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem