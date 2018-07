Očima expertů: Co s deseti miliony?

Deset melounů. Pro někoho nedosažitelný balík peněz. Pro jiné jen část firemního obratu. Nad tím, jak tuhle sumu smysluplně utratit, nebo snad dokonce ještě rozmnožit, by ale jistě pečlivě zadumali zástupci obou jmenovaných skupin.

Často se říká, že základem – a svým způsobem i jistotou – by měla být investice do vlastní střechy nad hlavou. Kdo před lety šikovně nakoupil byt v atraktivní lokalitě, může dnes počítat se zhodnocením v desítkách možná i stovkách procent. Ale jak za pár roků pořídí ti, co nakoupili nemovitost teprve teď? Odborníci nemají úplně jasno, jakým směrem se bude dál realitní trh vyvíjet. Jisté je jen to, že půjčky na bydlení budou mnohem méně dostupné.

Někoho zase lákají alternativní investice – ať už se ale rozhodnete vložit peníze do nablýskaných veteránů, uměleckých děl, archivního vína nebo zlata, nezapomeňte se poradit s odborníky. Investice na vlastní pěst totiž v téhle oblasti trhu většinou pořádně bolí. Samostatnou kapitolou jsou pak kryptoměny. Kdyby si člověk v létě 2016 nakoupil bitcoiny za sto tisíc, měl by dnes milion. Pokud byste ale nakupovali za stejnou částku před loňskými Vánocemi, zbylo by vám sotva čtyřicet tisíc. Tak si vyberte…

A jak by s deseti miliony korun, které by jim odkázala zapomenutá tetička z Argentiny, naložili investoři, ekonomové, podnikatelé a jeden umělec?

Jakub Lohniský

zakladatel Le Premier

Paradoxně to není lehká otázka. Někomu, kdo žije v drsnějších lokalitách nebo nemůže stoprocentně pracovat třeba kvůli zdravotním problémům, to může znít jako rouhání. Ale já upřímně nevím. Není to málo, ale není to moc. Nicméně určitě bych vzal půl milionu a jednoduše bych je utratil. Za cestování, za nové hodinky, půjčil bych (tedy vlastně daroval) pár lidem, kteří jsou v opravdové nouzi. Život není jen o byznyse, o investicích a šetření. Rakev nemá kapsy. Půl milionu bych dal na nějaký charitativní projekt. Část bych uložil dceři na horší časy, dejme tomu milion, a zbytek bych vrazil do Le Premier. Něco jako čistou investici, což by nás zase rychleji posunulo dopředu, část jako případnou půjčku na provozní financování s nějakým úrokem. Mohli bychom si dovolit trochu víc zaexperimentovat s produkty v nových kolekcích. Kdyby je zákazníci nepřijali, tolik by mě propálené peníze nebolely. A jak to vše udělat daňově a právně co nejlépe bych nechal na právnících, protože i na 10 milionech se dá vyšetřit třeba ještě na jedny Omegy.

Jaroslav Šura

investor

Výnos není bez rizika. Obvykle platí trojúhelník výnos, riziko, likvidita. Investor si musí vybrat, co preferuje, nelze mít všechno. Já si vybral akcie, tedy vyšší výnos, vysoká likvidita, ale také vyšší riziko. Dědic či výherce velkého balíku peněz neudělá chybu investicí do českých blue chips akcií. Zejména akcie společností ČEZ, Moneta, možná i Komerční banka a Tabák. Vysoké dividendy těchto emitentů, výrazně převyšující průměrný plat, by ulehčily ekonomické bytí. Šťastný výherce by takto mohl investovat 90 procent z balíku spadnuvšího z nebe, zbývajících 10 procent by mohl dát do spotřeby, na svého koníčka, cestování, dárky, prostě udělat si radost.

Aleš Michl

poradce ministryně financí, spolumajitel fondu Quant

Řešení se nabízí: Peníze radši ihned vrátit, protože daňová správa nebude na pohádku o deseti mega od zapomenuté tety v Jižní Americe slyšet…

Petr Borkovec

spolumajitel a předseda představenstva Partners

Podnikal bych s nimi a investoval je stejně jako jakýkoliv jiný můj finanční příjem. Protože základní finanční portfolio už mám, tak by část šla do standardních, ale dynamických a dlouhodobých finančních investic a část spíš do podnikatelských investic. Z finančních investic bych aktuálně zvolil dividendové akcie nebo spíše náš Partners Dividend Selection fond pro větší dosah a diverzifikaci a pro jednoduchost bez starostí. Další část prostředků bych investoval spíš podnikatelsky do dluhových papírů rizikových firem, které ale velmi dobře znám. Pro mě typicky fintechový startup Twisto a e-commerce startup rohlik.cz. Znám majitele, jeho tým, ekonomiku byznysu i projekt, a umím si tak vyhodnotit celkové riziko a porovnat ho s poměrně slušným výnosem 5 až 9 procent ročně. A pokud by byla možnost, tak bych investoval do výkupu akcií v Partners Financial Services nebo získání většího podílu právě v rohlik.cz.

Lubo Smid

spoluzakladatel a COO STRV

Deset milionů korun není dnes úplně závratná částka na to, aby musel člověk dlouho přemýšlet, jak s penězi naložit. Z pohledu osobních financí je odpověď tedy jednoduchá: v mém konkrétním případě by to byla investice do nemovitosti. Abych byl konkrétní, jednalo by se o byt v Karlíně, kde máme v rámci STRV zázemí.

S STRV si naopak užíváme investice do velmi rizikových technologických projektů, ať již vlastních, které děláme v rámci STRV Labs, nebo těch, na kterých se podílíme s ostatními partnery. V případě osobních investic se snažím firemní přístupy vyvažovat více konzervativními způsoby investování, a to jsou právě nemovitosti. Pro zábavu držím i menší investici v kryptoměnách.

Tomáš Krejčí

hlavní analytik eTrader

Nejprve vyloučím oblasti, kam rozhodně investovat nebudu. Osobně se vyhnu virtuálním měnám a zlatu. Poté částku, kterou mám k dispozici, diverzifikuji: 10 až 15 procent si troufnu dát na rizikové investice, včetně pákových produktů; ze zahraničí mě bude zajímat Avast, Tesla, Spotify, zpravidla trochu kontroverzní tituly dle jejich posledního vývoje. V rámci tohoto rizikového kapitálu se budu zajímat také o některé měnové páry. Předpokládám například růst dolaru i eura vůči japonskému jenu. Dalších 20 až 45 procent vyšlu na kapitálový trh s jistějšími produkty, jako jsou dividendové akcie, v Česku například ČEZ, O2 nebo Phillip Morris, dále podílové fondy a dluhopisy. Zajímavé zhodnocení přes 6 procent například nabízí Solek Group, česká fotovoltaická skupina, na poměrně jistou investici do obnovitelných zdrojů v Chile. Zbytek, 30 až 70 procent, vložím do nemovitostí; protože však 3 až 7 milionu korun není na celou nemovitost mnoho, využiju některý z inovativních prostředků sdílené investice, jako nabízí v Česku třeba Rentiero.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Cyrrus

Anketa Který názor se vám nejvíc zamlouval? Jakub Lohniský Jaroslav Šura Aleš Michl Petr Borkovec Lubo Smid Tomáš Krejčí Lukáš Kovanda Roman Týc

Co s deseti miliony? Pokud ještě nevlastníte nemovitost, pořiďte si ji. Klidně i částečně na dluh – úrokové sazby jsou pořád celkem nízko. Pokud nemáte děti, pořiďte si je. Je to zadarmo. Jestliže už děti máte, investujte do jejich vzdělání. „Anglické školky“ jsou ale zbytečná snobárna, která je dobrá tak možná pro rodiče a jejich networking s jinými majetnějšími rodiči. Takže hezky do běžné školky mezi běžné děti, které budou vaše ratolesti v životě potkávat především. Do věku 10 až 12 let je třeba do vlastních dětí investovat hlavně čas. To je čistě účetně také zadarmo. Nějaká ta střední škola či vysoká v zahraničí, „na zkušenou se světa“, to už ale může být pro potomka a vlastně i pro jeho rodiče životní terno. Nebývá to ale levné.

Kdo má děti odrostlé či žádné neplánuje a má zajištěnou vlastní střechu nad hlavou, ať peníze investuje. Čím jste přesvědčenější, že je krize za rohem, tím větší podíl si nechte na spořicím účtu. Třeba i třetinu volných zbývajících peněz. Hotovost se bude hodit, až „na ulicích poteče krev“. Jinak se nabízejí startupy, akcie, dluhopisy, bitcoiny, zlato, víno, housle, mladé dívky… Záleží na přesném věku, rizikovém profilu, pohlaví a dalších charakteristikách investora. Univerzální rada neexistuje.

Roman Týc

umělec, spoluzakladatel Ztohoven a Paralelní Polis

V první řadě by mě zajímal původ peněz. Pokud by pocházely z neetického zdroje, jako jsou třeba daně (nebo podobným způsobem – tedy násilím – získané peníze), tak bych je odmítl. Jistě nebudu nikoho přesvědčovat o tom, že je rozumné investice diverzifikovat, a proto říkám rovnou, že bych sice diverzifikoval, ale pouze na úrovni kryptoměn. Po třech milionech bych investici rozložil do bitcoinu, litecoinu a monera. Důvody jsou snadné. Bitcoin je uchovatel hodnoty. Litecoin je funkční platební nástroj a monero vnímám jako zajímavou technologii pro zachování anonymity při platebním vztahu, a to především v budoucnu, kdy přijdou ke slovu freemarkety na deepwebu.

Je důležité si uvědomit, že jakékoli peníze, tedy i ty virtuální, jsou pouze transakční nástroj. Investici vnímám jako rizikovou, a časem bych z kryptoměn exitoval do hmotnějších forem uchování hodnoty, jako je nemovitost, specificky s historickou hodnotou. Zbývající milion bych investoval do vzdělání, vlastního rozvoje, ideálně do studijního pobytu se zaměřením na jazyk v některé z anglicky mluvících zemí, ale taky především do lokální organizace, která pomáhá sociálně vyloučeným osobám.