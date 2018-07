V milionářské kuchyni: Jak investují bohatí

Vcelku opatrně. A vlastně nudně: obecně moc nereagují na módní trendy, nespekulují. Už roky dávají peníze nejvíc do firem, do vlastních a prostřednictvím akcií i do cizích.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 17. 7. 2018





Společnost Capgemini každoročně přináší analýzu na pomezí statistiky a bulváru. Zkoumá v ní takzvané HNWIs tedy High Net Worth Individuals. Do normálnější angličtiny by se to asi dalo přeložit jako rich individuals, prostě pracháči s majetkem v minimální hodnotě milion dolarů (tedy zhruba 22 milionů korun při aktuálním kurzu koruny) a víc.

Ve své zprávě Capgemini sleduje, kolik dalších milionářů přibylo, jak se zvětšil jejich majetek a spoustu dalších zajímavých statistik. Mě z té publikace vždycky nejvíc zajímají informace o tom, jak dolaroví milionáři spravují svůj majetek, do čeho investují. Rád to pak používám jako ilustrativní obrázek, když klientům popisuji, jak by zhruba mělo vypadat vyváženě rozložené portfolio investic.

Kde mají své miliony

Každý milionář má svůj majetek rozložený jinak. Jsou i takoví, kteří třeba investují všechno jen do akcií – asi není třeba představovat Warrena Buffetta. Jiní zase prakticky všechno drží v nemovitostech. Ale to jsou extrémy. Když se podíváme na průměr, dostaneme následující obrázek:

Firmy

Největší kus koláče připadá na akcie. V průměru téměř třetinu majetku nejbohatších lidí tvoří podniky. Do škatulky „akcie“ samozřejmě patří nejen podíly na veřejně obchodovaných akciových společnostech, ale i vlastní byznys nebo tzv. private equity, tedy akcie společností, se kterými se neobchoduje na burze. Nejbohatší lidé moc dobře vědí, že největších výnosů lze dlouhodobě dosáhnout pouze vytvářením hodnot, ať už v oblasti výrobní nebo ve službách. Proto primárně investují do vlastního byznysu, a pak i do dalších podniků. Když firma generuje zisk, vyplácí z něj dividendy nebo roste její hodnota. Z ekonomické logiky hodnota firem v průměru dlouhodobě roste rychleji než inflace.

Pozemky a domy

Druhým oblíbeným způsobem využití kapitálu jsou investice do nemovitostí. Nemovitosti tvoří celkem 17 procent hodnoty majetku dolarových milionářů. I tady je princip jednoduchý, nemovitost musí někomu sloužit – a pak nese výnos formou nájmu. Zároveň si dlouhodobě uchovává reálnou hodnotu, její cena roste plus minus s inflací. Oproti akciím bývají výnosy nemovitostí o trochu nižší, ale zase výrazně stabilnější.

Anketa Do čeho investujete? Do akcií Do nemovitostí. Do běžného účtu. Do prkýnka. Z čeho asi tak... Prodělávám na kryptoměnách.

Půjčky

Dalších 16 procent majetku mají milionáři zainvestováno v dluhopisech. Jinými slovy půjčují někomu peníze a za to na oplátku dostávají výnos ve formě úroku. Může se jednat o dluhopisy státní i firemní. Výhodou dluhopisů je ve většině případů fixně nastavený výnos. Nevýhodou je pevná nominální hodnota. Hodnota dluhopisu neroste dlouhodobě s inflací, jako je tomu u akcií a nemovitostí. Naopak vlivem inflace postupem času reálná hodnota dluhopisu klesá. Proto jsou všeobecně vhodnější spíš pro kratší časový horizont.

Peníze

Poměrně velkou část majetku dolarových milionářů tvoří hotovost. Nejedná se tu jen o klasickou peněžní hotovost, ale také o součet všech různých bankovních vkladů, pokladničních poukázek a dalších nástrojů peněžních trhů. Primárním účelem této složky je být likvidní - tedy rychle po ruce, když je potřeba nakoupit další investici, pokud se vám naskytne nějaká zajímavá příležitost. Likvidní kapitál dnes v podstatě nevydělává, vyjma velmi nízkých úroků, takže obecně není dobré ho mít příliš. Na druhou stranu někdy si člověk musí chvíli počkat, než se naskytne příležitost. Taková je situace teď. Bohatí lidé často nevědí, kam dál investovat, protože akcie, dluhopisy i nemovitosti… všechno je drahé. Ale bohatí lidé si umějí na příležitost počkat.

Ostatní

Poslední díl koláče je označen jako „alternativní investice“ a zahrnuje vlastně všechno ostatní. Nejčastěji zlato, umění, diamanty, ale i různé jiné komoditní investice, měnové deriváty, strukturované produkty, kryptoměny apod. Tyto alternativy dohromady tvoří devět procent majetku dolarových milionářů.

Tak jako včera

Ještě zajímavější je sledovat trend vývoje rozložení majetku dolarových milionářů. Možná byste čekali, že budou boháči chytře reagovat na vývoj na trzích a aktivně s rozložením pracovat. Pravda je ovšem taková, že se rozložení majetku milionářů prakticky vůbec nemění.

Trochu se v čase mění podíl akciové složky, ale to je dáno primárně vývojem cen akcií. Že by se bohatí nějak ve velkém zbavovali svých akcií, nebo je houfně nakupovali, to rozhodně ne.

Jan Traxler Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management Přední český expert v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Zastánce dlouhodobých strategií s value přístupem. Preferuje investice, které generují pravidelný výnos a jejich hodnota dlouhodobě roste, tedy zejména kvalitní nemovitosti a dividendové akcie. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz. Kontakt: jan.traxler@finez.cz Investiční seriál na Finez.cz Seriál Fond-show představuje vybrané investiční fondy – od nejznámějších jmen přes speciální méně známé fondy až po některé fondy kvalifikovaných investorů: Fond-show

Jediné, co můžeme vysledovat, že v posledních dvou letech klesl zájem o alternativní investice, respektive jejich podíl na celkovém majetku dolarových milionářů. Složka alternativních investic výrazně rostla mezi roky 2010 až 2016. Teď se zase vrátila do normálu kolem desíti procent.

Nejzajímavější trend je – neexistence trendu, konzistentnost rozložení majetku dolarových milionářů. Žádné spekulace. Žádné přesouvání peněz z hromádky na hromádku. Neustále vyváženě rozložené portfolio stojící na třech základních pilířích – akcie, nemovitosti a dluhopisy, které generují výnosy formou nájmu, úroků nebo dividend. Ty pak doplňují v malém měřítku alternativní investice a samozřejmě likvidní hotovost.

Samozřejmě není možné nebo ani snad žádoucí, abyste hned teď začali horečně přemýšlet, jak přeskupíte svůj majetek, aby odpovídal grafu výš. I když jde o dolarové milionáře, tedy o lidi, kterým jejich konto dosvědčuje, že to zřejmě s penězi umějí. Každý ale máme jiné nastavení – já osobně třeba nemovitostní složce dávám mnohem větší váhu a naopak nepotřebuji tolik likvidity – a každý máme také jiné možnosti. Každý také máme v různém věku různé cíle, různý investiční horizont a podobně. Minimálně k zamyšlení a inspiraci tenhle pohled do milionářské finanční kuchyně není špatný.