Divoká jízda elektromobilem. Akcie Tesly očima expertů

Budou to za pár dní tři roky, co Elon Musk poslal do vesmíru červenou Teslu Roadster. Cena akcií jeho firmy míří za ní. Ke hvězdám. Může to vydržet, nebo přijde vyrovnání k nějaké rozumnější úrovni, anebo tvrdý pád na zem a výbuch? Ví bůh. Nebo i některý z respondentů naší ankety?

V létě jsme věnovali jednu anketu Očima expertů americkému akciovému zázraku. Tedy tomu, že navzdory zavírání ekonomik a všem komplikacím spojeným s covidem zámořské akciové indexy stoupají. Nahoru je ovšem táhne v zásadě jediný segment – technologie. Vzestup akcií technologických firem je tak strmý, že opravňuje otázku, jestli náhodou nejde o hodně přifouknutou bublinu.

Očima expertů: Americký akciový zázrak a technobublina

Nic se od loňského léta nezměnilo. Ceny akcií technologických firem rostou dál, indexy trhají rekordy a nejvíc se na plyn šlape v Tesle vizionáře Elona Muska. Ten se díky tomu dokonce v lednu nakrátko stal nejbohatším člověkem planety, než ho z trůnu opět sesadil zakladatel Amazonu Jeff Bezos.

Tesla se už loni stala nejhodnotnější automobilkou světa, i když další v pořadí – například Toyota a Volkswagen – prodávají násobně víc vozů. Investoři sní sen o elektromobilní budoucnosti a Tesle věří, ačkoli finanční analytici kroutí hlavou a vzpomínají na doby, kdy o cenách akcií na burze rozhodovala zejména tvrdá čísla o hospodaření firem.

Až to prdne

Řada investorů už má jasno. O tom, že Tesla je pořádně nadhodnocená, nepochybují. Spíš přemýšlejí, kdy bublina asi praskne. Jedním z nich je i Ondřej Tomek, spoluzakladatel portálu Centrum.cz, který má v akciích Tesly miliardy korun. „Pořád to vnímám jako hezkou akcii, ale nepotřebuji ji držet za každou cenu. Tesla může klidně vyrůst i na tisíc dolarů, ale už jsem obezřetný,“ řekl dvacátý nejbohatší Čech Tomek Forbesu. Podle magazínu se miliardář v dohledné době zbaví až 70 procent akcií Tesly.

A jak se dívají na divokou akciovou jízdu Tesly respondenti naší ankety? Vybijou se baterky, nebo to ještě pofrčí? Chvilku, nebo dlouho? Má cenu ještě přiskakovat do rozjetého vlaku, nebo je naopak čas koukat zmizet. Má ohodnocení Tesly na burze reálný základ, nebo ji nahoře drží jen silná víra investorů?

Martin Tománek

analytik finanční skupiny Partners

Tržní kapitalizace Tesly nemá reálný základ nemá. Pokud si vezmeme deset největších automobilek světa podle příjmů – na prvním místě tohoto žebříčku je Toyota, na druhém Volkswagen, na desátém Nissan – dostaneme se na tržní hodnotu zhruba 680 miliard dolarů. A tržní hodnota Tesla Inc.? Víc než 800 miliard dolarů!? Fascinující. A zvažme ještě jedno číslo. General Motors a Ford, dvě dominantní americké automobilky, v uplynulém roce prodaly 4,5 milionu vozů. Tesla jich prodala 500 tisíc. Zkrátka valuace Tesly jsou velmi, velmi vysoké, cena akcie zahrnuje obrovskou dávku optimismu.

Osobně nemám nejmenší tušení, kde bude cena akcie Tesly ode dneška za měsíc nebo za rok. Trhy jsou nevyzpytatelné. Investoři uvažující o nákupu akcií by si ovšem měli připomenout jedno ze základních pravidel burzy: Čím vyšší valuace akcie, tím vyšší riziko.

Dominik Stroukal

hlavní ekonom Banky Creditas

Zabili nám spoření. Uměle nízké úroky nutí lidi hledat zhodnocení úspor v investicích. Ale ani tak příběh bohužel nekončí. K dosažení svých inflačních cílů centrální banky tlačí masivními nákupy aktiv na nižší výnosy z investic a systematicky podporují spekulaci. Lidé si nekupují akcie Tesly kvůli očekávanému zisku automobilky a příjmu z dividend. Chtějí koupit akcii dole a prodat ji nahoře. I díky tomu je poměr cena /zisk (P/E) 1685, tedy kdyby si akcii Tesly koupil francký kupec Sámo, při současném výkonu automobilky by dnes měli jeho potomci zpátky pouhých 80 procent investice.

Jistě, očekává se, že v budoucnosti bude Tesla vydělávat víc, takže dívat se na poměr ceny ke ziskům je extrémně zjednodušující, ale podobné číslo je nevídané. Je to bublina, to je bez debat. Ale se současnou měnovou politikou je možné, že bubliny nemusí praskat. Dřív k prasknutí vedla inflace, kterou chtěly centrální banky potlačit a bublinu propíchnuly. V současnosti ale inflace spotřebitelských cen ani přes extrémně uvolněnou měnovou politiku nepřichází, takže se na brzdu šlapat nemusí, naopak se leje ještě víc oleje do ohně. To bohužel může trvat ještě hodně dlouho.

Jaroslav Šura

investor

Tesla se stala fenoménem kapitálových trhů. Při hodnocení tržní valuace dochází s trochou nadsázky ke generačnímu střetu. Zatímco starší generace si šmudlá fundament a hodnotové ukazatele a v Tesle vidí pouhou automobilku s nesmyslným oceněním, mladá generace vidí převážně technologickou firmu s ekologickým přesahem. Akcie Tesly jsem jednou shortoval, pak jsem ale zjistil kolik fondů, a hlavně jaké, tyto akcie drží a postavil se na druhou stranu. Vzhledem k tomu, že patřím ke starší generaci a tržní valuace mi připadá přitažená za vlasy, tak jsem akcie nekupoval napřímo, ale právě přes zmiňované fondy, například ARK Innovation (ARKK) nebo některé fondy ESG.

Ján Hájek

manažer fondu Top Stocks

Vývoj ceny akcií společnosti Tesla je klasická ukázka spekulativní bubliny. Je zajímavé pozorovat, jak se kurz akcií v průběhu loňského roku postupně odpoutal od ekonomické reality – Tesla se obchoduje na 25násobku tržeb za posledních 12 měsíců, což je mnohem víc, než když se obchodovaly například akcie společnosti Apple v okamžiku uvedení iPhonu na trh. Apple se tenkrát obchodoval zhruba na sedminásobku tržeb, přičemž po osmi letech od uvedení iPhonu byly tržby společnosti na desetinásobku původní hodnoty – to je asi jeden z nejlepších růstových příběhů v historii.

I ty nejoptimističtější analýzy nečekají rychlejší růst tržeb společnosti Tesla než zdesetinásobení v průběhu příštích deseti let. Je také zajímavé sledovat, k jakým pohádkám se uchylují někteří analytici z renomovaných brokerských společností, aby dokázali zdůvodnit své nákupní doporučení při stále zvyšující se ceně. Jako u každé spekulativní bubliny je i v tomto případě velmi těžké odhadnout, do jakých výšin dokáže spekulativní mánie kurz akcií vyhnat a kdy dojde k jeho samovolnému zhroucení. Domnívám se ale, že jednou k tomu nevyhnutelně dojde. A i následný prudký propad bude neméně zajímavou podívanou srovnatelnou s tím, co můžeme sledovat teď.

Michal Semotan

portfolio manažer J&T Investiční společnosti

Akcie Tesly se pohybují okolo 850 dolarů na kus, tedy nedaleko od svých maximálních hodnot. Vzhledem k nárůstu za poslední rok (víc než osminásobek) jsou akcie Tesly předmětem velkých diskuzí, a rozpětí názorů je od zatracujících až po nadále nadšené. Zkusme se oprostit od klasických valuací, které se vymykají nejen sektoru, ale velké většině všech akcií na trhu. Tesla není brána investory za automobilku (jako je např. GM, s desetkrát menší tržní kapitalizací), ale jako průkopník nové technologie v segmentu motorismu. Je to tak, i když se nám to líbit nemusí. Náskok v pohonu, bateriích, autonomním řízení prémiové ocenění opravňuje. Až tak vysoké jako dnes ale podle mě již ne. Netroufl bych si za tuto cenu akcie Tesly koupit, nicméně na trhu je nadále vidět velké množství kupců, jejichž počet se rozšířil zařazením Tesly do indexu S&P.

A co bude dál? Tesla si i v příštích dvou až třech letech technologický náskok udrží, k tomu zvedne výrobu (Čína, Německo – a díky tomu zřejmě i kvalitu produktu). Pokud bych byl long, což bohužel nejsem – a všem „longařům“ tímto gratuluji a smekám, že vydrželi až do teď –, tak bych prodal nyní alespoň část pozice. Ale pěkně se mi to teoretizuje, když na Tesle žádné pozice nemám. A jít short proti Tesle se mně osobně dřív nevyplatilo, na těchto cenách už bych ale o tom po delší době uvažoval… odvahu jsem zatím však nenašel.

Vojtěch Dobeš

motoristický novinář

Na reálných základech možná stojí, ale i tak je nafouknutá. Nikdo Tesle neupírá, že je průkopníkem elektromobility a do jisté míry i autonomie, v obou oblastech o půl generace před konkurencí. Ale kapitalizace odpovídající dalším devíti nejcennějším koncernům dohromady? Za rok vyrobí stejně aut jako Škodovka vyrobí Octavií. A s novou generací elektromobilů od tradičních značek přijde i o pozici největšího výrobce elektromobilů. Jen Volkswagen na platformě MEB Teslu nejspíš překoná už příští rok.

Ano, Tesla je technologická společnost a ne čistá automobilka, ale to mnoho konkurentů také, a neautomobilová produkce Tesly tvoří jednotky procent z obratu. Může se stát, že se Tesla stane jednou z největších automobilek na světě, ale i kdyby byla úplně největší, byla by taková kapitalizace přehnaná. Takže ano, je to bublina. Ale kdy praskne? Nejspíš až začnou praskat i ostatní bubliny, od bitcoinu přes technologické akcie až po nemovitosti a stará auta.

Jan Traxler

investiční poradce a jednatel FINEZ Investment Management

Tesle a Elonu Muskovi fandím, pomohl nastartovat revoluci v automobilovém průmyslu, která nás v následujících letech pravděpodobně nemine. Ale do akcií Tesly jsem nikdy neinvestoval a hned tak asi ani investovat nebudu. Dnes už má Tesla dle tržního ocenění hodnotu 800 miliard dolarů, předskočila už i Facebook a je pátou „nejhodnotnější“ firmou v USA. Její hodnota na burze je větší než v součtu hodnota všech ostatních automobilek na světě. Čili současná euforie je hnaná spekulativním očekáváním, že v dohledné době bude polovina světové populace jezdit v Tesle, nebo že všichni budou používat baterie od Tesly či software od Tesly. To jsou hodně troufalá očekávání.

Ono to je podobné jako třeba s bitcoinem. Lidi kupují akcie Tesly jen proto, že hodně rostou. Vidí tam potenciál rychlého zbohatnutí. Mají chuť si zaspekulovat, zahrát si ruletu, podobně jako někdo tipuje, zda vyhraje Sparta, nebo Kometa. Já nikomu podobný hazard nerozmlouvám, pokud to bere jako hru. Jen ať si lidi hrají. Kdo si hraje, nezlobí. Ale nikdy to nesmí přerůst do závislosti, kdy začnete hrát s dlouhodobými rodinnými úsporami (tj. kdy podobnou spekulaci považujete za investici). To pak lidi končí na ulici bez baráku a bez kalhot.

A přiskakovat do rozjetého vlaku, který váží 800 miliard dolarů a jede rychlostí 700 procent za rok? To je ještě větší šílenství, než kdybyste chtěli v plné rychlosti naskakovat do rozjetého Maglevu. Do takové mise by se snad nepustil ani Ethan Hunt.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Trinity Bank

Samozřejmě, že současná tržní kapitalizace Tesly na reálných základech nestojí. Ale dnes mají kapitálové trhy celkově s realitou málo společného. Extrémně expanzivní měnová politika centrálních bank si zhruba od roku 2008 klade jeden jediný cíl: za žádnou cenu nedopustit markantní propad cen aktiv, včetně akcií. Jenže právě takový propad by představoval očistu systému, oddělení zrna od plev. Provozování postupně stále extrémnější expanzivní měnové politiky – „tištění bilionů“ – utužuje to, co lze směle označit za monetární socialismus. Každý socialismus má své nečekané vítěze: ten reálný v Československu před rokem 1989 je měl v podobě veksláků, zelinářů, taxikářů nebo JZD Slušovice. Ten monetární horké současnosti je má v podobě akcionářů firem typu Tesly.

Tesla jako kdysi Slušovice prostě bravurně těží z celkově zmanipulovaného a pokřiveného systému, zcela vzdáleného realitě a ekonomickým zákonitostem, jehož pád je uměle oddalován za cenu ještě zlověstnější manipulace a pokřivování. K reálnému socialismu existovala alternativa s viditelně lepšími výsledky, pročež se nakonec zhroutil. K monetárnímu socialismu v praxi alternativa vlastně není, pročež může existovat mnohem déle. Nemá konkurenci. Nafouknuté akcie Tesly – které centrální banka kdykoli v případě nutnosti může dofouknout, resp. nedopustit jejich vyfouknutí – se tak na dlouho mohou stát jakýmsi „normálem“, ne pouze přechodnou výkladní skříní jako Slušovice.

Lukáš Kudláček

portfoliomanažer BH Securities

Když se řekne Tesla, řeknu wow, to je jízda. Ovšem byť se mi vizionářství Elona Muska celkově líbí, akcie společnosti Tesla bych nekupoval. Mám několik důvodů. Prvním a základním je, že automobilka, která vyrobí ročně půl milionu nepříliš kvalitních vozů, nemůže mít větší tržní kapitalizaci než všechny ostatní automobilky světa. Je to nelogické a nereálné. Druhým důvodem je, že tato automobilka má před sebou velmi těžké období silné konkurence v segmentu plně elektrických aut, která jsou mnohem kvalitnější a mají mnohem lepší zázemí ať servisu, či zákazníků, takže její budoucí odbyt příliš neporoste. Tedy bublina? Ano, zcela, taková tulipánová.

Proč tedy akcie Tesly stále rostou? Má to několik důvodů. Hlavním je, že jsou akcie Tesly zařazovány do mnoha ETF, kterých vzniká obrovské množství, a tyto fondy musí nakupovat fyzické akcie do svého portfolia. Druhým je, že pokud vám sama společnost Tesla nic neříká, ale líbí se vám SpaceX, či Starlink, či SolarCity, nebo Boring company, řeknete si, koupím Teslu a tím to také kupuji. Tyto společnosti jsou sice samostatné, ale mnoho investorů se v tom plete. Třetím, jsou pak opční operace, za kterými stojí například Softbank, které také musí nakupovat akcie. Čtvrtým pak 50 miliard dolarů, které Elona čekají, pokud splní podmínky růstu ceny, kvůli tomu stojí za to obvolat zeměkouli a říci kupuj.

Akcie tedy ještě může běžet nějakou dobu na setrvačnost, ale poté ji pravděpodobně čeká pád. Spouštěčem může být omezení nákupů ze strany ETF či přímo umenšování pozic, a tím převisu nabídky, pak už to bude domino. Nedivil bych se, kdyby chtěl Musk firmu prodat, je na to ideální čas. Až začnou akcie Tesly klesat, dával bych pozor i na všechna ta ETF, co ji v sobě mají klidně z desíti procent, ty můžou následně zaznamenat mnohem větší propad, a pak to bude jízda, tentokrát ale směrem dolů.

