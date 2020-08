Tomu dala, tomu víc... Investiční kašička z evropských miliard

Zdroj: Shutterstock

Co dluh spojil, člověk nerozpojuj. Co asi drží dva víc spolu, manželský slib, nebo společná hypotéka. Tak i společný dluh upevní Evropskou unii.

Kalousek měl tupé škrty. Dneska frčí tupé dluhy. A oblíbenou infografiku, kdo nejvíc zadlužil Česko, smazali v centrále Agrofertu ze systému.

Co by vám tak řekl finanční poradce? Srovnejte si příjmy, zkuste omezit výdaje, nepůjčujte si na zbytečnosti. Co říká rozpočtová rada vládě? To samé.