Důchod rodičů zvýší bonus od dětí. Novinka na Slovensku

Rodičovský bonus může od letošního roku dostávat důchodce, který má na Slovensku nárok na:

starobní důchod,

invalidní důchod vyplácený po dovršení důchodového věku,

výsluhový důchod vyplácený po dovršení důchodového věku.

Cílem je zmírnit rozdíly mezi důchody bezdětných důchodců a důchodců s dětmi, tedy snížit nespravedlnost v systému jejich vyplácení.

Podmínkou je, že dítě bylo zaměstnané na Slovensku a odvádělo důchodové pojištění Sociální pojišťovně. Posuzuje se vždy stav před dvěma lety – pro nárok na bonus v roce 2023 je tedy rozhodující rok 2021.

Výše rodičovského bonusu vychází z hrubých příjmů dítěte. Není přitom nutné, aby dítě bylo zaměstnané během celého roku. Nárok na bonus však v roce 2023 nevznikne, pokud dítě bylo celý rok 2021 nezaměstnané nebo celý rok neodvádělo pojistné na Slovensku. (A pokud bylo v roce 2021 zaměstnané, ale v roce 2022 už ne, má rodič nárok na bonus v roce 2023, ale v roce 2024 se mu výplata bonusu pozastaví.)

Měsíční výše rodičovského bonusu je 1,5 % z hrubého příjmu každého takového potomka za kalendářní rok (tedy za rok 2021, pokud jde o bonus za rok 2023). Tento limit se týká každého z rodičů, nelze ho však přerozdělovat – například přidělit matce celá 3 % na úkor otce.

Stropem hrubého příjmu však je 1,2násobek průměrné mzdy – momentálně 1453 eur. Za jedno dítě tak může rodič (důchodce) získat bonus maximálně 262 eur ročně (21,80 eur měsíčně).

Rodičovský bonus v roce 2023 (měsíčně) Hrubý příjem dítěte O kolik si polepší důchodce za každé pracující dítě 546 eur (minim. vyměřovací základ pro OSVČ v roce 2021) 8,2 eur 623 eur (minimální mzda v roce 2021) 9,4 800 eur 12 eur 1000 eur 15 eur 1453 eur a víc 21,83 eur

Sociální pojišťovna přizná bonus automaticky biologickému rodiči nebo osvojiteli, není tedy potřeba o něj žádat. Aktivní krok je však potřeba ze strany dítěte, pokud nechce bonus rodičům vyplácet (případně jednomu z rodičů), nebo pokud chce bonus posílat nevlastnímu rodiči místo biologického.

Letos dostanou rodiče bonus jednorázově za celý rok, od roku 2024 ho pak mají dostávat pravidelně každý měsíc společně s důchodem. Jeho výše se bude každý rok měnit podle odvodů dítěte.

V Česku od ledna 2023 dostanou důchodci takzvané výchovné – příspěvek ve výši 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Důchodová reforma, kterou chce současná vláda připravit, počítá také s možností, aby děti v produktivním věku poukazovaly jeden procentní bod ze svého důchodového pojištění přímo na zvýšení důchodů rodičů.

Rok 2023 přinesl na Slovensku i další změny v důchodech. Například končí strop pro věk odchodu do penze. Podle dosavadních pravidel se věk odchodu do penze na Slovensku zvyšoval o dva měsíce za rok. Růst se měl původně zastavit na 64 letech. Od ledna 2023 však tahle jistota skončí. Výsledkem má být relativně pomalý, ale zato pravidelný a automatický růst důchodového věku postupně až k hranici 70 let. Pro lidi narozené do roku 1966 se už nic nezmění, dál pro ně platí dříve schválená tabulka. Lidem narozeným od roku 1967 se však důchodový věk vypočítá nově: podle změn střední délky života za předem dané referenční období.

