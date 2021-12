Silvestr půjde slavit v hospodě. Když budete čtyři u stolu

Vláda vedená Petrem Fialou (ODS) dnes rozhodla o úpravě některých mimořádných opatření proti šíření koronaviru.

Po skončení nouzového stavu, tedy od 26. prosince, dojde na základě mimořádného opatření pro maloobchod a služby k několika změnám. Přestanou platit dosavadní zákazy pro noční provoz restaurací, barů nebo diskoték, které nyní musí zavřít nejpozději v deset hodin večer. Skončí také zákaz provozování adventních trhů a zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.

Dál naopak budou platit třeba omezení počtu lidí na akcích (například na kulturu nebo fotbal může maximálně 1000 lidí) a propustkou na akce či do restaurace zůstane potvrzení o očkování (nebo PCR test u těch, kteří jsou po první dávce) nebo o prodělané nemoci v posledním půlroce.

„Konec nouzového stavu neznamená konec opatření proti covid-19. Nechceme však lidem přikazovat, co mají dělat a co nemohou. Zvládnutí situace není o zákazech ze strany vlády, ale o osobní zodpovědnosti každého. Naší prioritou je očkovat a maximálně testovat,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) a dodal, že vláda od 27. prosince umožní posilovací dávku vakcíny nově lidem nad 30 let, kteří mají 5 měsíců od dokončeného očkování.

Pro období kolem Silvestra vláda zpřísní podmínky pro pořádání společných akcí a upraví také podmínky pro restaurace. Od 29. prosince do 2. ledna bude platit upravená verze mimořádného opatření, které stanovuje opatření proti šíření covidu. V restauracích budou moci u jednoho stolu sedět namísto 6 osob jen 4 lidé s výjimkou těch, kteří žijí v jedné domácnosti. U veřejných nebo soukromých akcí s kumulací osob bude nově limit maximálně 50 osob ve stejný čas na jednom místě. Na akce i do restaurací se bude i v tomto čase třeba prokázat ukončeným očkováním (nebo PCR testem u těch, kteří jsou po první dávce) nebo dokladem o prodělané nemoci v posledním půlroce.

Vláda dnes také rozhodla o další změně krizového opatření pro maloobchod a služby s účinností od 23. prosince. Zakázán bude maloobchodní prodej v pátek 24. prosince od 12 hodin do půlnoci a 25. prosince budou obchody uzavřeny. Omezení prodejní doby se nebude vztahovat na prodejny, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 metrů čtverečních, na čerpací stanice, na lékárny, na prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích a také na prodejny ve zdravotnických zařízeních.

Normálně by zákaz prodeje o Vánocích řešil zákon o prodejní době v maloobchodě, v době nouzového stavu se ale jeho aplikace dočasně ruší, proto vláda toto krizové opatření schválila. Zmíněný zákon přitom prodej v prodejnách o velikosti nad 200 metrů čtverečních zakazuje i 26. prosince.

Vláda se dnes také dohodla, že před začátkem školních lyžařských kurzů bude žákům mladších 18 let stačit nově jeden negativní PCR test a nadále nebude potřeba dalšího testování. Odsouhlaseno bylo také testování ve školách v prvních dvou týdnech v lednu.

