Koronavirus a vaše peníze: Praktický přehled na jednom místě

O tom, že mnoho lidí v Česku nemá rezervy ani na měsíc, jsme se v normálních časech mohli dočíst dvakrát třikrát do roka. Teď vidíme, že se to nedotýká jen domácností, ale i podniků. Krize však do problému dostane nejenom ty, co neměli dost odpovědnosti, sil nebo štěstí (v libovolném pořadí). Tahle choroba nás prostě všechny bude stát nejen spoustu sil, ale i spoustu peněz.

Už teď předpokládáme, že letošní schodek rozpočtu stoupne z plánovaných 40 miliard korun na 200 miliard. A věříme, že tyhle obrovské náklady jsou nutné, aby zvrátily ještě horší perspektivy. V rychlém tempu se objevují nejen nejrůznější omezení, která mají zpomalit šíření nemoci, ale také nejrůznější programy úlev, příspěvků a půjček.

Na Peníze.cz se vám snažíme přinášet co nejrychleji a nejsrozumitelněji informace o všem, co souvisí s dopadem pandemie na osobní rodinné finance, drobné podnikání i celou ekonomiku. Informací přibývá, postupně se zpřesňují, řada z nich se už změnila ve skutečnost – proto je čas vzít všechno, co víme, shrnout to na jednu hromadu a uspořádat tak, abyste mohli co nejrychleji najít, co potřebujete.

Všechny praktické informace pro zaměstnance, OSVČ i firmy teď najdete na jednom místě. Na první hromádce najdete informace o možném odkladu daňového přiznání nebo o tom, jak si říct o odklad půjček v bance.

Na další hromádce máme informace o tom, co dělat, když podnikáte. Jestli jako OSVČ dostanete ošetřovné, když musíte zůstat doma s dětmi, nebo co dělat, když vám mimořádná opatření zavřela podnik. O tom, že si budete moct půl roku odpustit placení sociálního a zdravotního pojištění, protože vám to odpustí i stát.

Jinde jsou informace pro zaměstnance. Pro ty, kteří zůstali doma s dětmi a teď jsou celí napjatí, jestli se prodlouží ošetřovné. Pro ty, co jezdí za prací do světa, i pro ty, co nejezdí nikam, protože na ně byla uvalena karanténa:

A nakonec to, co asi ví každý, ale ne každý to vlastně ví přesně, protože už se to pětkrát měnilo… A u nás je to vždycky aktuálně. Takže v kolik si nakoupíte, v kolik si nenakoupíte a jestli pošťák zvoní dvakrát, jednou nebo vůbec.

A pokud nevíte, kterou ze čtyř cest se vydat, zkuste prostě adresu peníze.cz/koronavirus – tam najdete všechny koronaktuality na jednom místě, samozřejmě každý den průběžně doplňované. A pokud nějakou podstatnou nenajdete, budeme rádi, když nám napíšete na redakce@penize.cz – doplníme.