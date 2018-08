Křestní jméno: Jak můžete pojmenovat dítě? A co vám neprojde

Jak na to

Na křestním jménu dítěte se rodiče musejí dohodnout, řečí zákona: souhlasně prohlásit, jak se dítě bude jmenovat. Do matriční knihy je možné dítěti zapsat jakékoliv existující jméno, ve správné pravopisné podobě. V praxi to ale vždycky tak jednoduché nebývá.

Jméno pro dítě: základní pravidla

Zákon o matrikách stanovuje pro pojmenování dítěte několik mantinelů. Dítěti nesmíte dát jméno zkomolené, zdrobnělé nebo domácké. Chlapec nemůže dostat ženské jméno, a dívka zase mužské. Výjimkou jsou jména, která mají stejný tvar v mužském i ženském rodě, jako například Alex, Nikola, René nebo Saša. Tady není co řešit, nosit je může chlapec i děvče.

Matrika také nedovolí, abyste dítěti dali stejné jméno, jako má jeho žijící sourozenec - pokud tedy děti mají společné oba rodiče.

Když bude mít matrika pochybnost, jestli jméno, které jste zvolili, existuje nebo jestli je ve správné pravopisné podobě, budete to muset doložit znaleckým posudkem. Podrobněji o tom níž.

Jedno. Nebo dvě

Podle českých zákonů může mít každý člověk nanejvýš dvě křestní jména. Dvěma jmény jsou tu myšlená dvě samostatná jména stojící vedle sebe, a nesmějí být stejná. Něco jiného je zdvojené jméno, psané se spojovníkem, jako například Anna-Marie nebo Jean-Paul. To se považuje za jedno jméno, je tedy možné přidat k němu ještě druhé.

Víc křestních jmen než dvě je možné zapsat jen dítěti, jehož rodiče nemají české občanství a které není občanem České republiky.

Druhé jméno až dodatečně? Klidně

Jak už bylo řečeno, dvě křestní jména jsou v Česku maximum. Když vám rodiče po narození dají jen jedno a vám to bude málo, můžete si později druhé přidat sami. Jde to celkem snadno. Stačí zajít na matriku v místě trvalého bydliště nebo v místě, kde bylo vaše narození zapsané do matriční knihy. Prohlásíte, že budete užívat dvě křestní jména, a sdělíte, jaké chcete k dosavadnímu jménu přidat. Matrika vám vydá nový rodný list, aniž byste museli cokoli dalšího vysvětlovat.

I tady ale samozřejmě platí všechna základní pravidla, která zmiňujeme v úvodu článku. Musí jít o existující jméno, ve správné pravopisné podobě a tak dál. Za nezletilé dítě činí prohlášení o přidání druhého křestního jména na matrice jeho zákonní zástupci, tedy většinou rodiče. I v případě svého potomka tedy můžete druhé jméno přidat ještě dodatečně. Dítě starší patnácti let musí k prohlášení rodičů připojit svůj souhlas.

Jen pozor na to, že prohlášení o změně jména je závazné, nemůžete si to později zase rozmyslet a druhé jméno odmazat nebo ho dál upravovat a měnit. Respektive, když se rozhodnete pro další úpravu, možné to je, matrika ale už bude vaše důvody posuzovat ve správním řízení a může váš požadavek zamítnout.

Každopádně: kdo má v rodném listě dvě jména, má podle zákona povinnost je používat, alespoň v úředním styku.

Netradiční jméno: jaké ano, jaké ne

Žádný kompletní a závazný seznam přípustných křestních jmen k dispozici není. Určitě se ale nemusíte omezovat na český kalendář. Na stole matrikáře nebo matrikářky většinou narazíte na publikaci Jak se bude vaše dítě jmenovat? od jazykovědkyně Miloslavy Knappové, největší české odbornice na studium vlastních jmen. Kniha vyšla již v šesti vydáních, naposledy loni. Nejnovější vydání obsahuje sedmnáct tisíc jazykově ověřených českých a cizojazyčných jmen, která lze bez potíží zapsat do českých matrik. Vedle toho jsou v knize uvedené také domácí nebo zdrobnělé tvary jmen, které se do matriky zapisovat nesmějí.

Seznam jmen, která už byla v Česku alespoň jednou použitá, vede i Ministerstvo vnitra:

Ani tyto seznamy vás ale nemusejí limitovat. I když zvolíte jiné jméno, můžete uspět. Matrika ale pravděpodobně bude trvat na tom, abyste existenci jména a jeho správnou pravopisnou podobu doložili znaleckým posudkem v oboru osobních jmen. Takové posudky zpracovává vedle jmenované Miloslavy Knappové také Ústav pro jazyk český.

Za posudek se samozřejmě platí; Ústav pro jazyk český si účtuje obvykle 600 až 1100 korun (plus DPH a poštovné), podle náročnosti posudku.

Když soudní znalec dojde k závěru, že jméno, které jste vybrali, v zahraničí existuje, dostanete zelenou. Když půjde o jméno úplně smyšlené nebo nebude ve správné pravopisné podobě, pohoříte. Znalecké posudky bývají hotové do jednoho měsíce. Pokud tedy zvažujete opravdu netradiční jméno pro dítě, měli byste věc řešit s předstihem. Nejlíp ještě před narozením potomka kontaktujte matriku, v jejímž správním obvodu dítě přijde na svět, ujistěte se, že se jménem nebudou potíže, případně se poraďte o správném postupu. Ať se po narození ratolesti zbytečně neprotahuje vydání rodného listu.

Vedle znaleckého posudku může jako dostatečný podklad pro matriku posloužit i jiný relevantní dokument – například zahraniční matriční doklad člověka, který vámi vybrané jméno nese. Nebo výpis ze zahraniční databáze jmen. Pokud si ale matrikáři nebudou jistí, bez znaleckého posudku se nakonec stejně neobejdete.

Tolik k volbě křestního jména. O tom, jaké můžete dát dítěti příjmení, se na Peníze.cz dočtete v pokračování dnešního článku už brzy.