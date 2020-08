Likvidace jako po másle. Češi řekli, co chtějí od pojišťoven

Aspoň jednu zkušenost s „likvidací pojistné události“ má 42 procent klientů tuzemských pojišťoven. Zjistil to průzkum agentury SC&C pro Českou asociaci pojišťoven. Ta se ptala reprezentativního vzorku klientů ve věku 18 až 79 let.

Sedmdesát procent z těch, kteří už pojistnou událost řešili, má dobrou zkušenost. Uvedli, že to proběhlo bez jakýchkoliv problémů a prodlev.

Skoro dvě pětiny (38 %) nicméně někdy narazily na situaci, která není zahrnuta v podmínkách smlouvy. A víc než čtvrtina řešených škod (28 %) byla pomalejší kvůli nedostatečné dokumentaci klientem, kterou si pojišťovna musí dodatečně vyžádat. K soudnímu řízení s pojišťovnou se odhodlala jenom dvě procenta lidí.

Se svou hlavní pojišťovnou (pokud mají více smluv) je spokojeno 69 procent klientů. Rozhodující pro ně jsou hlavně služby a přístup pojišťovny při pojistné události, vstřícnost při řešení problémů, cena pojistného, srozumitelnost pojistných podmínek či jednoduchý proces uzavření smlouvy.

Co nejvíce oceňují na své pojišťovně?

možnost elektronické komunikace,

možnost hlášení pojistné události on-line,

klientský webový nebo mobilní portál,

jednoduše dostupné podmínky a ceníky,

24/7 call centrum zdarma,

respektování systému bonus/malus,

čistě rizikové životní pojištění,

ukončení smlouvy bez sankcí,

stejné podmínky jako noví klienti.

Nejčastějším a nejoblíbenějším způsobem kontaktu s pojišťovnou zůstává podle průzkumu osobní schůzka s poradcem (55 % klientů). Pětina lidí (20 %) upřednostňuje mobilní či webovou aplikaci – jejich používání, stejně jako možnosti nabízené pojišťovnou. Přispěla k tomu omezení kvůli epidemii koronaviru.

Průzkum také zjišťoval, v jaké situaci se klienti nejčastěji začnou zabývat svými dosavadními pojistkami. Je to v případě, kdy mají pocit, že platí vysoké pojistné nebo nedostali vyplaceno pojistné plnění podle svých představ. Případně je ke změně přemluví známí či rodina, obdrží akviziční telefonát z konkurenční pojišťovny či od zprostředkovatele, nebo si přečtou přesvědčivé články v médiích.

O změně pojišťovny uvažuje škoro třetina klientů (30 %). Jaké jsou nejčastější důvody?

placení vyššího pojistného – 53 %,

neuspokojivá likvidace pojistné události – 48 %,

doporučení jiné pojišťovny známými či rodinou – 24 %,

akvizice z nové pojišťovny (telefonický kontakt) – 20 %,

kontaktování nezávislým pojišťovacím poradcem – 15 %,

jiný důvod – 9 %.

Čtyři pětiny (80 %) klientů vnímají jako spravedlivý systém hodnocení bonus/ malus v oblasti pojištění aut (povinného ručení).

Víc než tři pětiny (61 %) si přejí mít možnost ukončit svou pojistnou smlouvu kdykoliv.

Průzkum se zajímal také o možnost pojištění dlouhodobé péče. Zájem by prý o něj mělo 58 % dotázaných, jsou za něj ochotni platit přibližně 600 korun měsíčně. Víc než pětina (22 %) z věkové skupiny 18–49 let by chtěla tento typ pojištění pro své rodiče. Jednorázovou výplatu by pak preferovalo 34 % respondentů, většina (66 %) však dává přednost pravidelné měsíční částce. Víc než polovina (56 %) považuje za zásadní, aby jim toto pojištění umožnilo zajistit místo v zařízeních sociálních služeb.

O jaká zajištění v rámci komerčního zdravotního pojištění by měli lidé největší zájem?