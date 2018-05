Živnostníci a pojištění? Malí podnikatelé ho příliš neřeší

Živnostník se musí otáčet. Ví, že když se mu daří, nemusí to být na věky. A ví, že už dnes musí myslet na stáří, protože státní důchod mu stačit nebude. Takže má plné ruce práce. A k vlastní práci ještě vyřizuje všechnu úředničinu. Není divu, že pak nechce trávit dlouhý čas nad pojišťovacími smlouvami. A právě složitost sjednání podnikatelského pojištění je jedním z důvodů, proč je u nás tolik malých podnikatelů bez adekvátní pojistky.

Pojištění, kterého se poradci bojí

„Pokud se bavíme o standardním pojištění majetku, odpovědnosti za škody nebo přerušení provozu, za posledních dvacet let se toho na českém trhu s podnikatelským pojištěním moc nezměnilo,“ říká Martin Frko, šéf týmu, který se stará o marketing a vývoj pojistných produktů v Direct pojišťovně.

Frko naráží na to, že sjednání podnikatelského pojištění trvá dlouho a je komplikované. Dá se ale výrazně zjednodušit a zkrátit, ideálně přesunout na web, aby se mu podnikatel mohl věnovat, kdykoli se mu právě bude hodit, bez ohledu na den v týdnu a pracovní dobu pojišťoven? Sjednat pojistku jednoduše bez papírů a průtahů už umíme u pojištění aut, cestovní pojištění už lidé skoro jinak než přes web neuzavíráme. Jenže pojištění pro podnikatele je přece jenom o něco složitější, protože každá firma je jiná, každý podnikatelský příběh, jeho hrdinové i okolnosti, je odlišný. Do sjednávání podnikatelského pojištění se leckdy nechce ani pojišťovacím poradcům – právě proto, že každý klient potřebuje pojistit něco jiného, důležitá jsou pro ně různá rizika, různě velké jsou škody, které hrozí a různě bývá velký i majetek, který se má pojistit. „Musí se řešit velmi specifické pojistné potřeby a jedná se o složité kalkulace s majetkem v řádech desítek milionů korun. Ne každý si proto na jeho sjednání troufne, ne všem je podnikatelské pojištění dostatečně srozumitelné,“ upozorňuje Frko na limity pojišťovacích poradců.

Co se dá pojistit Nemovitosti: místo, kde podnikáte nebo kde skladujete zboží, může stejně jako každá nemovitost utrpět při živelné pohromě, při poruše sítí, útoku vandala

Stroje, elektronika, zařízení: dobře slouží vám i vašim zákazníkům, čím chytřejší, tím složitější a nákladnější můžee být oprava

Odpovědnost: i mistr tesař se utne a může způsobit škodu na cizím majetku nebo na zdraví

Pokladna: zloději bývají vždycky o krok napřed

Výpadek provozu: o akceschopnost vás může připravit třeba porucha vody, elektřiny nebo plynu, ale také rozkopaný chodník. A samozřejmě – přestože živnostník prakticky nikdy nestůně – i nemoc nebo zranění

První vlaštovky

Výsledek je potom vidět ve statistikách: dva měsíce stará analýza České asociace pojišťoven například poukázala na to, že pojištění odpovědnosti má v Česku jen každý devátý živnostník či podnikatel. Ti ostatní – tedy statisíce podnikatelů – samozřejmě za škody také zodpovídají, platí je ale případně ze svojí kapsy.

Paradoxně je to ale právě složitost podnikatelského pojištění, co si říká o přesun jeho sjednávání do online prostředí: to, na co nestačí „univerzální voják“, tedy pojišťovací poradce v terénu, to může vyřešit tým specialistů a algoritmy, které takový tým vytvoří. Pojišťovny si uvědomují, jak dlouho segment drobných podnikatelů opomíjely a podobné, uživatelsky přívětivé nástroje už začínají představovat.

