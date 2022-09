První firma začíná pojišťovat internetové domény

Slavia pojišťovna začala nabízet pojištění internetových domén. „Takový produkt doposud na českém trhu neexistoval,“ říká její produktový ředitel Ladislav Bělina.

Nabídka je omezená na domény od společnosti Wedos, která je podle Běliny tuzemskou jedničkou v poskytování webhostingových služeb. Pojištění domény lze objednat při jejímu nákupu, ale mohou jej uzavřít i ti, kteří už doménu u společnosti Wedos vlastní. Odpověď na otázku, jestli se postupně přidají další partneři nebo jestli bude možné pojistit se i samostatně, zjišťujeme.

Pojištění domén si lze sjednat ve dvou variantách s limity jeden a tři miliony korun. Obě jsou bez spoluúčasti a obsahují také IT asistenci, součástí vyšší varianty je také právní asistence. Nižší varianta přijde (po 50% zaváděcí slevě) na 133 korun ročně, vyšší (také po 50% slevě) na 1250 korun ročně.

V ceně obou variant je jeden zásah asistenční služby IT služby nebo právní pomoci za rok, a to v délce maximálně 60 minut. Asistenční služby jsou poskytovány jen v pracovní dny od 9 do 19 hodin.

Pojistit si lze jen domény .CZ, a to pouze registrované na osoby či firmy se sídlem v Česku.

„Zloději vám mohou ukrást nejenom auto nebo věci z domu, ale i přístupové údaje k e-mailu, Instagramu, Facebooku, internetovému bankovnictví nebo ke své internetové doméně. Nejčastěji se pak hackeři pokouší doménu převést na jiného uživatele nebo ji zaregistrovat mimo Českou republiku. Jejímu skutečnému majiteli tak mohou způsobit velkou škodu,“ připomíná Bělina.

„Naše pojištění je určené pro všechny, kteří podnikají na internetu. Na ukradené doméně totiž může útočník spustit třeba podvodný e-shop nebo nabádat k instalaci zavirovaného software, aby si k sobě vzápětí přesměroval e-maily, na které začne odpovídat phishingem,“ vysvětluje Bělina.

Slavia nicméně píše, že vedle podnikatelů (typicky e-shopů nebo firemních webů) si mohou pojištění sjednat i soukromí uživatelé, kteří prostřednictvím domény vystavují fotografie a články, píší osobní blogy, magazíny, provozují webové galerie a podobně.

„Při ztrátě domény jste zpravidla na začátku dlouhého řetězce nepříjemností, které může pojištění zmírnit. V případě hackerských útoků musí nejednou zasáhnout policie nebo soud s předběžným opatřením. V takové situaci přijde vhod rychlá IT a právní asistence,“ říká mluvčí Slavia pojišťovny Václav Bálek.

„Asistenční a právní pomoc se kromě sporů o doménu zabývá také prevencí podvodů při jejím převodu, poradenstvím při uzamčení domény, jejím odebráním, ochrannými známkami a dědickým řízením. Pojistné plnění se může klientům hodit například při nápravě reputace či na úhradu dalších soudních sporů, pokud by kvůli jejich ukradené doméně někdo další přišel k úhoně,“ dodává mluvčí.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

