Lidé půjčují firmám. Crowdfunding pro nejmenší podnikatele

Představili jste novou peer-to-business platformu Nafirmy.cz. Z dílny Creative Docku je v Česku známý projekt Zonky, kde „lidé půjčují lidem“. Kdy a proč jste se rozhodli vytvořit platformu, kde lidé půjčují firmám?

Přivedla nás k tomu i covidová situace. Podnikatelé se hned od začátku začali dostávat do problémů. Proto jsme založili iniciativu Firmy sobě a v jejím rámci propojili skoro 9500 firem. Ptali jsme se jich, jaké jsou jejich potřeby a s čím by potřebovaly pomoct. Nejčastější odpověď byla financování. Banky se k nim tak trochu otočily zády a nás napadlo vytvořit něco jako Zonky, akorát pro firmy.

Udělali jsme si průzkum, jak to chodí ve světě. V západní Evropě je několik platforem, které fungují skvěle. Některé už od finanční krize v roce 2008 pomohly spoustě firem. V Anglii dokonce vláda pomocí takové služby distribuovala firmám podporu. Je to totiž administrativně velmi jednoduché.

Vít Vavřinec Foto: Daniel Hamerník Spoluzakladatel a produktový manažer Nafirmy.cz. Má víc než čtyři roky zkušeností se stavěním startupů. Nejprve v Creative Docku dělal finančního specialistu pro HoppyGo, potom pro Creative Dock Group pracoval v business developmentu. Byl u zrodu projektu Firmy sobě, díky kterému vznikla P2B platforma Nafirmy.cz.

Pro jaký typ firem je platforma Nafirmy.cz určena?

Specializujeme se na ty nejmenší podnikatele, nedávno jsme přidali i financování živnostníků. Klasickým příkladem je firma, která chce představit krásný produkt nebo službu jak zákazníkům, tak potenciálním investorům. Potřebuje třeba zefektivnit výrobu. Nedávno jsme třeba financovali dva minipivovary, Malešov a Louka, které potřebovaly půjčit na plničku lahví a tanky na zrání piva.

Kolik peněz obvykle potřebují?

Původně šlo sumy od sta tisíc po jeden milion, ale časem jsme zjistili, že firmy mají zájem o půjčení vyšší částky, aniž by musely ručit movitým a nemovitým majetkem. Po zvážení riskových parametrů jsme se rozhodli poskytovat úvěry až do výše dvou milionů.

Znají české firmy crowdfunding? Jaké pro ně může mít výhody proti úvěru v bance?

Začínají se s ním seznamovat. Crowdfunding je alternativa, pokud někdo nechce úvěr od banky, nedosáhne na něj nebo mu žádost přijde administrativně náročná a zdlouhavá. Na platformě firma nejenže dostane úvěr, ale také marketingovou podporu, což je skutečná výhoda tohoto typu financování. Čím větší platforma je, tím víc se firma může dostat do povědomí lidí. My navíc podnikatelům garantujeme fixní úrok po celou dobu splácení úvěru. Nejnižší úroková sazba u nás začíná na 2,89 procenta ročně, takže je to jedna z nejlevnějších na trhu.

Foto: Daniel Hamerník

Pokud firma neprojde s žádostí o úvěr sítem v bance, jak její rizikovost prověřujete vy?

V prvním kroku ji měříme podobně jako banka. Chceme finanční výkazy, výkaz zisku a ztrát, rozvahu, výpis z účtu. Když to firma dodá, pustíme ji do automatického scoringu, který nezkoumá jen čísla, ale i její online prezenci, recenze zákazníků a to, jaká je budoucí poptávka po jejím produktu. Firmám, které mají potenciál budoucího růstu, půjčíme. Banky mají jasně strukturované postupy na dané typy firem, my dokážeme mít k jednotlivým firmám velmi individuální přístup.

Má každá firma šanci u vás na úvěr dosáhnout?

Úplně každá samozřejmě ne, i my musíme pracovat s rizikem. Pokud jsou firmy v insolvenci nebo mají exekuce, půjčit jim nemůžeme. Také musí existovat alespoň dva roky.

Firma se může na platformu přihlásit online, což šetří čas. Za jak dlouho dostane zpětnou vazbu, jestli je pro ni úvěr reálný, nebo ne?

Když firma dodá při registraci všechny potřebné dokumenty, většinou dostane odpověď do jednoho až dvou dnů. A když nemá problémy typu insolvence, o kterých jsme mluvili, tak většinou na úvěr dosáhne.

Na druhé straně jsou investoři. Jaký je typický investor a částka, kterou do projektu vkládá?

Zatím jde o drobné investory, máme jich přes pět set padesát. Průměrně investují kolem osmi či devíti tisíc, přičemž maximální možná investice je dvacet tisíc a minimální tisícovka. Například na pivovar Louka se během chvíle složilo třicet drobných investorů přímo z kraje, kde pivovar sídlí. Chystáme i možnost investování pro firmy. Naším institucionálním investorem je J&T banka.

Jak minimalizujete riziko pro investory? Co když firma přestane splácet?

První krok je náš riskový model. Firmu ohodnotíme a přidělíme jí určitý rating. To se odráží ve výnosnosti investice. Dál s firmou samozřejmě komunikujeme, jsme v kontaktu, abychom vždycky viděli, pokud nezaplatí včas, a mohli to řešit hned. Majitelé firem nám podepisují směnky na firmu i na osobu.

V Česku nejste jediná platforma, přes kterou lidé investují do půjček firmám, a nové přibývají. Čím je Nafirmy.cz specifická?

Nejvíc se lišíme tím, že se opravdu soustředíme na nejmenší firmy a živnostníky. Dalším specifikem je iniciativa Nekončíme u NE. V té nabízíme spolupráci i firmám, které na úvěr nedosáhnou. Můžou si převést účetnictví k naší partnerské firmě Sečteno. My jim pomůžeme dostat se do lepší kondice, aby pak na úvěr dosáhly.

Nově se chceme zaměřit i na začínající podnikatele, kteří za sebou nemají dvouletou historii. Půjde o projekt Nafirmy START. Zatím ale vedeme diskuze s risk manažery, protože odhadnout riziko něčeho, co teprve vzniká, je samozřejmě těžké. Poptávka po takových úvěrech je ale veliká a věříme, že se nám projekt podaří rozjet.

Jak vidíte rozvoj platformy Nafirmy.cz v budoucnu?

Máme radost z projektů, které se nám podařilo financovat. Vidíme za nimi konkrétní lidi a produkty. Na začátku příštího roku bychom se chtěli pohybovat v jednotkách poskytnutých úvěrů měsíčně, časem jich plánujeme desítky za měsíc. Záleží na důvěryhodnosti jak pro firmy, tak pro investory. Neslibujeme tedy dvouciferná procenta zhodnocení. Zatím se jedná spíš o takový lepší spořicí účet s přesahem v podobě propojení s určitými produkty a službami, které si investor může vybrat. V době, kdy firmy obtížněji shánějí financování, může být crowdfunding ideální řešení pro lidi, které inflace motivuje k investicím.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Jitka Šorfová Vystudovala hospodářskou politiku a ekonomickou žurnalistiku na VŠE v Praze. Profesionální tanečnice a choreografka (například StarDance 2010 a 2013). Vedle psaní především vyučuje tanec děti i dospělé. Další články autora.