Zahrádky restaurací mohou otevřít od 17. května. Nesmí tam každý

Od pondělí 17. května se mohou otevřít restaurační zahrádky. Rozhodla o tom dnes vláda. Provozovatelé i hosté by však měli dodržet několik podmínek.

Návštěvník se musí prokázat očkováním nebo negativním testem (včetně samotestů), výjimku mají i lidé do 90 dnů po prodělání onemocnění covid-19 (pozitivního testu). Jde tedy o podobná pravidla jako v kadeřnictví a podobných službách.

„U stolu budou smět sedět maximálně čtyři lidé, pokud nejsou ze společné domácnosti,“ upřesňuje místopředseda vlády Karel Havlíček.

Podle „plánu uvolňování“, který vláda schválila 22. dubna, se zahrádky restaurací měly otevřít až při poklesu počtu nově nakažených pod 75 na 100 tisíc obyvatel za sedm dnů. K dnešku je 101 případů na 100 tisíc lidí.

Od pondělí 17. května se také mohou konat venkovní kulturní akce pro maximálně 700 návštěvníků. Podmínkou je opět negativní test, očkování nebo prodělání nemoci (maximálně před 90 dny).

Ke stejnému datu – pondělí 17. května – skončí rotační výuka v celém Česku pro první stupeň základních škol, žáci tedy mají osobně chodit do školy. V Praze a šesti krajích (Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském a Středočeském) skončí rotační výuka i pro druhý stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií. Starší žáci v ostatních krajích by se mohli přidat od 24. května.

Hotely a penziony by podle Havlíčka mohly otevřít od pondělí 24. května. Nakonec to možná bude bez původně plánovaného omezení na pouhou čtvrtinu kapacity. Definitivně by o tom vláda měla rozhodnout na svém jednání 17. května.

Po velkých počátečních problémech se podařilo zrychlit očkování. Od půlnoci z pondělí na úterý se mohou registrovat i lidé od 45 let věku. Kvůli špatné distribuci organizované státem však na první dávku očkování u praktických lékařů dál čeká kolem 130 tisíc lidí starších 70 let.

