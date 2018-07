Manželé můžou do osobního bankrotu společně. Kdy se to vyplatí

Pětiletá cesta z dluhů; pro beznadějně zadlužené je řešením osobní bankrot. Manželé ho můžou vyhlásit dohromady. Kdy se to vyplatí? A kdy je lepší, aby do oddlužení šel jen jeden?





Základní pravidla společného oddlužení manželů jsou stejná jako u individuálního osobního bankrotu. První předpoklad je, že manželé mají závazky alespoň u dvou věřitelů a delší dobu nedokážou splácet. Aby soud oddlužení povolil, musejí být schopní během pěti let vyrovnat nejmíň třicet procent dluhů.

Do celkové dlužné částky se při společném oddlužení počítají společné dluhy vzniklé v době manželství, dluhy, které v době manželství nabyl pouze jeden, i dluhy, které jeden nebo druhý nadělal ještě před sňatkem. „Kromě původních jistin se do celkové výše dluhu započítávají také veškeré úroky a smluvní pokuty, soudní výlohy, náklady na právní zastoupení věřitelů nebo náklady exekuce,“ říká Oldřich Řeháček, insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower.

Propojeno! Osobní bankrot krok za krokem Přehled pravidel osobního bankrotu pro rok 2018, rady, jak návrh na oddlužení podat, a kalkulačka, která spočítá, kolik vám měsíčně zbyde na živobytí. Vyhlášení osobního bankrotu krok za krokem: Osobní bankrot 2018

Společné oddlužení je výhodné hlavně v případech, kdy mají manželé společné dluhy. I proto, že individuální oddlužení od nesplacených dluhů osvobodí pouze toho z partnerů, který úspěšně projde celým oddlužovacím procesem. „Proti druhému, neoddlužujícímu se manželovi, by pak věřitelé nadále měli možnost zahájit exekuci a vymáhat po něm zbývající část dluhu až ve výši sedmdesát procent,“ upozorňuje insolvenční správce.

Individuální osobní bankrot se vyplatí, když je zadlužený pouze jeden z partnerů, ještě z dob před svatbou. Nebo když si jeden z manželů nabral půjčky bez vědomí druhého. „Pokud například ve smlouvě o úvěru není podpis druhého z manželů, nemůže proti němu věřitel zahájit exekuci,“ dodává Oldřich Řeháček.

Proč se společné oddlužení vyplatí

Když mají manželé společné dluhy, ale do osobního bankrotu vstoupí každý zvlášť, musí každý z nich vyrovnat alespoň třicet procent z celkové výše dluhu, dohromady tedy šedesát procent dlužné částky. Ve společné insolvenci se manželé považují za jednu osobu – stačí, když během pěti let uhradí třicet procent dluhu dohromady. Třicet procent je v každém případě jen dolní hranice, smyslem každého oddlužení (individuálního i společného) je vyrovnat během pěti let maximum.

Výhodnější je pro manžele při společném oddlužení i poplatek za sepsání insolvenčního návrhu. Od loňského července smí návrhy zpracovávat a podávat jen advokáti, notáři, insolvenční správci, exekutoři nebo akreditované neziskové a veřejně prospěšné organizace. Za individuální návrh se platí čtyři tisíce korun, za návrh na společné oddlužení manželů šest tisíc – tedy míň než dvojnásobek.

Jak manželé splácí

Oddlužení probíhá buď splátkovým kalendářem, nebo prodejem majetku, při kterém se zpravidla zpeněžují věci vysoké hodnoty jako auto nebo nemovitost. Rozhodující slovo ve volbě způsobu oddlužení mají věřitelé.

Tip! Jak nepřijít o střechu nad hlavou Splátky, nebo majetek? „Pokud se jedná o zajištěnou nemovitost, je velice pravděpodobné, že v rámci oddlužení dojde k jejímu zpeněžení. V případě, že celkový dluh tvoří pouze nezajištěné pohledávky, bude záležet na tom, který způsob oddlužení bude pro věřitele výhodnější,“ popisuje praxi insolvenční správce Řeháček. Při volbě způsobu oddlužení je podstatné, jestli člověk vstupující do oddlužení dokáže během pěti let sám zaplatit povinných třicet procent dluhu. Když jeho příjmy nejsou dostatečné, může být řešením právě společné oddlužení manželů, kdy se dluh splácí i z příjmů druhé polovičky. Jestli si chcete zachránit střechu nad hlavou a nestačí ani příjmy manžela nebo manželky, může podle insolvenčního správce pomoct například navýšení příjmů pomocí darovacích smluv od příbuzných.

Při oddlužení splácením se manželům každý měsíc strhává ze součtu jejich čistých příjmů. Nejdřív se odečtou základní nezabavitelné částky, to je u manželů dohromady 12 450,66 korun, a následně nezabavitelné částky na vyživované osoby. Manželé k sobě mají vzájemnou vyživovací povinnost, což znamená odečet ve výši 3 112,66 korun. Stejná částka se následně odečítá za každé vyživované dítě v domácnosti.

Zbytek příjmů manželů (po odečtení všech nezabavitelných částek) jde na úhradu splátek. V první řadě se uspokojují přednostní pohledávky, jako je dluh na sociálním zabezpečení nebo na výživném pro dítě, které žije v jiné domácnosti. Po zajištění těchto prioritních dluhů se srážky využívají k úhradě nepřednostních pohledávek, typicky úvěrů.

Zajímá vás, jestli máte na povolení osobního bankrotu šanci a kolik budete měsíčně splácet? Vyzkoušejte naši kalkulačku. Umí propočítat splátky při společném i individuálním oddlužení.

Propojeno! Rodič neplatí výživné a vyhlásí osobní bankrot Neplacení výživného patří V Česku k nejčastějším trestným činům, průměrný dluh na alimentech se pohybuje kolem devadesáti tisíc korun. Co když rodič, který má platit výživné, vyhlásí osobní bankrot? Neplatič výživného v bankrotu

Nerozluční společníci. Až do konce

Do společného oddlužení manželů můžou vstoupit pouze partneři, kteří jsou ke dni podání návrhu na oddlužení prokazatelně v manželském svazku. V insolvenčním řízení se pak považují za nerozlučné společníky, a nic na tom nezmění ani rozvod. I po něm se v insolvenčním řízení považují za jednu osobu, která musí až do skončení insolvenčního řízení plnit jeho podmínky. Když jeden splácet přestane, dopadne o to větší břemeno na druhého. Když se nepodaří během pěti let alespoň třicet procent dluhů vyrovnat, skončí osobní bankrot neúspěchem pro oba: zbytek dluhů se jim ani po uplynutí pětileté lhůty neodpustí.

Podobné pravidlo platí, když jeden z manželů v průběhu oddlužení zemře. „V případě úmrtí jednoho z manželů pokračuje v oddlužení druhý manžel. Ten musí i nadále splácet celou výši dluhu včetně pohledávek, které původně vznikly výlučně zesnulému manželovi, a splnit přitom podmínku úhrady alespoň třicet procent celkového dluhu,“ vysvětluje Oldřich Řeháček.

Výhodnější podmínky možná přinese novela

Poslanecká sněmovna teď projednává novelu insolvenčního zákona, která by mohla podmínky individuálního osobního bankrotu i společného oddlužení manželů citelně změnit: ruší třicetiprocentní hranici povinně splaceného dluhu. Cesta z dluhové pasti by se tak otevřela i lidem, jejichž příjmy na uhrazení třetiny dluhů nestačí. Nově by také bylo v procesu oddlužení před prodejem chráněné obydlí dlužníka, pokud by jeho hodnota výrazně nepřevyšovala obvyklé ceny v lokalitě. Osud novely pro vás budeme sledovat.