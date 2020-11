Vraťte klientům cestovek peníze, vyzývá komise Česko

Evropská komise si u českého ministerstva pro místní rozvoj znovu stěžuje na takzvaný lex voucher. Tedy na zákon, díky němuž mohly cestovní kanceláře dávat klientům za zrušené zájezdy automaticky vouchery místo peněz. Informuje o tom Český rozhlas – Radiožurnál.

Podle unijních předpisů mají lidé právo na bezodkladné vrácení peněz v hotovosti, a to bez výjimek a odkladů. V těžké finanční situaci se totiž nemusí nacházet jen cestovky, ale také jejich zákazníci, zdůrazňuje místopředsedkyně Evropské komise Margarethe Vestagerová.

Mluvčí ministerstva Vilém Frček Radiožurnálu řekl, že úřad se s dopisem teprve seznamuje, a tak další kroky české strany nelze předjímat. I nadále ale ministerstvo trvá na tom, že unijní pravidla na ochranu spotřebitele neporušilo.

„Česká republika reagovala na naprosto bezprecedentní situaci, která v cestovním ruchu nastala. A reagovala tak, aby byly zohledněny oprávněné zájmy zákazníků i cestovních kanceláří. Obdobně postupovala i řada jiných států EU,“ řekl Radiožurnálu Frček.

Speciální pravidlo kvůli koronaviru přijali čeští poslanci pro všechny zájezdy s plánovaným termínem zahájení od 20. února do 31. srpna 2020. Cílem bylo zabránit krachům cestovek. Místo vrácení peněz za zrušený zájezd tak mohly cestovní kanceláře dát klientům poukazy na rovnocenné služby.

Do konce srpna 2021 – během trvání takzvané ochranné doby – může klient využít voucher na náhradní zájezd (podle své volby), který bude rovnocenný tomu původnímu. Pokud voucher přesto nevyužije, dostane do 14 dnů od uplynutí ochranné doby zpět své peníze – tedy zhruba do poloviny září 2021.

Výjimku dostaly takzvané zvlášť zranitelné osoby. Ty mohou o vrácení peněz žádat bez delšího čekání, tedy ještě před skončením ochranné doby. Jde o seniory nad 65 let, zdravotně postižené, nezaměstnané, samoživitele, těhotné ženy, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené a také zaměstnance, kteří v důsledku koronaviru alespoň měsíc nemohli pracovat kvůli takzvaným překážkám.

Na zájezdy s cestovní kanceláří, které měly začít od 1. září, se už speciální zákon nevztahuje. Zákazníci by tak znovu měli dostat zpátky peníze, nemusí si povinně vzít poukaz na další zájezd.

