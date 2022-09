Jak zaplatit auto. Za vlastní, na úvěr, nebo na leasing?

Auto můžete samozřejmě i dnes jednoduše koupit za hotové, i když to není zdaleka vždycky nejvýhodnější. Můžete si na něj peníze půjčit. Anebo si můžete naopak za peníze půjčit auto formou operativního leasingu. Pak tu je možnost splácení leasingem finančním, což je v praxi podobné jako úvěr, ale vlastně ne tak docela.

Prostě to koupím

Je spousta důvodů, proč ze všech možností vybrat tu nejjednodušší. Prostě auto koupit. Třeba trpíte zarytou nedůvěrou k finančním produktům, chcete mít jistotu, že danou věc vlastníte, nebo nesnášíte pocit, že někomu dlužíte. Nebo máte prostě peněz tolik, že vám na tom nezáleží.

Každopádně s nákupem auta za hotové (pozor, opravdu hotově dneska smíte jen do 270 tisíc) je těžko nějak objevně poradit. Snad jen jedna zásadní věc k zamyšlení. Pokud máte pocit, že když neplatíte úroky, tak vás peníze vložené do auta nic nestojí, není to samozřejmě tak docela pravda. Pořád tu jsou takzvané náklady ušlé příležitosti, tedy to, že jste mohli peníze utracené za auto investovat někam jinam.

V době silné inflace, jako je teď, je samozřejmě situace spíš opačná, ale i tak jsou situace, kdy může být výhodnější si na auto peníze půjčit, i když na něj máte. Může být výhodnější investovat peníze jinam.

Když (ne)mám, tak si půjčím

Nejblíž přímé koupi auta je jeho pořízení na úvěr. Když nemáte dostatek peněz nebo je jen nechcete vydávat, zkrátka si zbytek vypůjčíte. Oproti různým formám leasingů, které budeme probírat dále, je hlavní rozdíl v tom, že auto je skutečně vaše. Můžete s ním pak jezdit třeba do neautorizovaného servisu (pokud vám nevadí ztráta záruky) nebo ho upravovat. S leasingovkou byste museli řešit i to, kdybyste na něj třeba chtěli jenom domontovat tažné zařízení.

Promo Kdo srovnává, ten jede Levněji! Zdroj: Shutterstock Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali: Osobně Call Centrum Online Chci také ušetřit

Nejdůležitější, když auto opravdu vlastníte, je ale to, že ho můžete po libosti prodat. Pokud si ovšem z nějakého důvodu nesjednáte takovou půjčku, při které bude auto sloužit jako zástava. Pak s ním reálně nemůžete volně nakládat, i když je právně vaše.

Spotřebitelské úvěry na auta teď nominálně zdražují, ale procenta nejdou nahoru tak rychle, jako u některých jiných půjček. „Zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou vede i ke zdražování spotřebitelských úvěrů na nákup nového vozu, ale jeho tempo je díky vysoké konkurenci finančních společností mnohem nižší než třeba u hypoték. Proti minulému roku jde zhruba o pětinový nárůst,“ říká Radek Novák, analytik České spořitelny, a dodává, že od loňska zdražily, přibližně o čtvrtinu, i operativní leasingy. U nich se ale na zvýšení úroků podepsalo nejen zvyšování sazeb centrální bankou, ale i zdražování automobilů, náhradních dílů a nákladů na servis.

Pronajímám, pronajímám – a najednou mám koupeno

Leasing u nás byl po dlouhou dobu synonymem pro pořízení auta na splátky. Téměř bez výjimky se přitom mluvilo o leasingu finančním. Ten funguje tak, že si auto po dobu jeho trvání fakticky pronajímáte, ale na konci splácení si ho můžete, obvykle za spíše symbolickou cenu (například výše poslední splátky) odkoupit do osobního vlastnictví.

Po dobu splácení tedy auto nevlastníte, v technickém průkazu je zapsaná leasingová společnost. Kromě toho, že nemůžete auto bez domluvy s leasingovkou upravovat nebo ho kdykoliv podle svého rozhodnutí prodat, je navíc obvyklé, že musíte platit havarijní pojištění. To je sice u nového či zánovního auta rozumné tak jako tak, ale v případě leasingovky si nemůžete vybrat. Na druhou stranu, pojištění přes leasingovou společnost může být díky velkému objemu smluv s pojišťovnou levnější.

Další rozdíl je v daních, respektive v daňových odpočtech. Auto na úvěr odpočítáváte z daní stejným způsobem jako auto pořízené za hotové, leasing je technicky vzato úvěr a proto si můžete dát do nákladů každou jednotlivou splátku, ale naopak nemůžete do nákladů přidat celé auto.

Pronajímám, nestarám se

Finanční leasing sice připomíná výpůjčku nebo pronájem, ale na konci je auto vaše. U operativního leasingu je to jinak: určitý počet měsíců platíte dohodnutou částku a pak auto zkrátka vrátíte.

Jsou situace, kdy může operativní leasing působit značně nevýhodně, ale naopak jsou situace, kdy se může velmi vyplatit. Jeho zásadní výhodou je, že víte přesně, kolik měsíčně zaplatíte, a měsíční splátka je nižší než u finančního leasingu na podobnou dobu – platíte totiž v podstatě jen ztrátu hodnoty a nikoli celou cenu auta.

Je operák jenom pro firmy? Zdroj: Shutterstock Když se řekne operativní leasing, většina lidí si ho spojí především s firemním prostředím. Operáky pro svoje lidi zařizují společnosti, které se samy nechtějí o auta starat. Je to tak ale vždycky? „Operativní leasing se zpravidla skládá především z pádu hodnoty vozu, servisních nákladů a povinné i havarijní pojistky. Je tedy vhodný pro každého, kdo si chce ušetřit pořizovací náklady vozu na důležitější investice a řešit jen provozní náklady,“ říká Matěj Slepička ze společnosti CarHunter.cz. Jiní lidé se podle něj zas o operativní leasing zajímají, když zjistí, že měsíční náklady na servis jejich ojetého vozu převyšují měsíční platbu za operativní leasing.

To je výhodné typicky v situaci, kdy víte, že byste auto po dané době (typicky dvou až pěti let) stejně prodávali. Samozřejmě to dává mnohem menší smysl, kdybyste uvažovali o tom, že pokud vám auto bude vyhovovat, necháte si ho na delší dobu – odprodeje operativních leasingů jsou sice možné, ale zřídkakdy opravdu výhodné. Zejména u krátkých operativních leasingů je navíc potřeba myslet na to, že do výsledné částky se můžou promítnout věci jako nutnost pořídit zimní pneumatiky (pokud už nejsou v ceně) nebo spoluúčast za poškození a nadměrné poškození.

Vliv má také to, o jaké auto máte zájem. Cena operativního leasingu závisí na tom, s jakou budoucí zůstatkovou hodnotou může leasingová společnost počítat. proto bývají levnější modely, o kterých je známé, že jsou na trhu ojetin žádané a prodávají se za slušné ceny.

Proto je taky operativní leasing obvykle špatná volba u aut, která špatně „pasují do tabulek“ a u kterých hrozí, že budou dlouho stát na prodejní ploše. Chcete ostrý hatchback, sportovní kupé nebo kabriolet? Chcete nezvyklou kombinaci barvy a výbavy, kterou si málokdo objedná? Lepší je auto koupit nebo si na něj půjčit.

Naopak pokud hledáte praktickou „tuctovku“, se kterou navíc chcete mít jen minimum starostí, je operák volba dobrá. Zaplatíte často velmi přijatelnou měsíční splátku a leasingová společnost se o to ostatní postará za vás – nebo přinejmenším o většinu toho ostatního. Nezapomeňte, že různé leasingy a jejich úrovně se mohou lišit různou úrovní služeb.

Výhody a nevýhody různých typů financování auta Výhody Nevýhody Hotovost Auto vlastníte a můžete s ním nakládat

Snadný prodej

Víte přesně, kolik zaplatíte Musíte disponovat hotovostí

Náklady ušlé příležitosti Úvěr Auto vlastníte

Pokud jím není úvěr zaručen, můžete auto prodat

Relativně snadný prodej

Pojištění je na vás Náklady ušlé příležitosti

Pokud figuruje jako záruka, nemůžete s autem nakládat Finanční leasing Často výhodné nabídky od automobilek

Vyřízení může být snazší, méně náročné prověřování bonity Auto není vaše, což komplikuje prodej

Musíte platit havarijní pojištění Operativní leasing Splácíte jen pokles hodnoty

Větší flexibilita

Často zahrnuje i servis a pneumatiky Nejdražší varianta

Po skončení splácení auto nevlastníte

Zvláště u kratších leasingů se může prodražit opotřebení a poškození

Hybridy

Aby to bylo všecko ještě složitější (nebo jednodušší, přijde na to), vznikají na trhu s financováním aut další nové produkty, které vlastnosti těch dosavadních různým způsobem kombinují.

Jako příklad může sloužit třeba úvěr Kia Select. Je to půjčka, ovšem zákazník si nepůjčuje plnou cenu vozu, ale na začátku zaplatí akontaci, část ceny auta a pak měsíčně splácí jen částku do dohodnuté zůstatkové hodnoty auta. A po ukončení splácení se teprve rozhoduje, jak dál – auto může doplatit a nechat si ho navždy, ale může ho taky vrátit, jako kdyby šlo o operativní leasing.

„Sami si můžete sami určit výši akontace v rozmezí 20–40 procent z ceny vozu a zároveň i jeho zůstatkovou hodnotu,“ popisuje Martin Králíček ze společnosti Kia Czech. „Na konci splácení se pak můžete rozhodnout, že si auto necháte a doplatíte zůstatkovou hodnotu, nebo ho vyměníte za úplně nové i s novým financováním.“ Auto vám tedy říká pane, jako kdybyste ho pořídili na úvěr, ale zároveň víte, že vám do značné míry zůstávají volné ruce.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Vojtěch Dobeš Automobily byl posedlý od malička a řízení osudu ho postupně dovedlo do redakcí českých verzí Autocaru a TopGearu, do americko-kanadského TheTruthAboutCars.com a k založení vlastního magazínu Autíčkář.cz. Považuje se za ekologicky... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem