Česká spořitelna spojí leasing pod jednu firmu

Česká spořitelna spojuje své dvě leasingové společnosti pod jednu společnou firmu s názvem Leasing České spořitelny.

K definitivnímu spojení společností sAutoleasing a Erste Leasing dojde na konci roku 2021, už se na něm ale pracuje. Prvním krokem ke sloučení obou firem je spojení obchodní činnosti obou firem od začátku dubna. Už teď se mění také název společnosti sAutoleasing na Leasing České spořitelny.

Společnost Leasing České spořitelny bude financovat jak automobily, tak i zemědělskou a lesnickou techniku. Dosud to bylo rozdělené: sAutolesing dělal automobily, Erste Leasing zemědělskou a lesnickou techniku. Obě firmy už dříve řídil stejný management.

„Touto změnou chceme ukázat, že už nefinancujeme jen automobily, jak mohl původní název napovídat, a zároveň chceme deklarovat naše propojení s Českou spořitelnou. Velmi úspěšnou synergii s mateřskou společností v oblasti obchodu bychom rádi v budoucnu rozšířili také do dalších oblastí, např. do sdílení dat či IT vývoje,“ říká Petr Vacek, předseda představenstev obou společností.

Značka sAutoleasing na trhu financování dopravní techniky do 3,5 tuny přesto zůstává. „Pro oslovení našich klientů budeme stále využívat doublebrandovou komunikaci. Se značkou sAutoleasing se neloučíme, budeme s ní pokračovat v síti našich obchodních partnerů v oblasti prodeje nových a ojetých automobilů,“ dodává Vacek.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.