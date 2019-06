P2P a P2B půjčky. Jak fungují investice do půjček

K rozmachu investic do půjček přispěly nízké výnosy klasických spořicích produktů. Ovšem na popularitě neztrácejí ani teď, kdy se úrokové sazby začínají zvolna vracet k normálnějším hodnotám. V krátkém seriálu vám zkusíme přiblížit, jak to vlastně funguje

Je to několik let, co se v Česku začaly zabydlovat takzvané investice do půjček. Na první poslech to slovní spojení nedávalo úplně smysl – a přitom na tom není vůbec nic složitého. Když banka poskytuje úvěr, nedělá vlastně nic jiného. Investuje svoje peníze do dlužníka a očekává, že investice jí přinese nějaký zisk, předem vyjádřený úrokem. A samozřejmě, jak to je u každé investice, podstupuje taky riziko, že se zisku nedočká. Ovšem to už si banky umějí ošetřit.

Pevně na trhu

Stejnou možnost, tedy půjčit někomu peníze a inkasovat za to odměnu, má odjakživa každý. Jenže teprve s příchodem internetu a nových služeb sdílené ekonomiky se z toho stává příležitost skutečně pro každého, včetně těch, co nemají na kontě miliony. O převrat se postaraly platformy P2P a P2B půjčování peněz. nebo tedy chcete-li investování do půjček. Ty dokážou propojit potenciální dlužníky a potenciální věřitele a nabídnout nástroje k prověření žadatelů o půjčky a zajistit převody peněz obojím směrem.

Slovníček: Co je P2P a P2B P2P je zkratka anglického peer to peer. Prvotně se používalo ve spojení s počítačovými sítěmi, kde spolu jako rovný s rovným komunikovali přímo uživatelé. Bez prostřednictví serveru. Jeden každý uživatel mohl komunikovat – a hlavně sdílet data, v počátcích zejména hudbu – napřímo s ostatními uživateli. Čím víc uživatelů, tím větší kapacita společné sítě. U klasické komunikace uživatel – server – uživatel se naopak s počtem účastníků kapacita přenosu dat snižuje, server se lidově řečeno prostě ucpává. I u P2P půjčování peněz platí, že přenos – tentokrát nikoli dat, ale peněz – probíhá mezi sobě rovnými uživateli. Ludvík potřebuje peníze a Jindra s Františkem a Josefem se složí na půjčku. A jako se kdysi u sítí na sdílení muziky (pamatujete ještě, co za revoluci byl Napster?) obcházely servery, přes které by jinak musela protékat data, tady se obcházejí banky, které v „klasickém finančnictví“ sbírají peníze na vkladech a vydělávají na jejich dalším půjčování. První společností, která nabídla propojení lidem, kteří mají peníze, s lidmi, kteří peníze potřebují a jsou za jejich poskytnutí v budoucnosti poskytnout odměnu, (P2P) byla britská platforma Zopa, spuštěná v roce 2005. Zkratka P2B pak znamená peer to business – princip je stejný, jen s tím rozdílem, že peníze se nepůjčují jednotlivcům, ale firmám. Společnost, která zřejmě jako první zprostředkovávala půjčky jednotlivců firmám (P2B) se jmenuje Funding Circle a vznikla v roce 2010 rovněž ve velké Británii.

Od vzniku prvních platforem zprostředkovávajících možnost půjčovat peníze neuplynulo ani patnáct roků a už se pevně usadily na trhu s financemii. Banky a jejich vlastníci se zatím nemusejí obávat, že by kompletně přišli o svůj byznys s půjčkami, ale určitě novinky sledují. Případně hledají způsob, jak na tuhle část trhu taky proniknout. Ostatně asi nejznámější česká platforma pro P2P půjčování peněz patří do impéria PPF, pod klasického poskytovatele úvěrů Homecredit.

Trendem v investování do půjček je dnes asi přesun od klasického P2P půjčování k půjčkám P2B, tedy k půjčování peněz firmám. V praxi může mít různé podoby, někdy jde v zásadě o klasickou půjčku, jindy investor za svoji půjčku dostává cenné papíry, v zásadě obdobu firemního dluhopisu. Rozdíl je ale v podstatě jen formální. Český Bondster například funguje tak, že žadatel o půjčku si přijde říct o peníze do úvěrové společnosti, která mu je normálně půjčí, pak ale na webovém trhu nabídne postoupení podílu na půjčce soukromým investorům.

Věřitelé všech zemí, spojte se

To, co je nového a co přišlo až se zprostředkovatelskými platformami pro investice do půjček, je možnost diverzifikace. Když půjčíte sto tisíc známému, který pak z nějakého důvodu nebude splácet, máte problém. Při investování přes platformu ale zaprvé máte k dispozici rating dlužníka, firma ho lépe či hůře proklepne. Především ale máte možnost neinvestovat všechno do jediného dlužníka. Můžete si jich vybrat několik. Obecně platí to, že za půjčku dlužníkovi s vyšším rizikem nesplácení můžete dostat větší úrok, u jistějšího bude úrok nižší. A vy si můžete vyrobit portfolio dlužníků s různým rizikem a různým úrokem.

Psali jsme výš, že investice do půjček patří mezi služby sdílené ekonomiky. Znamená to to, že na jednu půjčku se skládá víc věřitelů. Typicky to funguje tak, že žadatel o půjčku vyvěsí poptávku – řekne, kolik by potřeboval, napíše informace o sobě, případně i o účelu půjčky, může navrhnout úroky, jaké je ochoten platit – a zájemci o investici upisují, kolik by byli ochotní půjčit. A akceptují nabídku úroku nebo navrhují úrok vyšší či nižší. Velmi často se uplatňuje princip aukce, při kterém si potenciální věřitel vybírá nejvýhodnější nabídky. Přesný postup se ale liší platformu od platformy.

U některých zprostředkovatelů je taky možné investovat do půjček zajištěných, nejčastěji nemovitostmi. A někteří poskytovatelé taky nabízejí garance zpětného odkupu pohledávky. Jak už to ale bývá, nižší riziko zpravidla přináší nižší výnosy – za garance se platí.

V příštím díle seriálu přineseme praktické rady pro investory. Tipy, na co si dát pozor, jak řídit portfolio svých dlužníků a jak se jistit.