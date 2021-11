Šest dětí, málo peněz, osm půjček. Odvrátí hrozící exekuci?

Manželé Moudří spolu vychovávají šest dětí ve věku od jednoho roku do třinácti let. Tři z nich trpí vývojovou dysfázií a prakticky nemluví. Sedmileté Kristýnce navíc diagnostikovali lehkou mentální retardaci, opožděný vývojový stav a těžkou dysfázii řeči.

„Je to zázrak, když se naučí jedno slovíčko. Je to těžké. Přijde za námi, řekne nám svou řečí, že něco chce, my ji v tu chvíli nepochopíme, tak se začne vztekat,“ popisuje svou zkušenost Zuzana Moudrá. S dětmi rodině pomáhá poradkyně rané péče Barbora Rustlerová, která řeší zdravotní zprávy od lékařů, různé úřední věci i záležitosti kolem Kristýnky. Jak s ní pracovat, jak ji stimulovat a rozvíjet, jak se připravit na nástup do školky…

Kromě zdravotních komplikací domácnost zatěžují finanční problémy. Se šesti dětmi nikdy není peněz nazbyt. Ludvík, absolvent zvláštní školy, pracuje v blízké továrně jako brusič kovových součástek. Zuzana je vyučená kuchařka, nyní na rodičovské dovolené.

Půjčka za půjčkou

Zbavit se té obrovské tíže a normálně žít, přeje si v pořadu paní Moudrá. Její manžel vzápětí vysvětluje, jak se do dluhové propasti dostali. Brali si jednu půjčku za druhou. Na bydlení, vybavení domácnosti, věci pro děti. Když zkrátka něco potřebovali, ale peníze zrovna chyběly, řešili to úvěry. Výsledkem je dluh ve výši 501 tisíc korun s měsíční splátkou necelých 20 tisíc.

„Jsou to lidé pracovití, milí a důvěřiví. Bohužel toho pak využívají různí prodejci. Přesvědčí je, že to, co jim prodávají, je výhodné. Tak se Moudrým doma třeba nakupila řada přístrojů z rádobyvýhodné koupě. Ti lidé potřebují určitou formu dohledu a pomoci, aby jim někdo vysvětlil, že to, co se jim zdá výhodné, tak nutně nepotřebují,“ hodnotí přístup manželů finanční poradce David Kučera.

Sedm z osmi finančních závazků tvoří úvěry u nebankovních společností. Zbývající dluh pochází z Německa za neoprávněné pobírání přídavků na děti. Zhruba před dvěma lety se pan Moudrý snažil zachránit situaci tím, že se nechal zaměstnat v Německu. Dřinu v kamenolomu ale vydržel pouhé tři měsíce. Německé úřady tehdy vyměřily přídavky na děti, které však chodily ještě čtvrt roku po ukončení spolupráce. Manželé měli přebývající částku vrátit. Jenže nevrátili. U sousedů tak aktuálně dluží 197 tisíc korun.

David Kučera Foto: Partners Vystudoval elektroniku a sdělovací techniku na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií a řízení a ekonomiku podniku na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Na Newton College získal titul MBA. Od roku 2007 působí jako finanční poradce Partners. V září 2011 získal certifikát evropského finančního poradce EFA, jako jeden z prvních v Česku. Je spoluautorem knihy Jak ovládnout své peníze a mnoha článků a analýz pro nejrůznější média. Účinkoval v několika sériích pořadu Krotitelé dluhů, který natáčí Česká televize.

Věřitelé volají denně

Zhodnocení příjmů se hned v úvodu analýzy nezdálo až tak dramatické. Nejvýznamnější položku představuje plat pana Moudrého ve výši 28 tisíc měsíčně. Jeho žena pobírá rodičovský příspěvek, k tomu dostává přídavky na děti a pravidelnou částku na péči pro dceru Kristýnu. Dohromady 52 800 korun. Celkové měsíční výdaje oproti tomu dají necelých 40 tisíc. Bydlení, služby a jídlo znamenají největší objemy.

Vyskakovat si Moudří rozhodně nemohou. Rodiče si sami odpírají, aby děti dostaly maximum možného. Například dovolenou jim ale dopřát nemohou. Co se týče nákupu oblečení, musí si osmičlenná rodina vystačit s tisícovkou měsíčně. Do pětistovky se musí vejít s dárky, stejnou částku vyhrazují pro drogerii, zhruba tři stovky pro lékárnu.

Vlivem zmíněných půjček rodina každý měsíc končí téměř 7 tisíc korun v minusu. Situace je bezpochyby dlouhodobě neudržitelná, takže co s tím? Dětem neuberou, „šetří“ proto na splátkách úvěrů. Telefonáty od nebankovních společností neustále zvoní a je jenzázrak, že na dveře ještě nezačali klepat exekutoři.

Konsolidace neprojde

Konsolidace úvěrů, tedy jejich sloučení do jedno balíčku a snížení celkové splátky, by se zdála jako dobrá cesta. To by ovšem Moudří nesměli mít některé smlouvy po splatnosti. Jak zní plán B? Insolvence. Ta se zadluženým manželům vyplatí, protože mají nízké příjmy a k tomu hodně dětí, které musí živit. Jde o proces řízený soudem, jemuž musí prokázat, že budou schopni měsíčně hradit minimální splátku. Ta v případě společného oddlužení manželů činí 3200 korun. Celý proces trvá pět let a dlužníkům při něm pomáhá stanovený insolvenční správce.

Jednou z důležitých podmínek je, že si po celou dobu nesmí vzít další úvěr nebo se jinak zadlužit. Hrozil by jim konkurz. „Když se dlužníkům vstupujícím do insolvenčního řízení dobře vysvětlí, že je to jejich jediná šance, téměř se nestává, že by se zavázali k dalším dluhům. Věřitelé si kontrolují insolvenční rejstřík. Běžné banky určitě takové osobě úvěr neposkytnou a u nebankovních institucí lze předpokládat, že budou podobně obezřetné,“ myslí si David Kučera. Oba manželé se zdají být otevřeni navrženému řešení a právě podpora ze strany profesionála pro ně může být dobrou prevencí toho, aby neudělali další špatné rozhodnutí.

Zdroj: Česká televize

Práce versus sociální dávky

Zuzana Moudrá se během natáčení rozhodla ještě pro jeden krok a nastoupila do práce, aby rodinný rozpočet posílila. Začala chodit na 6,5 hodiny do továrny, nicméně domluva je zatím jen na čtyři měsíce. Poradce David Kučera v tom vidí riziko. Pro rodinu to znamená ztrátu sociálních dávek, které pro ni představují stabilnější příjem.

„Jako finanční poradce nikdy nikomu neradím, aby byl na sociálních dávkách. I tady jsem nad tím hodně uvažoval. V případě, že máte smlouvu jen na pár měsíců, ale může dojít k rozkolísání rodinného rozpočtu,“ podotýká. Mamince šesti dětí proto poradil, aby namísto práce raději věnovala svůj čas péči o ně. Jak už zaznělo, tři z nich mají hendikep a potřebují intenzivní pozornost. Potřebují, aby tu pro ně byla. Ustálené finance, i za cenu režimu sociálních dávek, usnadní nejen jejich výchovu, ale také náročný insolvenční proces, který rodinu čeká.

