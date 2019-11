Jak poznáte dobrého finančního poradce?

Kolik finančních poradců se už dnes v Česku pyšní certifikáty Evropský finanční poradce a Evropský finanční plánovač?

V současné chvíli máme 314 certifikovaných Evropských finančních poradců (EFA) a 27 Evropských finančních plánovačů (EFP).

V čem se EFA a EFP liší?

Odbornost EFP prohlubuje některé oblasti standardu EFA, zaměřuje se více na investování, oblast nemovitostí či daní. Dále doplňuje znalosti v oblastech majetkového plánování, poradenství pro rodinné firmy, finanční plánování pro podnikatele či svěřenské fondy. Kompletní informace k certifikátům EFA a EFP, včetně rozsahu požadovaných znalostí, máme na webových stránkách Evropské asociace finančního poradenství.

Marta Gellová Studovala na Právnické fakultě UK a na University of Cambridge. Pracovala jako vrcholová manažerka a odborná poradkyně v bankovním a pojišťovacím sektoru. Víc než deset let byla členkou představenstva FECIF (Evropské federace finančních poradců). V roce 2010 spoluzaložila asociaci EFPA ČR (Evropská asociace finančního poradenství), kde působí jako předsedkyně Rady a prezidentka a kterou zastupuje v představenstvu EFPA EU. Byla členkou poradních orgánů českých vlád a působí v dozorčích radách několika společností. Je spolumajitelkou několika firem, např. ADE Solutions nebo Flow & Grow.

Co úspěšně složená zkouška EFA signalizuje klientovi?

Klient, jehož poradce má certifikaci EFA či EFP, v jeho osobě získává profesionála, který má nadstandardní odborné znalosti a zkušenosti, kterému záleží na vztahu s klientem a je dobrovolně vázaný etickým kodexem. Poradce s certifikací investuje do svého vzdělávání a své odbornosti pořádnou porci času i financí. To znamená, že svoji práci bere velmi vážně a buduje dlouhodobé a pevné vztahy se svými klienty. Dovedete si představit, že vám v takovém vztahu poradce nabídne něco, co pro vás jako klienta není vhodné? Riskoval by svoji reputaci, a tedy i klienty a svůj příjem. Dobrý a dlouhodobý vztah mezi poradcem a jeho klientem je přece nejlepší ochranou spotřebitele.

Zásadní část vzdělávacího cyklu je zaměřená na tvorbu finančního plánu. Proč je finanční plán tak důležitý?

Je to velmi jednoduché. Finanční plán dává jednotlivé produkty do celkového kontextu, tvoří pro klienta jakýsi životní příběh s jasným cílem. Na začátku potřebujeme znát příjmy klienta a vzít v úvahu produkty a služby, které už využívá, a společně musíme stanovit jeho finanční cíle. V rámci finančního plánu si pak finanční produkty pomáhají a doplňují se. Využití synergií finančních produktů zvyšuje úspěšnost splnění klientových finančních cílů. Dobrý a jasný finanční plán navíc máme motivaci zachovat. V případě nenadálé životní situace nebudeme bezhlavě rušit uzavřené smlouvy a vybírat peníze, protože jsme si vědomi té propojenosti a souvztažnosti. Takže spíš kontaktujeme svého poradce a probereme novou situaci s rozvahou a chladnou hlavou.

V čem se liší certifikáty EFA od povinného prokazování odbornosti poradců, které zavádí Česká národní banka?

Česká národní banka zavádí povinnou odbornou způsobilost pro vstup do odvětví pro sektory finančního trhu (investice, pojištění, spotřebitelské úvěry a penze). To znamená, že každý, kdo jedná s klientem a nabízí mu nějaké finanční produkty, musí mít tuto základní odbornost. Dobrá zpráva je, že se toto pravidlo vztahuje i na zaměstnance bank, pojišťoven i dalších finančních institucí. Certifikace EFPA jsou v porovnání s požadavky České národní banky nadsektorové, obsahují všechna odvětví finančního trhu najednou, ve větší hloubce a šířce znalostí, a doplňují je i o „měkké dovednosti“ právě v oblasti komplexního finančního poradenství a plánování. Dalším rysem našich certifikací je jejich dobrovolnost. Jak jsem již zmiňovala, jde o to, že poradci se pro toto vzdělání sami dobrovolně rozhodnou, věnují tomu čas i svoji peníze.

Nepřijde vám u certifikací vyžadovaných ČNB až příliš vysoký důraz na znalost právního rámce, často na úkor praxe?

Když porovnám požadavky na evropské certifikace a požadavky na povinné sektorové zkoušky, tak u těch povinných určitě více právních aspektů najdeme. Rozdíl je i v tom, že u našich evropských zkoušek máme i ústní část, kde zkoušíme právě praktické dovednosti a schopnosti aplikace získaných znalostí v praxi u klienta. Regulatorní zkoušky jsou pouze písemné, i když obsahují i případové studie. Musíme brát v úvahu i to, že regulatorní zkoušky reflektují změnu naší legislativy a implementace evropských směrnic. Proto je důležitou částí i znalost zákonů po těchto změnách.

Jak je na tom z pohledu regulace a vzdělávání oblast realitních makléřů? Jejich svět se čím dál více propojuje se světem finančního poradenství…

Svět financí a svět realitních makléřů se opravdu čím dál více prolínají. Důkazem je i to, že letošní největší konference pro finanční i realitní profesionály FINfest EFPA „EVOLUCE 2020“ byla zaměřená právě na témata, která jsou společná pro oba sektory a jejich vzájemnou spolupráci. Realitní makléři se také vzdělávají, požadavky na jejich povinnou odbornou způsobilost v tuto chvíli nejsou tak přísné a podrobné jako na finančním trhu. Jedním z důvodů je možná i to, že realitní sektor nemá dohledový orgán, jako je pro finanční trh Česká národní banka.

Co byste označila za největší „highlight“ konference?

Po prvotním "opatrném" hodnocení nápadu propojit témata finančního a realitního byznysu v jedné konferenci máme ohlasy – finanční poradci shlédli i realitní témata a naopak! Propojení a lepší spolupráce mezi obory je budoucností, a FINfest EFPA 2019 patří k akcím určujícím směr! Určovat směr je ostatně vizí EFPA i jejích členů, jsme rádi, že jsme u toho!

Co pro vás bylo největší překvapení?

Překvapil mě opravdu velký zájem účastníků o rozvojová témata. Pro mne to znamená, že se profesionálové chtějí vzdělávat, a to nejen po odborné stránce, ale i po stránce praktických dovedností.