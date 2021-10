Máme přijmout euro? Konec koruny podle politiků

Česko a euro. Ne fotbal, ale měna. Jednotná. Vstup do eurozóny. Měli bychom o to usilovat? A kdy?

Mělo by Česko přijmout euro? Zeptali jsme se ekonomických expertů stran a hnutí, které mají ve volbách šanci dostat se aspoň přes tři procenta hlasů. Tady jsou odpovědi.

Hnutí ANO

(odpovídá poslanec Patrik Nacher, bezpartijní jednička letošní pražské kandidátky):

NE. Nechceme ztratit v měnové a hospodářské politice. Nechceme, aby ČR ručila za dluhy jiných států eurozóny.

Koalice Spolu

(odpovídají společně Jan Skopeček a Zbyněk Stanjura z ODS, Miroslav Zborovský z KDU-ČSL a Lukáš Otys z TOP 09):

NE. Česká republika neplní maastrichtská kritéria, která jsou pro vstup do měnové unie zásadní podmínkou. V programu koalice Spolu stojí: „V našem zájmu je demokratická, nebyrokratická, obchodně otevřená EU. Budeme aktivně usilovat o evropskou integraci, která nerezignuje na volný pohyb lidí, služeb, zboží a kapitálu, účinnou ochranu vnějších hranic a pevnou transatlantickou vazbu.“

Koalice Pirátů a Starostů

(odpovídá poslanec Mikuláš Ferjenčík):

ANO. V následujícím volebním období je ovšem reálný pouze vstup do systému ERM II. Stabilnější kurz koruny vůči euru ušetří desítky miliard korun na obsluze státního dluhu a nákladech spojených s pohybem kurzu. Připravíme Česko na vstup do eurozóny, aby to bylo výhodné. Zahájíme osvětu a veřejnou diskuzi s cílem informovaného rozhodnutí po roce 2025.

Hnutí SPD

(odpovídá poslanec Jan Hrnčíř):

NE. Česká republika by přijetím eura ztratila kontrolu nad vlastní měnou, a tím by i ztratila důležitý pilíř státní suverenity.

ČSSD

(odpovídá ekonomický expert strany a náměstek na MPSV Michal Pícl):

ANO. Podporujeme zásadu, aby Česko směřovalo k přijetí eura ve chvíli, kdy to bude pro občany znamenat posílení jejich kupní síly a kdy bude měna stabilní.

KSČM

(odpovídá ekonomický expert strany a poslanec Jiří Dolejš):

NE. KSČM otázku termínu přístoupení k euru nepovažuje v nejbližších letech za aktuální. Až bude, požadujeme referendum a vysvětlovací kampaň. Klíčové firmy stejně v euru už obchodují.

Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty

(odpovídá mluvčí Karolína Skrčená):

NE. Česká republika se zavázala přijmout euro v rámci přístupové smlouvy, ale přikláníme se k přístupu Švédska. Přihlášku lze podat, až bude jasné směrování eurozóny a pominou rizika, která si eurozóna vyvolala sama. Nepodporujeme, aby se na jejich placení ČR podílela.

Koalice Trikolora, Svobodní a Soukromníci

(odpovídá místopředseda Strany soukromníků ČR Michal Dvouletý):

NE. Česká republika se zavázala přijmout euro v rámci přístupové smlouvy, ale přikláníme se k přístupu Švédska. Přihlášku lze podat, až bude jasné směrování eurozóny a pominou rizika, která si eurozóna vyvolala sama. Nepodporujeme, aby se na jejich placení ČR podílela.

Zelení

(odpovídá Jaromír Baxa, ekonomický expert strany a zastupitel Liberce, kde také vede kandidátní listinu):

ANO.

Ekonomické důvody: Přijetí eura pomůže především firmám odstraněním kurzového rizika. Zvýší konkurenceschopnost české ekonomiky a tím nepřímo pomůže i zaměstnancům. Přinese snížení úroků, které jsou nižší v eurozóně než u nás. Pomůže občanům, kteří žijí v pohraničí, usnadní cestování, sníží riziko využívat finanční služby jinde v EU. Výhoda vlastní měny je v malé otevřené a silně globalizované ekonomice spíšeiluzí.

Politické důvody: Českým zájmem je být v jádru evropské integrace a jádro je již dnes okolo eura. Země bez eura samy sebe dostávají na druhou kolej.

