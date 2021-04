Bankovní identitě pomůže Lukeš. Už nepracuje pro Mastercard

Miroslav Lukeš, který mnoho pracoval pro globální kartovou společnost Mastercard, naposledy v New Yorku, změnil angažmá. Teď pracuje pro společnost Bankovní identita, založenou tuzemskými bankami kvůli projektu, který má výrazně posunout úroveň digitalizace v Česku.

Cílem společnosti je prostřednictvím jediné platformy propojit instituce a firmy s bankami při využívání bankovní identity – tedy jednoduché, rychlé a bezpečné online identifikaci zákazníků na dálku. Lukeš pro Bankovní identitu pracuje od prosince, je poradcem pro strategii a obchod.

„Po propuknutí pandemie loni na jaře byl New York koronavirem hodně zasažený. Rozhodl jsem se proto vrátit s rodinou do Česka, kde byla situace mnohem lepší. Ještě nějakou dobu jsem pak pro Mastercard z Prahy pracoval z domova na dálku, ale ukázalo se, že je to dost obtížné,“ vzpomíná Lukeš.

„Také jsem si uvědomil, že po devíti letech v Mastercard je možná čas zkusit i něco jiného. Tehdy se utvářela společnost Bankovní identita a já jsem si řekl, že je to zajímavá příležitost, jak být u něčeho nového, co dává smysl,“ vysvětluje profesní změnu. Věří, že Bankovní identita výrazně pomůže při další digitalizaci Česka.

Lukeš je považovaný za jednoho ze strůjců byznysového úspěchu Mastercard v Česku, který v posledních letech posiloval svůj tržní podíl na úkor konkurenční společnosti Visa. Jako manažer dokázal přesvědčit partnery, aby zaváděli nové produkty a investovali do nich energii i peníze s vidinou zvýšení spokojenosti zákazníků a možnosti nových příjmů.

Pro Bankovní identitu mohou být užitečné i jeho kontakty na důležité lidi jak v bankách, tak v širokém spektru firem, které nabral při své práci v minulém působišti. A v neposlední řadě i jeho schopnost a ochota komunikovat činnost firmy v médiích.

Lukeš působil od září 2019 do října 2020 jako Senior Vice President pro globální vývoj debetních produktů se zaměřením na digitalizaci v newyorské centrále společnosti Mastercard. Před tím skoro osm let vedl Mastercard pro Česko a Slovensko, v posledních letech pak měl na starosti i Rakousko. Lukešovým nástupcem v čele Mastercard pro Česko a Slovensko je od září 2019 Michal Čarný, jeho někdejší blízký kolega a spolupracovník.

Lukeš tvrdí, že jiné pracovní nabídky – včetně těch v zahraničí – ho nyní nelákají a se společností Bankovní identita ho pojí dlouhodobý profesní zájem.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích z různých pohledů píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz a speciální přílohy HN. Ráda... Další články autora.