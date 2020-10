Zpátky pod zámek. Vláda přidává další nejistoty

Česko dospělo na hranu lockdownu, tedy do stádia plošné karantény. Jeho důsledkem může být shutdown, tedy zavření ekonomiky – pro sektor služeb už částečně platí teď.

Jak lockdown, tak shutdown patrně nebudou platit absolutně. Obdobně jako na jaře budeme nejspíš fungovat v režimu „do práce, nakoupit a marš domů“. V případě home office se to zjednoduší na „nakoupit a domů“. Je zjevné, že důsledkem budou další stamiliardové ztráty.

Zjevné je i to, že vládě nic jiného, než zatáhnout za ruční brzdu nezbývá. Ministr Prymula minulý týden oznámil, že scházejí dva týdny do chvíle, než budou zahlceny nemocnice, teď to bude deset dnů.

Sotva se to dá zpochybnit, když počet hospitalizovaných s covidem se denně zvyšuje o osm procent a – jak se dá předpokládat z rostoucího podílu pozitivně testovaných – bude stoupat ještě rychleji. Blíží se doba, kdy nemocnice budou potřebovat nejen mediky, ale i „poučené laiky“.

Vidíme špici ledovce

Situace je o to vážnější, že data ministerstva zdravotnictví nedávají příliš věrohodný obraz epidemické kalamity. Patrně vidíme jen pověstnou špičku ledovce. Imunolog Václav Hořejší odhaduje, že počty nakažených jsou pětkrát vyšší, než kolik ministerstvo zdravotnictví eviduje.

Chytrá karanténa se prakticky rozpadla. Kdo si dnes ještě pamatuje, že vláda v červenci zřídila Radu pro zdravotní rizika, která měla dohlédnout na chytrou karanténu? Andrej Babiš, jenž stanul v čele rady, tehdy pravil: „Přebírám kontrolu nad chytrou karanténou.“

Tři měsíce poté (!) šéf vlády i rady žádá firmy, aby mu dodaly pracovníky do call center k trasování nákazy. To znamená, že teprve teď se s těmito firmami budou uzavírat smlouvy, budou se školit jejich pracovníci a zajišťovat nové přístupy do systému.

Virus na vládu samosebou nečekal. Začal se šířit komunitně. Nakazit se můžete vlastně kdekoli – v zaměstnání, v tramvaji, vlaku, v rodině… ohniska, která se dají vystopovat a izolovat, vlastně neexistují.

Kromě toho, vláda do nejisté doby přidává další porce nejistot. Nařízení a změny korona-režimu provázejí zmatky. Některá opatření jsou na hranici srozumitelnosti, informace ministra Prymuly popírají pozdější tiskové zprávy vlády.

Plukovník v pondělí tvrdí, že „nová opatření se oznamují vždycky ve středu”. Krátce nato říká, že další regulace vyhlásí na brífinku v pátek a budou platit od pondělí. Vzápětí se brífink přesunuje na čtvrtek a opatření omezující restaurace nebo sportoviště platí od půlnoci na pátek.

Je zjevné, že vláda nemá scénář postupu, reaguje se zpožděním na situaci, která nastala před několika dny. Situaci ilustruje tweet Danuše Nerudové, členky expertní skupiny koroNERVu, která píše: „Já jen podotýkám, že od května koroNERV chtěl, aby byl zveřejněn strategický plán postupu...“

Schillerová: Nová opatření vyhlásíme do dvou dnů. Obchody se nezavřou.

Do dvou dnů?



Já jen podotýkám, že od května @koronerv chtěl, aby byl zveřejněn strategický plán postupu. Kdyby existoval, netrvalo by to dva drahocenné dny vyhlásit opatření. https://t.co/m4tKHOu7hv — Danuse Nerudova (@nerudovad) October 11, 2020

Byznysu a ekonomice škodí nejen lockdowny a shutdowny, ale také nejistota. Pravda, jisté je to, že podnikatelům za škodu způsobenou vládními opatřeními ze zákona patří kompenzace, protože vláda rozhoduje v nouzovém stavu. Avšak jisté není, jestli ji dostanou včas, aby jim byla ještě něco platná. Zkušenosti z první vlny upozorňují, že by na to spoléhat neměli.

Kasárenské cvičení s Prymulou

Česko je teď v týdenním nárůstu druhým nejhůře zasaženým státem na světě. Více případů v přepočtu na hlavu vykazuje pouze titěrná a protestovaná Andorra se 77tisícovou populací, která je známa jako země dlouhověkých (z hlediska viru ohrožených) lidí.

V pátek v Česku přibylo 8618 potvrzených případů covidu z 26 713 testů. Z toho vyplývá, že 32,2 procenta testů bylo pozitivních. Pro srovnání: Španělsko, které je v tabulce států s největším nárůstem případů hned za námi, vykazuje 9,8 procenta pozitivních testů a sousední Německo pouze 1,4.

Je to tvrdý pád z jarní pozice „the best in covid“, kdy Babiš vykřikoval, že „Itálie to nezvládá a šíří nákazu po Evropě“.

Jenže stojí za koronaprůšvihem jen premiér? Jak je možné, že slovutní experti-epidemiologové nepozvedli hlas, když v srpnu premiér měnil jejich doporučení pro nošení roušek? A známí lékaři koronu bagatelizovali, byť počty nakažených nezadržitelně stoupaly. Proč se neozvala opozice? Proč se proti Babišově lehkomyslnosti neohradila veřejnost?

Tak či onak, čeká nás nepříjemné kasárenské cvičení s plukovníkem Prymulou. Doufejme v lepší zítřky s nějakou lepší vládou, vzpomeňme si na jarní solidaritu a chraňme ty, kteří jsou koronou ohroženi. Není jich málo.