České dráhy zdraží. Nižší cenu si ale můžete prodloužit

Státní podnik České dráhy zdraží jízdné v průměru o 9,5 procenta – to je ve stejné výši, jako stoupne cena u státního systému jednotného tarifu OneTicket.

Kilometrické tarify Českých drah a z nich odvozené nabídky zdraží od každoroční změny jízdního řádu, tedy od 10. prosince. Naposledy se ceny zvyšovaly před rokem.

Až do 9. prosince bude možné zakoupit jízdenky za současné ceny, a to včetně předprodeje na další dva měsíce, tedy i na cesty uskutečněné na začátku února. Vyplatí se proto pořídit jízdenky do zásoby – při nákupu přes internet se případně dají vrátit bez srážky nejpozději 15 minut před vyznačeným časem. A například při včasném nákupu čtvrtletní jízdenky mohou cestující jezdit za současné ceny až do května příštího roku.

„Úprava cen reflektuje vývoj inflace i rostoucí ceny vstupů za uplynulý rok například v oblasti údržby, nafty, ceny náhradních dílů a dalších položek, které ovlivňují náklady na zajištění dopravy,“ vysvětlují České dráhy.

Zdražení se promítne do všech nabídek, které jsou založeny na kilometrickém tarifu – především Flexi základních jízdenek, Traťových jízdenek, Traťových jízdenek region a podobně.

Zdražení Flexi základního jízdného ČD (beze slev) vzdálenost do 9. prosince od 10. prosince 10 km 31 Kč 34 Kč 45 km 92 Kč 101 Kč 100 km 188 Kč 205 Kč Zdroj: ČD

Od 10. prosince naopak zlevní desetidenní traťová jízdenka. Tu lze během měsíční (30denní) platnosti využít v libovolných deseti dnech mezi vyznačenými stanicemi pro jízdy do vzdálenosti 150 km – pozor jen na omezení u cest osobními a spěšnými vlaky v rámci Jihomoravského, Plzeňského a Zlínského kraje.

„Ceny Flexi zvýhodněných jízdenek a Vázaných jízdenek budou i nadále pružně reagovat na poptávku po cestování. Jejich aktuální cena je závislá například na době nákupu před cestou, poptávce po cestování na dané lince, respektive daným spojem, a na dalších faktorech, které se do ceny dynamicky promítají. V reakci na tyto faktory bude zvýšení cen u těchto nabídek pružné a v rozsahu do 9,5 %,“ dodávají České dráhy.

Co nejvíc zdražilo a zlevnilo Chci to vidět Popisky a autory fotek najdete uvnitř galerie.

redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování Sjednat online

Sdílejte článek, než ho smažem