Podvodníci lákají na levné ojetiny. Vezmou zálohu a zmizí

Na trhu s ojetými auty to vře. Lidé chtějí nakupovat, ale pořádně není co. Rychle rostou ceny a také počty podvodů, varuje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která nabízí prověření... celý článek

Zákazníci e-shopu Alza.cz a přepravních společností Dodo a Zásilkovna mohou nově využít doručování do kufru svých aut. Zmíněné firmy spustily ve spolupráci se Škodou Auto pilotní projekt,... celý článek

25. 8. 2021 | Vojtěch Dobeš | 5 komentářů

Pokud máte rádi auta, určitě máte také představu, co všechno by měla umět. U mnoha řidičů to bude kombinace rychlosti a výkonu, bohaté výbavy, prostorné kabiny i kufru a atraktivního... celý článek